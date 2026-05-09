Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

Виталий Кирсанов
9 мая 2026, 18:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российские оккупанты пытаются воспользоваться временной паузой в боевых действиях для усиления своих позиций.
В ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте
В ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Оккупанты используют паузу на фронте для подвоза своих сил и ротации
  • Интенсификация наступления оккупантов наблюдалась с апреля
  • Оккупанты пытаются окончательно уничтожить Волчанск

Относительное затишье на линии фронта 9 мая российские войска используют для перегруппировки сил, ротации подразделений и подготовки к новым наступательным действиям. Об этом сообщил спикер группировки объединённых сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, российские оккупанты пытаются воспользоваться временной паузой в боевых действиях для усиления своих позиций и восстановления наступательного потенциала.

видео дня

"Сегодня они действительно стараются использовать паузу для подвоза дополнительных сил, проведения ротаций и подготовки к дальнейшим наступательным действиям", - отметил Трегубов.

При этом представитель ВСУ подчеркнул, что украинские Силы обороны также используют это время для улучшения логистики и проведения собственных ротаций.

По словам Трегубова, на данный момент ситуация остаётся контролируемой, а заметное снижение активности со стороны российских войск может быть связано с нежеланием Москвы допустить какие-либо инциденты во время проведения парада 9 мая.

"Похоже, что пока именно на сегодняшний день россияне действительно не хотели возможных эксцессов с этим самым парадом", – подчеркнул Трегубов.

Также он ответил на вопрос, наблюдаются ли в рядах российских захватчиков перегруппировки или какие-либо другие маневры косвенного военного характера, не связанные с атакующими действиями.

"Нет, не атакующие. То, что я сейчас сказал. Речь идет о ротационных действиях, о восстановлении атакующих возможностей, о завозе боеприпасов, о чем угодно, что не касается непосредственно атак и обстрелов. Здесь да, очень активно", – подчеркнул Трегубов.

Интенсификация наступления оккупантов наблюдалась с апреля

Он рассказал о российском весенне-летнем наступлении, которое фактически началось раньше, еще в апреле.

"Просто сильная интенсификация боевых действий вдоль всей линии нашей зоны ответственности. Это Харьковщина, восточная Сумщина и Лиманское направление", – отметил Трегубов.

В частности, в апреле оккупанты начали вести себя более активно, пытались сильно давить на Лиман, Купянск, Волчанск и на приграничную зону Сумской области. Силам обороны Украины приходилось это отбивать.

"Но если сравнивать, например, с тем, что было в феврале-марте, то было больше пополнения. В апреле они активно пошли в наступление и продолжают активно наступать, не считая сегодняшнего дня, который можно считать неким выходным. Не могу сказать, что там совсем прекратились боевые действия, но да, они там стали несколько менее интенсивными", – подчеркнул Трегубов.

Оккупанты пытаются окончательно уничтожить Волчанск

Отдельно, рассказывая о Волчанске, спикер сообщил, что там сложилась неприятная ситуация, поскольку российские захватчики "разрушают остатки всего того, что стоит в самом городе".

"Я имею в виду все стены, какие-то здания, которые еще могут использоваться, и они пытаются окончательно вытеснить украинцев из юго-восточного района города и пройти и на Липку, и на Волчанские хутора в том числе. Эти попытки оккупантов блокируются. Нарастить там интенсивность у россиян не получается особо, но это такое постоянное наглое давление", – сказал Трегубов.

Каковы цели нового российского наступления — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия начала весенне-летнюю наступательную кампанию, усиливая давление сразу на нескольких участках фронта. Военный Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко заявил, что украинским Силам обороны удалось сорвать первый этап этого наступления и не позволить противнику реализовать первоначальный план. По его словам, после этого РФ скорректировала свои цели, которые будут определять ситуацию на фронте в ближайшие недели и месяцы.

После неудачи первой волны российские войска не отказались от наступательных намерений, а изменили тактику. Теперь оккупанты пытаются постоянно изматывать украинскую оборону ударами на разных направлениях, удерживая Силы обороны под давлением, нанося огневые поражения и ища слабые места для дальнейшего продвижения.

