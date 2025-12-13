Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

РФ ударила ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

РФ нанесла новый ракетно-дроновый удар

В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели несколько взрывов

Украина оказалась под новой ракетно-дроновой атакой страны-агрессора РФ в ночь на субботу, 13 декабря.

О пусках вражеских крылатых ракет говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечалось, что российские ракеты заходили в воздушное пространство Украины с южного направления.

По сообщениям "Суспильного", в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели несколько взрывов.

После этого в городе и области начались серьезные перебои с электроэнергией, а в некоторых частях питание полностью исчезло.

Подробности атаки РФ

Ранее в Одессе около полуночи прогремели взрывы после предупреждения об угрозе дронов россиян, сообщает "Суспильне Одесса".

"В Одессе слышен взрыв. Еще взрыв в Одессе", - говорилось в сообщении.

Отметим, что позднее появились сообщения о взрывах в Днепре. При этом ранее появилось предупреждение о движении групп вражеских дронов в направлении города.

Кроме того, также сообщалось о взрывах в Николаеве. "В Николаеве были слышны звуки взрывов", - говорилось в сообщении "Суспильного".

Ситуация в Одессе: мнение аналитика

Военно-политический аналитик Александр Коваленко заявил, что происходящее в Одессе и ранее замеченные тактические просчёты — результат длительного бездействия местных властей. По его словам, городские структуры не сумели модернизировать ПВО под новые, всё более сложные методы атак со стороны России. При этом в Одессе и области оккупанты задействовали такое число ударных беспилотников, какое не применяли даже по Харькову.

Удары РФ: новости по теме

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела повреждено админздание и высотки. Есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли массированный удар по южным районам Одесской области, используя беспилотники типа "Шахед". Основными целями врага стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

Как писал Главред, российские оккупационные войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе. В ходе атаки на город наблюдались перебои с электроэнергией.

Другие новости:

