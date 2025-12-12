В Украине резко изменится погода: синоптики предупредили о похолодании

Вы узнаете:
В субботу и воскресенье, 13 и 14 декабря, в Украине резко изменятся погодные условия. Прогнозируются сильный ветер, мороз и гололедица. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода 13 декабря
В субботу, 13 декабря, в Украине погоду определит антициклон, поэтому осадков не будет. Ветер будет порывистым. В большинстве областей похолодает.
В течение дня ожидается от 2 мороза до 2 тепла, в западных областях +2 ... +5 градусов.
В Киеве без осадков и даже может быть солнечно. Днем около нуля.
Погода 14 декабря
В воскресенье, 14 декабря, на севере, западе, в центральной части Украины, местами в Харьковской и Запорожье ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
В большинстве восточных областей без существенных осадков. В южной части - дождь, в Запорожье - с мокрым снегом.
Температура воздуха в воскресенье ожидается от 3 мороза до 3 тепла, в западных областях +3 ... +6 градусов.
В столице мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, температура воздуха 0 ... +2 градуса.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине 13 декабря будет облачной с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь со снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Средняя температура ночью составит 0°…-2°. Средняя температура днем составит 0°…-2°.
Погода в Украине 14 декабря будет облачной с прояснениями, днем возможен умеренный дождь и мокрый снег.
Средняя температура ночью составит 0°…-2°. Средняя температура днем составит +1°…+3°.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 12 декабря будет штормовой. Синоптики прогнозируют дожди, туман и мокрый снег.
Синоптик Наталья Диденко заявляла, что с 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится. По ее словам, похолодание будет не сильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими.
Погода в Украине на выходных, 13 и 14 декабря, станет холоднее. Местами пройдет снег и усилится ветер. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
