Принц Гарри расстроился из-за новых фото Шарлотты: что случилось

Принц Гарри расстроен из-за детей принца Уильяма.

Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают детей в США

Почему Гарри отреагировал на фото Шарлотты

Что он сказал

Младший сын короля Великобритании - принц Гарри "огорчен" тем, что его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, не находятся ближе к своей семье в Великобритании, после того как увидел фотографии с 11-летия принцессы Шарлотты.

Об этом пишет Page Six.

"Арчи и Лили прекрасно проводят время в Калифорнии, но Гарри очень расстроен тем, что они упускают возможность общаться с остальной семьей", — заявил старый друг герцога Сассекского журналисту Daily Mail Ричарду Идену.

Меган и Гарри со своими детьми / Фото Instagram/meghan

"Гарри чувствует, что его дети упускают возможность общаться с большой семьей, которой наслаждаются их кузены", — объяснил друг, имея в виду отчужденного брата Гарри, принца Уильяма, и детей Кейт Миддлтон — 12-летнего принца Джорджа, Шарлотту и 8-летнего принца Луи, которые все учатся в школе Ламбрук в Англии.

Принцесса Шарлотта недавно отпраздновала 11 лет / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Как утверждается, друг Гарри заявил, что тот хочет, чтобы его семилетний Арчи и четырехлетняя Лили получили "самое лучшее образование".

"Он сохранил круг своих самых близких друзей, с которыми дружил еще со времен учебы в Ладгроуве и Итоне. Он хочет того же и для своих детей", — заявил друг изданию.

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

