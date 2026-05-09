Легендарная британская певица впала в кому

Кратко:
- Что случилось с певицей
- Почему она оказалась в коме
Британская певица Бонни Тайлер была введена в искусственную кому для восстановления после экстренной операции на кишечнике, сообщил представитель звезды.
Как пишет Би-Би-Си, стало известно, что 74-летняя певица из Скьюэна, Уэльс, была срочно доставлена в больницу недалеко от своего дома в Фару, Португалия, в среду для проведения процедуры и сейчас восстанавливается. В четверг вечером представитель певицы поделился дополнительной информацией о ее состоянии здоровья.
"Врачи ввели Бонни в искусственную кому для восстановления", — сказал он.
Представитель добавил: "Мы знаем, что вы все желаете ей всего наилучшего и просите о соблюдении конфиденциальности в это трудное время. Мы опубликуем дополнительное заявление, как только сможем".
Более 2000 человек оставили комментарии под постом на странице Бонни Тайлер в Facebook, желая ей всего наилучшего, а поклонники со всего мира присылали слова поддержки, в том числе и те, кто перенес аналогичную операцию.
О персоне: Бонни Тайлер
Бонни Тайлер - британская певица, известная характерным хриплым голосом. Популярность к исполнительнице пришла с выходом альбома The World Starts Tonight в 1977 году и синглов "Lost in France" и "More Than a Lover". Её сингл "It’s a Heartache" 1978 года достиг четвёртого места в UK Singles Chart и третьего места в американском Billboard Hot 100.
