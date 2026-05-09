Ротация в ВСУ будет по-новому: Сырский сообщил подробности

Ключевые факты:
- ВСУ утвердили новые сроки службы на передовой
- Военных будут менять не позднее чем через 2 месяца
- Дополнительно предусмотрен месяц на ротацию
В Украине официально были установлены новые сроки службы непосредственно на линии фронта.
Главнокомандующий подписал инструкцию, которая определяет четкие правила и графики замены личного состава на боевых позициях, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Согласно документу, замена подразделений на передовых позициях теперь должна производиться в четко определенные сроки.
"Также уже разработана и подписана инструкция по обязательной замене военнослужащих на передовых позициях — не позднее, чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию", — отметил Сырский.
Он добавил, что новая инструкция направлена на обеспечение плановой замены личного состава, выполняющего задачи непосредственно на линии столкновения.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля подал в Верховную Раду законопроекты №15197 и №15198 о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Ожидается, что военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 суток.
Также в 2026 году в Украине может стартовать одна из самых глубоких реформ системы мобилизации за время полномасштабной войны. Ключевая идея изменений — разделение функций ТЦК. Мобилизационные структуры могут получить новое название — "Офисы призыва" или "Офисы комплектования".
Министерство обороны Украины готовит масштабную реформу, направленную на улучшение рекрутинга и условий службы в Силах обороны. Министр обороны Михаил Федоров рассказал, что первые 10 из 30 проектов реформы уже почти готовы к запуску.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
