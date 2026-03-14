Как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете: совет эксперта

Простые изменения в интерьере могут сделать дом уютнее и увеличить его рыночную стоимость. Эксперт рассказала, с чего начать и на что обратить внимание.

Эксперт по продаже недвижимости рассказала, как поднять стоимость дома за неделю

Зайдя домой после небольших изменений, можно почувствовать разницу буквально с порога. Пространство может казаться шире, а интерьер стать более уютным. При этом, как уверяет эксперт по подготовке недвижимости к продаже Натали Эванс, для такого эффекта вовсе не нужны дорогостоящие ремонты.

41-летняя специалистка и основательница компании Little Barn Door утверждает, что даже небольшие изменения способны значительно повысить привлекательность жилья. По ее словам, грамотная уборка, перестановка мебели и несколько продуманных деталей помогали ее клиентам увеличить стоимость домов почти на 40 тысяч фунтов стерлингов (около 2,3 млн гривен). об этом пишет The Sun.

С чего начать преобразование дома

По словам эксперта, первым и самым важным шагом является избавление от лишних вещей. Стопки журналов, старая одежда и мелкие предметы создают ощущение беспорядка и визуально уменьшают пространство.

После уборки Натали советует попробовать подход "чистого листа". Это означает временно снять картины и декор со стен, убрать лишнюю мебель и по-новому взглянуть на пространство. Иногда предмет, который годами висел в одной комнате, может гораздо лучше смотреться в другой.

Прием из дорогих отелей

Один из простых трюков, который используют дизайнеры роскошных отелей, - кресло в спальне. Такой элемент делает комнату более дорогой и уютной.

При этом не обязательно покупать новую мебель. Часто достаточно просто переставить кресло из гостиной или создать небольшую зону отдыха в другой комнате.

Простое правило для стильного интерьера

Эванс советует использовать правило 5%. Это значит, что каждой комнате должен быть только один заметный предмет, который привлекает внимание. Например, большое произведение искусства или яркий элемент декора.

Остальная часть комнаты при этом остается более спокойной, благодаря чему интерьер выглядит продуманным и не перегруженным.

Не стоит забывать про коридор

При продаже дома первое впечатление часто формируется именно в прихожей. Поэтому Натали рекомендует сделать коридор светлым, чистым и организованным: добавить крючки для одежды, аккуратное место для обуви и небольшой столик.

Иногда даже такие мелочи могут изменить восприятие жилья. По словам эксперта, однажды подобные изменения помогли продать дом всего за несколько дней.

Аромат тоже имеет значение

Еще одним неожиданным элементом является запах в доме. Натали советует выбирать ароматы в зависимости от атмосферы, которую хочется создать.

Цитрусовые или лемонграсс придают энергии, мускусные ноты создают ощущение роскоши, а лаванда помогает расслабиться.

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO.

