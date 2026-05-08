Секретный план Путина и новые ультиматумы: как может закончиться война в Украине

Россия по-прежнему не готова идти на существенные компромиссы ради прекращения войны.

Сценарии завершения войны в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

7 мая в России заговорили о нецелесообразности трехсторонних мирных переговоров с участием РФ, США и Украины и поставили ультиматум для завершения войны. Такие заявления могут свидетельствовать о нежелании Кремля устанавливать мир.

Главред решил выяснить, какими могут быть сценарии завершения войны и что может заставить Путина заключить мирное соглашение.

Условия России для окончания войны

Помощник российского диктатора и военного преступника Путина Юрий Ушаков заявлял, что все участники трехсторонних переговоров (Украина, США и РФ) по урегулированию войны якобы понимают, какие шаги необходимы для продвижения процесса урегулирования. Речь идет именно о выводе украинских войск из Донбасса.

"Все понимают, в том числе, я бы сказал, и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, после чего, во-первых, прекратятся военные действия, а во-вторых, откроется перспектива для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования этой проблемы. Все это понимают, и поэтому сейчас, честно говоря, убеждать друг друга — это во многом пустая трата времени, потому что сейчас ожидается этот шаг от Киева, в частности от Зеленского. Если его удастся сделать, то мы резко продвинемся в урегулировании этой ситуации", — сказал он.

Реакция Украины на ультиматум России

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко заявил, что Россия официально признала, что завершать войну не планирует, поскольку Украина отказывается уходить со своей территории.

"Что и нужно было доказать — никакой мир им не нужен был, только попытка получить плацдарм для дальнейшего наступления без боя. Украина четко заявляла, что не выйдет со своей территории. Режим Путина, похоже, вообще не представляет своего существования без войны", — подчеркнул Коваленко.

Секретный план Путина в отношении Украины

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что на днях одно российское издание обнародовало материалы, раскрывающие планы Кремля по завершению войны в Украине. В частности, их цель — продать россиянам мирное соглашение как "победу" — хотя и без взятия Киева.

Кроме того, документы свидетельствуют о том, что Россия до сих пор не желает идти на существенные компромиссы относительно конечного исхода войны.

Так, "наиболее правдоподобный сценарий" предусматривает подписание США двух отдельных мирных соглашений с Россией и Украиной, по которым страна-агрессор получит контроль над Донецкой и Луганской областями, выведет войска из Сумской и Харьковской областей, а также заморозит линию фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Также в этом сценарии говорится о том, что Вашингтон отменит санкции против Москвы, но санкции Европы останутся в силе. Кроме того, в планах — Украина получит нейтральный статус и будет служить "буферной зоной" между РФ и Западом.

В ISW считают, что, вероятно, Кремль обнародовал материалы в рамках когнитивной войны, направленной на то, чтобы изобразить Россию как готовую к компромиссам для прекращения войны в Украине.

"Слайды не являются частью официальной российской позиции по переговорам, но представленный сценарий завершения войны похож на тот, который Кремль называл приемлемым в последние месяцы. Их утечка могла быть преднамеренной, чтобы продемонстрировать якобы готовность России уступить территорию в обмен на передачу Украиной остальной части Донецкой области", — говорят аналитики.

Оптимистический и пессимистический сценарий окончания войны

Украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в США (2015–2019 годы) Валерий Чалый в комментарии 24 Каналу сказал, что сейчас никто не сможет сделать точный прогноз, когда именно закончится война в Украине. Ситуация развивается таким образом, что возможны совершенно разные сценарии.

По его словам, у Украины есть шанс выйти из полномасштабной войны. Но многое зависит от ряда факторов. В частности, от действий и решений международных партнеров.

Он подчеркнул, что оптимистичный сценарий окончания войны напрямую зависит от европейских партнеров. Им важно начать больше вкладываться в собственную оборону и предоставлять больше военной помощи Украине. Также важно усилить санкции против России.

"Давление должно усиливаться. В этом я вижу возможность выхода из полномасштабной войны. Это не будет окончательное прекращение конфликта с Россией. Некоторые вопросы придется отложить на будущее. Но суверенитет будет сохранен. Я не верю, что какое-то соглашение сейчас приведет нас к границам 1991 года. Это будет сложно, пока Россия будет целостной. А дальше посмотрим", — подчеркнул Чалый.

В то же время в пессимистическом варианте завершения войны США полностью прекратят продавать оружие для Украины, а европейцы будут действовать нерешительно и слабо готовиться к возможному противостоянию с Россией.

Дипломат отметил, что еще несколько лет назад пессимистический сценарий был более реалистичным, но сейчас Украина сравнительно далека от него.

"Сценарий, что Украина исчезнет, я вообще не рассматриваю. Также есть такой промежуточный сценарий. Фактически в нем речь идет о том, что все продолжится так, как сейчас. Пока что это основной вариант на ближайшие 1–2 года. Его можно изменить", — добавил он.

Готов ли Путин завершить войну в Украине

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в комментарии 24 Каналу сказал, что решение о продолжении или завершении войны зависит исключительно от российского диктатора Путина. Но пока нет никаких признаков того, что он собирается прекращать боевые действия.

По его мнению, лето 2026 года может стать тем моментом, когда врагу придется принимать жесткие решения. Судя по всему, среди российской элиты есть понимание, что лучше со всем остановиться. Но диктатор демонстрирует одержимость войной против Украины.

"Ситуация у них настолько сложная, что им приходится решать: либо садятся за стол переговоров, либо россияне выйдут из войны с гораздо худшими условиями. Российские олигархи, окружение Путина прекрасно это понимает. Единственный, кто не хочет это осознать – Путин. Он понимает, что у него больше шансов выиграть войну не будет. Ведь он уже не молод", – подчеркнул Городницкий.

Эксперт отметил, что существует только один вариант завершить войну – убрать Путина.

"Человек, который придет на его место, согласится на те условия, которые сейчас предлагают России", — убежден он.

Кто может заставить Путина завершить войну

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес в интервью 24 Каналу высказал мнение, что война могла бы закончиться даже сегодня, если бы россияне сказали, что уходят из Украины.

"Пока Путин не осознает, что все закончено, что он проиграл, война будет продолжаться. Ведь ему, очевидно, безразлично количество погибших российских военных или то, как эта война влияет на его страну", — убежден он.

По его словам, ключевым компонентом победы Украины в этой войне станет момент, когда все олигархи вокруг главы Кремля, которые удерживают его у власти, почувствуют настоящую боль. Она должна появиться на фоне потери ими своих состояний, активов, влияния.

"Пока кремлевские богачи не начнут давить на Путина, он будет продолжать боевые действия в Украине. Вряд ли стоит ожидать давления на российского диктатора со стороны приближенных к нему людей в ближайшие месяцы, однако исключать такой сценарий не стоит", — подытожил Годжес.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

