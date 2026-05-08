"Это путь к деоккупации": эксперт назвал три шага к перелому в войне

Бадрак объяснил, почему удары по Москве могут оказать психологическое воздействие на российское руководство.

Как создание "серой зоны" может повлиять на ход боевых действий на фронте



Бадрак об ударах и дронах "мидлстрайк"

Назвал 3 направления для обороны Украины

Атака Украины на Москву могла бы нанести России и диктатору Владимиру Путину серьезный психологический удар, однако главной целью Киева остается завершение войны. Об этом в интервью"Радио Свобода" заявил военный эксперт Валентин Бадрак, обозначив три ключевых направления, которые, по его мнению, важны для достижения этой цели.

По его словам, идея ударов по столице РФ имеет значительный психологический эффект, но требует взвешенного подхода.

"Нам часто говорят, что вместо того, чтобы атаковать Москву, лучше использовать эти силы для атак на заводы, производящие ракеты и дроны. Но в данном случае нужно очень хорошо подумать, потому что если запустить, условно говоря, 200–300 дронов на Москву во время парада, то как минимум Путин окажется перед дилеммой: либо спрятать людей в бомбоубежище и сорвать парад, либо подвергнуть их жизни большой опасности. Это очень сильный психологический удар. Это стратегический удар по психике врага. Поэтому здесь нужно хорошо подумать", – подчеркнул он.

Развитие дронов и создание "серой зоны"

В то же время, как подчеркнул эксперт, для достижения военных целей существуют другие, более системные подходы. В частности, речь идет о развитии так называемых "мидлстрайк"-дронов.

"Сейчас нужны дроны с 50–100 килограммами боевой части и дальностью до 350 километров. Пункты управления, логистика, штабы – их отодвинули от линии боевого столкновения. Я знаю, что командующий Силами беспилотных систем уже как-то заявил о том, что он хотел бы включить "мидлстрайк"-дроны в "килзону", – добавил Бадрак.

Он отметил, что создание "килзоны" на такую глубину является сложной задачей, однако возможным представляется формирование "серой зоны" на расстоянии до 350 километров за счет массового применения дронов.

"Я еще раз хочу сказать, что это сложнее, чем "дипстрайк", потому что преодоление фронтовой зоны требует ретрансляторов, сопровождения разведывательных дронов и довольно дорогих, таких как Shark, Leleka и других, которые могут сопровождать на 100 километров. Но это сопровождение только на 100 км, дальше дроны "мидлстрайк" могут лететь самостоятельно на 350 км, например. Выбивание логистики – это путь к деоккупации. Это один важный момент", – пояснил эксперт.

Развитие ракетных технологий и беспилотных систем

Вторым важным направлением Бадрак назвал развитие ракетных технологий и совершенствование украинской баллистики. Он считает, что это можно делать либо путем собственного ускорения разработок, либо через международные партнерства.

Третьим элементом, по его словам, является развитие мультидоменных беспилотных систем, в частности морских и космических технологий.

"Плюс выход в космос – также очень важен для нас. Хочу напомнить, что Россия уже запустила около десятка разведывательных спутников только в этом году", – резюмировал Валентин Бадрак.

Смогут ли НРК заменить пехоту на фронте

Как писал Главред, по словам командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, уже в этом году реально вывести с передовой около трети пехотных подразделений, заменив их наземными беспилотными системами.

В то же время, как отмечает военный, при условии системного внедрения технологий потенциально можно заменить до половины пехоты. Однако о полной замене пехотинцев роботизированными комплексами пока речь не идет.

Война России против Украины — что известно о ситуации на фронте

Как ранее сообщал Главред, военные и министр обороны доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому об итогах работы в апреле. По словам главы государства, Украина имеет весомые результаты в уничтожении оккупационной армии страны-агрессора России.

Кроме того, российские оккупанты пытаются расшатать украинскую оборону на Славянско-Лиманском направлении. Об этом заявил военнослужащий с позывным "Мучной".

Напомним, что российская армия меняет тактику на фронте: от массированных "мясорубок" к скрытым проникновениям небольшими группами. Как сообщает The Telegraph, после катастрофических потерь от волновых штурмов Москва делает ставку на "более тихие" методы, которые могут оказаться не менее опасными для украинских защитников.

О личности: Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации "Центр исследований армии, конверсии и разоружения" (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

