Легендарная британская певица впала в кому

Алена Кюпели
9 мая 2026, 09:37
Бонни Тайлер перенесла сложную операцию и сейчас находится в коме.
Бонни Тайлер находится в коме
Бонни Тайлер находится в коме / Коллаж Главред, фото Facebook/Bonnie Tyler

Британская певица Бонни Тайлер была введена в искусственную кому для восстановления после экстренной операции на кишечнике, сообщил представитель звезды.

Как пишет Би-Би-Си, стало известно, что 74-летняя певица из Скьюэна, Уэльс, была срочно доставлена ​​в больницу недалеко от своего дома в Фару, Португалия, в среду для проведения процедуры и сейчас восстанавливается. В четверг вечером представитель певицы поделился дополнительной информацией о ее состоянии здоровья.

Бонни Тайлер впала в кому
Бонни Тайлер впала в кому / Фото Facebook/Bonnie Tyler

"Врачи ввели Бонни в искусственную кому для восстановления", — сказал он.

Представитель добавил: "Мы знаем, что вы все желаете ей всего наилучшего и просите о соблюдении конфиденциальности в это трудное время. Мы опубликуем дополнительное заявление, как только сможем".

Более 2000 человек оставили комментарии под постом на странице Бонни Тайлер в Facebook, желая ей всего наилучшего, а поклонники со всего мира присылали слова поддержки, в том числе и те, кто перенес аналогичную операцию.

Бонни Тайлер впала в кому
Бонни Тайлер впала в кому / Фото Facebook/Bonnie Tyler

О персоне: Бонни Тайлер

Бонни Тайлер - британская певица, известная характерным хриплым голосом. Популярность к исполнительнице пришла с выходом альбома The World Starts Tonight в 1977 году и синглов "Lost in France" и "More Than a Lover". Её сингл "It’s a Heartache" 1978 года достиг четвёртого места в UK Singles Chart и третьего места в американском Billboard Hot 100.

