"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

Российские оккупанты пытаются воспользоваться временной паузой в боевых действиях для усиления своих позиций.

https://glavred.info/front/popytki-okkupantov-blokiruyutsya-v-vsu-skazali-kak-rf-ispolzuet-peremirie-na-fronte-10763408.html Ссылка скопирована

В ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Оккупанты используют паузу на фронте для подвоза своих сил и ротации

Интенсификация наступления оккупантов наблюдалась с апреля

Оккупанты пытаются окончательно уничтожить Волчанск

Относительное затишье на линии фронта 9 мая российские войска используют для перегруппировки сил, ротации подразделений и подготовки к новым наступательным действиям. Об этом сообщил спикер группировки объединённых сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, российские оккупанты пытаются воспользоваться временной паузой в боевых действиях для усиления своих позиций и восстановления наступательного потенциала.

видео дня

"Сегодня они действительно стараются использовать паузу для подвоза дополнительных сил, проведения ротаций и подготовки к дальнейшим наступательным действиям", - отметил Трегубов.

При этом представитель ВСУ подчеркнул, что украинские Силы обороны также используют это время для улучшения логистики и проведения собственных ротаций.

По словам Трегубова, на данный момент ситуация остаётся контролируемой, а заметное снижение активности со стороны российских войск может быть связано с нежеланием Москвы допустить какие-либо инциденты во время проведения парада 9 мая.

"Похоже, что пока именно на сегодняшний день россияне действительно не хотели возможных эксцессов с этим самым парадом", – подчеркнул Трегубов.

Также он ответил на вопрос, наблюдаются ли в рядах российских захватчиков перегруппировки или какие-либо другие маневры косвенного военного характера, не связанные с атакующими действиями.

"Нет, не атакующие. То, что я сейчас сказал. Речь идет о ротационных действиях, о восстановлении атакующих возможностей, о завозе боеприпасов, о чем угодно, что не касается непосредственно атак и обстрелов. Здесь да, очень активно", – подчеркнул Трегубов.

Интенсификация наступления оккупантов наблюдалась с апреля

Он рассказал о российском весенне-летнем наступлении, которое фактически началось раньше, еще в апреле.

"Просто сильная интенсификация боевых действий вдоль всей линии нашей зоны ответственности. Это Харьковщина, восточная Сумщина и Лиманское направление", – отметил Трегубов.

В частности, в апреле оккупанты начали вести себя более активно, пытались сильно давить на Лиман, Купянск, Волчанск и на приграничную зону Сумской области. Силам обороны Украины приходилось это отбивать.

"Но если сравнивать, например, с тем, что было в феврале-марте, то было больше пополнения. В апреле они активно пошли в наступление и продолжают активно наступать, не считая сегодняшнего дня, который можно считать неким выходным. Не могу сказать, что там совсем прекратились боевые действия, но да, они там стали несколько менее интенсивными", – подчеркнул Трегубов.

Оккупанты пытаются окончательно уничтожить Волчанск

Отдельно, рассказывая о Волчанске, спикер сообщил, что там сложилась неприятная ситуация, поскольку российские захватчики "разрушают остатки всего того, что стоит в самом городе".

"Я имею в виду все стены, какие-то здания, которые еще могут использоваться, и они пытаются окончательно вытеснить украинцев из юго-восточного района города и пройти и на Липку, и на Волчанские хутора в том числе. Эти попытки оккупантов блокируются. Нарастить там интенсивность у россиян не получается особо, но это такое постоянное наглое давление", – сказал Трегубов.

Каковы цели нового российского наступления — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия начала весенне-летнюю наступательную кампанию, усиливая давление сразу на нескольких участках фронта. Военный Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко заявил, что украинским Силам обороны удалось сорвать первый этап этого наступления и не позволить противнику реализовать первоначальный план. По его словам, после этого РФ скорректировала свои цели, которые будут определять ситуацию на фронте в ближайшие недели и месяцы.

После неудачи первой волны российские войска не отказались от наступательных намерений, а изменили тактику. Теперь оккупанты пытаются постоянно изматывать украинскую оборону ударами на разных направлениях, удерживая Силы обороны под давлением, нанося огневые поражения и ища слабые места для дальнейшего продвижения.

"Первый замысел – это пытаться изнурять позиции Сил обороны Украины, постоянно поддерживая их в напряжении и нанося огневые удары по разным направлениям. Второй – это сконцентрироваться на захвате Донецкой области, параллельно не уменьшая, а возможно даже увеличивая свое присутствие вглубь Запорожской, Днепропетровской областей и создание буферной зоны на Харьковщине, Сумщине", – сказал Мусиенко.

Перемирие с 9 по 11 мая — последние новости

Как сообщал Главред, вечером 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии между Украиной и Россией с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, инициатива была предложена им лично, и обе стороны согласились на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в переговорном процессе при посредничестве США и подчеркнул приоритет освобождения украинских военнопленных.

Впоследствии Украина официально разрешила проведение парада на Красной площади в Москве 9 мая. Решение принято по результатам международных переговоров. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп считает, что перемирие между Россией и Украиной может продлиться и после 11 мая.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред