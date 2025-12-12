Укр
Мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС в сжатые сроки: названы даты

Виталий Кирсанов
12 декабря 2025, 17:29
80
Этот шаг прописан в последнем проекте мирного предложения, которое согласовывают американские и украинские чиновники.
Вопрос членства Украины в ЕС зависит от европейцев и от американцев
Вопрос членства Украины в ЕС зависит от европейцев и от американцев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Кратко:

  • Вступление Украины в ЕС может произойти уже в следующем году
  • Вопрос членства Украины в ЕС зависит от европейцев и от американцев

Украина может вступить в Европейский Союз к 1 января 2027 года в рамках ускоренного плана, который обсуждается на переговорах о прекращении войны при посредничестве США. Этот шаг потребует переписывания процедур вступления в блок.

Этот шаг прописан в последнем проекте мирного предложения, которое согласовывают американские и украинские чиновники при поддержке Брюсселя, пишет Financial Times со ссылкой на людей, ознакомленных с содержанием документа.

видео дня

Вступление Украины в ЕС может произойти уже в следующем году

Сообщается, что столь сжатые сроки - при том, что Киев формально еще не завершил ни одной из 36 глав переговоров о вступлении - перевернут подход блока, основанный на "заслугах" (merit-based), и заставят Брюссель переосмыслить весь процесс. Источник издания ссылается на возможность внедрения системы поэтапного доступа к фондам ЕС, права голоса и таких преимуществ, как единая сельскохозяйственная политика.

Чиновники, поддерживающие членство Украины, отмечают: включение этого пункта в мирное соглашение сделает вступление Киева свершившимся фактом, поскольку Брюссель почувствует, что не может сорвать мирный процесс, выступая против ускоренного графика.

Поддержка США также будет означать, что американский президент Дональд Трамп сможет приказать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который до сих пор тормозил процесс евроинтеграции Украины, снять свое вето и позволить Киеву начать прохождение процедуры политического одобрения.

Процесс продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в Киеве, что он и его команда переговорщиков "сформировали подход к некоторым пунктам мирного плана с учетом того факта, что Украина в будущем станет членом Европейского Союза".

"Вопрос будущего членства Украины в ЕС во многом зависит от европейцев - и от американцев тоже, на самом деле. Потому что если мы согласуем сделку, в которой будет указано, когда Украина станет членом ЕС, американцы, как сторона этого соглашения, сделают все, чтобы наш европейский путь не мог быть заблокирован другими в Европе, на кого они имеют влияние", - сказал украинский лидер.

Украина подала заявку на членство в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а четыре месяца спустя получила статус кандидата. В прошлом месяце комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что новые страны-члены могут быть помещены на "испытательный срок" на несколько лет и исключены из блока в случае отката демократии. Это предложение направлено на то, чтобы развеять опасения по поводу влияния новых участников.

Тем временем, как пишет Corriere della Sera, Евросоюз не соглашается на вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года.

Отмечается, что срок 2027 года еще не согласован с Брюсселем или другими европейскими столицами.

"До сих пор обсуждения были сосредоточены на 2030 году. Похоже, украинское правительство готово отказаться от некоторых экономических льгот, таких как часть сельскохозяйственных субсидий", - говорится в материале.

Мнение эксперта о вступлении Украины в ЕС

Эксперт Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин считает, что несмотря на критику Будапешта, вступление Украины в Европейский Союз является экономически выгодным для Венгрии.

"Объективно для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы Украина была окружена Шенгенской зоной и Еврозоной, а не оставалась на границе ЕС. По всем критериям вступление Украины в ЕС пойдет стране только на пользу", - отметил Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. Об этом говорится в проекте текста Европейской комиссии, который является частью отчета о расширении ЕС. В то же время Еврокомиссия требует ускорить реформы и укрепить борьбу с коррупцией.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

