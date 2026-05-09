"Не легко": победитель "МастерШеф" рассказал о своей службе в ВСУ

Алена Кюпели
9 мая 2026, 12:03
Александр Зубко высказался о своей службе в рядах ВСУ.
Александр Зубко рассказал о своей службе
Александр Зубко рассказал о своей службе / Коллаж Главред, фото Instagram/oleksandr_zubko_

Кратко:

  • Что рассказал Зубко о моральном состоянии
  • Как он общался с подписчиками

Победитель кулинарного шоу "МастерШеф-16" — кондитер Александр Зубко, который недавно сообщил, что вступил в ряды ВСУ, вышел на связь и рассказал о том, как проходит его служба.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, что Зубко вступил в ряды ВСУ в марте этого года. Во время шоу, молодой мужчина прославился своими невероятными десертами, а также основными блюдами и эстетичными презентациями. Герой также много говорил об отношениях со своей мамой, которая мало хвалила его и не воспринимала всерьез его кулинарный талант.

Александр Зубко выиграл 16 сезон проекта
Александр Зубко выиграл 16 сезон проекта / Фото Instagram/oleksandr_zubko_

Так, на вопрос подписчиков он ответил, что ему не всегда морально легко. "Но я сейчас не хочу в это углубляться", - сказал он.

Зубко рассказал о том, как тяжело ему дается служба
Зубко рассказал о том, как тяжело ему дается служба / Фото Instagram/oleksandr_zubko_

"Просто работаю над собой, пытаюсь принять себя. Видеть лишь позитив в этом мире", - добавил кулинар.

Мастер Шеф
Мастер Шеф / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинский рэпер Потап, который уехал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, решил стать новым украинским холостяком и якобы поучаствовать в шоу.

Ранее также британская певица Бонни Тайлер была введена в искусственную кому для восстановления после экстренной операции на кишечнике, сообщил представитель звезды.

Про шоу: МастерШеф

МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

