Ротация в ВСУ будет по-новому: Сырский сообщил подробности

Сергей Кущ
9 мая 2026, 00:31
Новая инструкция направлена на обеспечение плановой замены личного состава.
Сырский, ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, facebook/CinCAFofUkraine

Ключевые факты:

  • ВСУ утвердили новые сроки службы на передовой
  • Военных будут менять не позднее чем через 2 месяца
  • Дополнительно предусмотрен месяц на ротацию

В Украине официально были установлены новые сроки службы непосредственно на линии фронта.

Главнокомандующий подписал инструкцию, которая определяет четкие правила и графики замены личного состава на боевых позициях, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Согласно документу, замена подразделений на передовых позициях теперь должна производиться в четко определенные сроки.

"Также уже разработана и подписана инструкция по обязательной замене военнослужащих на передовых позициях — не позднее, чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию", — отметил Сырский.

Он добавил, что новая инструкция направлена на обеспечение плановой замены личного состава, выполняющего задачи непосредственно на линии столкновения.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля подал в Верховную Раду законопроекты №15197 и №15198 о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Ожидается, что военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 суток.

Также в 2026 году в Украине может стартовать одна из самых глубоких реформ системы мобилизации за время полномасштабной войны. Ключевая идея изменений — разделение функций ТЦК. Мобилизационные структуры могут получить новое название — "Офисы призыва" или "Офисы комплектования".

Министерство обороны Украины готовит масштабную реформу, направленную на улучшение рекрутинга и условий службы в Силах обороны. Министр обороны Михаил Федоров рассказал, что первые 10 из 30 проектов реформы уже почти готовы к запуску.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