"Первый замысел – это пытаться изнурять позиции Сил обороны Украины, постоянно поддерживая их в напряжении и нанося огневые удары по разным направлениям. Второй – это сконцентрироваться на захвате Донецкой области, параллельно не уменьшая, а возможно даже увеличивая свое присутствие вглубь Запорожской, Днепропетровской областей и создание буферной зоны на Харьковщине, Сумщине", – сказал Мусиенко.

Перемирие с 9 по 11 мая — последние новости

Как сообщал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

Впоследствии Украина официально разрешила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Решение принято по результатам международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может продлиться и после 11 мая.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
перемирие война в Украине линия фронта Виктор Трегубов новости Украины новости Украины и мира Фронт Перемирие 9 мая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

18:57Фронт
Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:52Мир
Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

17:52Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

Последние новости

19:51

Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

19:10

Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 маямнение

18:57

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

18:52

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:51

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языкеВидео

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
18:41

"Это было лучшее решение": садоводы делятся секретами борьбы с улитками

18:31

Древнее серебро: на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет

18:24

Победительница Евровидения отказалась спеть в юбилейном шоу: что случилось

18:02

Остается ли химия на посуде после мытья: хозяек предупредили об опасностиВидео

Реклама
17:52

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

17:51

Ударит +5 и налетят грозовые дожди: Украину накрывает непогода

17:37

"Перемалывание живой силы": СМИ раскрыли колоссальные потери РФ на войне

17:34

Кто влюбляется с первого взгляда, а кто долго присматривается: как любят разные знаки зодиака

17:04

Кому нужно молиться в праздник 10 мая: приметы

17:04

Собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовьВидео

16:41

Резкое похолодание с заморозками движется на Львовщину: когда погода изменится

16:32

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

16:24

Вместо химикатов и спреев: какое садовое растение отпугивает кротов и клещей

16:16

В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанныйВидео

16:02

Военный назвал даты нового массированного удара РФ — когда может произойти атака

Реклама
15:42

Женщина отказалась от дома ради круиза: что стало настоящим кошмаром

15:33

Орел или решка — как правильно класть деньги под порог, чтобы привлечь богатство

15:20

Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

15:18

Почему 10 мая нельзя копать и пахать: какой церковный праздник

15:15

Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

15:07

Когда заработает система штрафных баллов для водителей – в МВД раскрыли детали

14:26

Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

14:10

Жирные пятна с одежды исчезнут за считанные минуты: гениально простой трюк

14:09

Один куст может защитить весь огород: что хорошо растёт рядом с укропомВидео

13:49

"Шили для королей": как выглядит самая дорогая женская одежда в УкраинеВидео

13:24

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:20

Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди

12:53

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

12:39

Не Лев и не Скорпион: астролог назвала лучший знак зодиака

12:28

Украинец купил самую дорогою квартиру в мире: сколько стоит пентхаусВидео

12:23

Гороскоп Таро на завтра 10 мая: Овнам - осторожность, Ракам - мудрость

12:19

На Ровенщину надвигается похолодание: синоптики раскрыли, как изменится погода

12:04

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

12:03

"Не легко": победитель "МастерШеф" рассказал о своей службе в ВСУ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

Реклама
11:50

Старые смартфоны в доме могут стать угрозой: что с ними делать

11:47

Путин выступил на параде в Москве: что он говорил о войнеВидео

11:36

Где кастинг: Потап решил стать следующим "Холостяком"

11:30

Копеечная идея для дома: как сделать стильную люстру из бутылок

11:15

Только не "каприз": как красиво назвать это слово на украинском: знают далеко не все

10:40

Морковь вырастет крупной и сладкой: названы идеальные соседи на грядке

10:02

Трагедия на Черниговщине: российский дрон убил отца и сына - подробности атакиФото

09:49

Перемирие нарушено: РФ атаковала Украину Шахедами и ракетой

09:37

Легендарная британская певица впала в кому

09:24

Как обмануть вредителей без капли химии: лучше цветы для защиты грядкиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять