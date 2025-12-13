Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Главное:
- РФ нанесла новый ракетно-дроновый удар
- В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели несколько взрывов
Украина оказалась под новой ракетно-дроновой атакой страны-агрессора РФ в ночь на субботу, 13 декабря.
О пусках вражеских крылатых ракет говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Отмечалось, что российские ракеты заходили в воздушное пространство Украины с южного направления.
По сообщениям "Суспильного", в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели несколько взрывов.
После этого в городе и области начались серьезные перебои с электроэнергией, а в некоторых частях питание полностью исчезло.
Подробности атаки РФ
Ранее в Одессе около полуночи прогремели взрывы после предупреждения об угрозе дронов россиян, сообщает "Суспильне Одесса".
"В Одессе слышен взрыв. Еще взрыв в Одессе", - говорилось в сообщении.
Отметим, что позднее появились сообщения о взрывах в Днепре. При этом ранее появилось предупреждение о движении групп вражеских дронов в направлении города.
Кроме того, также сообщалось о взрывах в Николаеве. "В Николаеве были слышны звуки взрывов", - говорилось в сообщении "Суспильного".
Ситуация в Одессе: мнение аналитика
Военно-политический аналитик Александр Коваленко заявил, что происходящее в Одессе и ранее замеченные тактические просчёты — результат длительного бездействия местных властей. По его словам, городские структуры не сумели модернизировать ПВО под новые, всё более сложные методы атак со стороны России. При этом в Одессе и области оккупанты задействовали такое число ударных беспилотников, какое не применяли даже по Харькову.
Удары РФ: новости по теме
Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела повреждено админздание и высотки. Есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли массированный удар по южным районам Одесской области, используя беспилотники типа "Шахед". Основными целями врага стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
Как писал Главред, российские оккупационные войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе. В ходе атаки на город наблюдались перебои с электроэнергией.
Другие новости:
- Ценные элементы российской ПВО поражены: ГУР осуществило блестящую атаку
- В Чечне выгорело здание ФСБ, прилетело и по базе "Ахмата": подробности атаки
- В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред