Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяев

Коты могут внезапно кусать во время поглаживания, и зооэксперты объясняют, почему это поведение является естественным и вовсе не связано с агрессией.

Почему кот кусает, когда его гладят - почему кот нападает на руки / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему кот кусает, когда его гладят

Почему кот кусается

Почему кот нападает на руки

Коты могут казаться нежными и ласковыми, но иногда во время поглаживания они внезапно переходят к кусанию - и это вовсе не означает, что животное агрессивное или недоброжелательное. Эксперты проекта AnimalWised в видео на YouTube объясняют, что такое явление имеет вполне естественное и научное объяснение.

Главред выяснил, почему кот кусает во время ласки.

Почему кот кусает руки хозяина - почему коты кусают, а потом лижут

Специалисты отмечают, что кусание во время ласки - это не проявление злости, а реакция, которую называют агрессией, вызванной домашними животными.

"Это не означает, что ваша кошка является агрессивной по своей природе, а скорее то, что после определенного времени и интенсивности глажки переходит от приятного к раздражающему или даже стрессовому. Это как внутренний переключатель", - объясняют специалисты.

Причина в том, что коты имеют гораздо более короткий сенсорный порог, чем люди. Иными словами, то, что мы воспринимаем как приятные длительные поглаживания, для кота может стать чрезмерным.

Смотрите видео о том, почему кот кусает пальцы:

"Многие коты любят 10 секунд поглаживания, но могут ненавидеть 30", - говорится в видео.

Почему моя кошка хочет, чтобы я ее погладил, а потом кусает меня - почему кот сначала ласкается, а потом кусается

Кусание - это не нападение, а предупреждение. По словам специалистов, животное пытается корректно сообщить, что ему уже достаточно.

"Чтобы предупредить вас, они, вероятно, сначала дадут вам легкий, неагрессивный укус, просто предупредительный".

Специалисты отмечают, что это способ коммуникации, а не агрессия.

Какие признаки того, что кот хочет укусить

Перед тем как укусить, кот почти всегда подает сигналы, свидетельствующие о дискомфорте. Эксперты AnimalWised перечисляют основные:

подергивание хвостом;

внезапное расширение зрачков;

легкое подергивание ухом.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

