В Украине резко изменится погода: синоптики предупредили о похолодании

В субботу, 13 декабря, в Украине погоду определит антициклон, поэтому осадков не будет.

В Украине резко изменится погода / Фото: pixabay

Вы узнаете:

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентр

В субботу и воскресенье, 13 и 14 декабря, в Украине резко изменятся погодные условия. Прогнозируются сильный ветер, мороз и гололедица. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода 13 декабря

В субботу, 13 декабря, в Украине погоду определит антициклон, поэтому осадков не будет. Ветер будет порывистым. В большинстве областей похолодает.

В течение дня ожидается от 2 мороза до 2 тепла, в западных областях +2 ... +5 градусов.

В Киеве без осадков и даже может быть солнечно. Днем около нуля.

Погода 14 декабря

В воскресенье, 14 декабря, на севере, западе, в центральной части Украины, местами в Харьковской и Запорожье ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В большинстве восточных областей без существенных осадков. В южной части - дождь, в Запорожье - с мокрым снегом.

Температура воздуха в воскресенье ожидается от 3 мороза до 3 тепла, в западных областях +3 ... +6 градусов.

В столице мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура воздуха 0 ... +2 градуса.

Фото: t.me/PohodaNatalka

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине 13 декабря будет облачной с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь со снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура ночью составит 0°…-2°. Средняя температура днем составит 0°…-2°.

Погода 13 декабря / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине 14 декабря будет облачной с прояснениями, днем возможен умеренный дождь и мокрый снег.

Средняя температура ночью составит 0°…-2°. Средняя температура днем составит +1°…+3°.

Погода 14 декабря / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 12 декабря будет штормовой. Синоптики прогнозируют дожди, туман и мокрый снег.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что с 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится. По ее словам, похолодание будет не сильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими.

Погода в Украине на выходных, 13 и 14 декабря, станет холоднее. Местами пройдет снег и усилится ветер. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

