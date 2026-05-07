Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Принц Гарри расстроился из-за новых фото Шарлотты: что случилось

Алена Кюпели
7 мая 2026, 19:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Принц Гарри расстроен из-за детей принца Уильяма.
принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают детей в США/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Кратко:

  • Почему Гарри отреагировал на фото Шарлотты
  • Что он сказал

Младший сын короля Великобритании - принц Гарри "огорчен" тем, что его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, не находятся ближе к своей семье в Великобритании, после того как увидел фотографии с 11-летия принцессы Шарлотты.

Об этом пишет Page Six.

видео дня

"Арчи и Лили прекрасно проводят время в Калифорнии, но Гарри очень расстроен тем, что они упускают возможность общаться с остальной семьей", — заявил старый друг герцога Сассекского журналисту Daily Mail Ричарду Идену.

Меган и Гарри со своими детьми
Меган и Гарри со своими детьми / Фото Instagram/meghan

"Гарри чувствует, что его дети упускают возможность общаться с большой семьей, которой наслаждаются их кузены", — объяснил друг, имея в виду отчужденного брата Гарри, принца Уильяма, и детей Кейт Миддлтон — 12-летнего принца Джорджа, Шарлотту и 8-летнего принца Луи, которые все учатся в школе Ламбрук в Англии.

Принцесса Шарлотта - самый богатый ребенок в мире
Принцесса Шарлотта недавно отпраздновала 11 лет / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Как утверждается, друг Гарри заявил, что тот хочет, чтобы его семилетний Арчи и четырехлетняя Лили получили "самое лучшее образование".

"Он сохранил круг своих самых близких друзей, с которыми дружил еще со времен учебы в Ладгроуве и Итоне. Он хочет того же и для своих детей", — заявил друг изданию.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что супруга португальского футболиста Криштиану Роналду, который является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, выгуляла уникальную сумку от французского бренда Hermes.

Ранее певица-молчунья Анна Седокова, которая может предстать перед судом в деле о наследстве ее покойного бывшего мужа Яниса Тиммы, пытается все больше провоцировать слухи вокруг собственной персоны и разведенного путиниста Джигана.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
принц Гарри новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

20:57Война
"Мы не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

"Мы не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

19:55Украина
Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

19:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в мае

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в мае

Последние новости

20:57

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

20:57

"Никогда не поздно": HBO сделал заявление о втором сезоне "Гарри Поттера"

20:56

Погода в Днепре готовит разворот: синоптики рассказали, когда солнце сменит дождь

20:11

Упрямство в крови: три знака зодиака, которые всегда поступают по-своему

20:08

"Равные условия", похоже, уже формируются в кулуарах, – совладелец АГТ Горбуненко о непрозрачных решениях при подготовке к приватизации ОПЗ

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
19:55

"Мы не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

19:54

Ровная морковь без прореживания: действенный метод посева, экономящий времяВидео

19:38

Камеры нашли даже в спальне: сосед, которому доверяли следил за семьей

19:33

Принц Гарри расстроился из-за новых фото Шарлотты: что случилось

Реклама
19:27

С 7 мая три знака зодиака будут грести деньги лопатой - кто они

19:24

Зачем добавлять корицу в воду для мытья пола: новый тренд в экологичной уборке

19:10

Пауза или ловушка: зачем РФ говорит о перемирии - Копытькомнение

19:03

Почему категорически нельзя ставить сирень в спальне: большинство не догадывается

19:01

Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

18:55

Залужный предложил "умную" мобилизацию: названы три модели, подробности

18:43

Запретные слова перед зеркалом: что нельзя говорить своему отражению

18:31

"Я в Киеве": муж популярной блогерши ответил на упреки в выезде из УкраиныВидео

18:31

Путешествия во времени возможны: неожиданное открытие ученых

18:27

СМИ назвали даты возможного массированного удара РФ по Киеву – в МВД отреагировали

18:05

Самый большой позор России за 20 лет: как парад в Москве стал ловушкой для Путина

Реклама
17:55

Что обязательно нужно сделать с тюльпанами после цветения: секрет от садоводов

17:50

Как найти свой стиль: нестандартные советы стилиста, которые спасут любой гардеробВидео

17:35

Гривня внезапно начала расти: новый курс валют на 8 мая

17:19

Умеров поехал в США на переговоры: Зеленский поставил перед ним три задачи

17:19

Как уничтожить медведку без химии: один трюк спасает весь огородВидео

16:45

ВСУ поразили ракетный корабль "Каракурт": подробности удара в глубоком тылу РФ

16:40

Соседи - мечта: что посадить рядом с огурцами для увеличения урожаяВидео

16:38

Сколько кофе сыпать на одну чашку, чтобы вкус был как в кофейне - точные пропорции

16:23

Почему 8 мая нельзя занимать хлеб и соль: какой церковный праздник

16:17

Кирилл Буданов: Борьба за правду является вопросом нашего стратегического превосходства

16:08

Град, грозы и шквалы налетят на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

16:07

"Это меня сломило": Панеттьери раскрыла причину отмены свадьбы с Кличко

15:38

Удар по кораблю РФ с "Калибрами": в ВМС заявили о "черноморском проклятии"

15:35

Как избавиться от мух на кухне: один простой продукт остановит нашествие насекомых

15:21

Как легко избавиться от пня: обычное средство творит чудесаВидео

15:17

Надвигаются сильные грозы: синоптики предупредили о непогоде на Тернопольщине

15:16

Когда День вышиванки в Украине в 2026 году: дата ежегодно меняется

14:49

РФ собралась атаковать Киев и требует перемирия: когда возможен удар и чего ожидатьФото

14:41

Более 1500 километров от границы: Зеленский заявил об успешных ударах по Перми

14:37

Слов "переписка" и "переписываться" в украинском языке нет: как сказать правильно

Реклама
14:26

"Боролась с тяжелой болезнью": ушла из жизни звезда "Спіймати Кайдаша"

13:54

Быстро приживется: как подготовить рассаду перед высадкой, чтобы она не сгорела

13:51

Евровидение 2026: Финляндии разрешили нарушить правило

13:50

Кусты будут ломаться от ягод: чем подкормить малину в мае

13:28

"Перешел границу": Джоли одержала разгромную победу над Питтом

13:24

"Со дня на день": Зеленский заинтриговал заявлением о ответе на атаки РФ

13:22

В каком возрасте люди чувствуют себя счастливее: неожиданное объяснениеВидео

13:21

Зачем класть лимонную кожуру в авто: простой трюк, о котором знают не всеВидео

13:13

В Москве вводят цифровую блокаду: интернет и SMS не будут работать

12:55

Гороскоп Таро на завтра 8 мая: Овнам - опора, Раку - меньше ошибок

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять