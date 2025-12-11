Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяев

О чем идет речь в материале:
- Почему кот кусает, когда его гладят
- Почему кот кусается
- Почему кот нападает на руки
Коты могут казаться нежными и ласковыми, но иногда во время поглаживания они внезапно переходят к кусанию - и это вовсе не означает, что животное агрессивное или недоброжелательное. Эксперты проекта AnimalWised в видео на YouTube объясняют, что такое явление имеет вполне естественное и научное объяснение.
Главред выяснил, почему кот кусает во время ласки.
Почему кот кусает руки хозяина - почему коты кусают, а потом лижут
Специалисты отмечают, что кусание во время ласки - это не проявление злости, а реакция, которую называют агрессией, вызванной домашними животными.
"Это не означает, что ваша кошка является агрессивной по своей природе, а скорее то, что после определенного времени и интенсивности глажки переходит от приятного к раздражающему или даже стрессовому. Это как внутренний переключатель", - объясняют специалисты.
Причина в том, что коты имеют гораздо более короткий сенсорный порог, чем люди. Иными словами, то, что мы воспринимаем как приятные длительные поглаживания, для кота может стать чрезмерным.
Смотрите видео о том, почему кот кусает пальцы:
"Многие коты любят 10 секунд поглаживания, но могут ненавидеть 30", - говорится в видео.
Почему моя кошка хочет, чтобы я ее погладил, а потом кусает меня - почему кот сначала ласкается, а потом кусается
Кусание - это не нападение, а предупреждение. По словам специалистов, животное пытается корректно сообщить, что ему уже достаточно.
"Чтобы предупредить вас, они, вероятно, сначала дадут вам легкий, неагрессивный укус, просто предупредительный".
Специалисты отмечают, что это способ коммуникации, а не агрессия.
Какие признаки того, что кот хочет укусить
Перед тем как укусить, кот почти всегда подает сигналы, свидетельствующие о дискомфорте. Эксперты AnimalWised перечисляют основные:
- подергивание хвостом;
- внезапное расширение зрачков;
- легкое подергивание ухом.
Вам также может быть интересно:
- Черепаховые коты скрывают сразу три секрета - о чем стоит знать хозяевам
- Как защитить рождественскую елку от котов - топ методов, которые реально работают
- Не смешно, а опасно: почему огурцы вызывают панику у котов и чем это грозит
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред