Умоляет не трогать после смерти: больной раком король Чарльз обратился к Уильяму

Алена Кюпели
10 апреля 2026, 13:32
О чем умоляет король Чарльз будущего короля - принца Уильяма и при чем тут Гарри.
Принц Уильям может поступить по-своему
Принц Уильям может поступить по-своему

У больного раком короля Чарльза есть одна важная просьба к принцу Уильяму после его смерти: оставить его жену Камиллу в покое.

Как пишет Radaronline.com, считается, что 77-летний король предложил своему старшему сыну право не общаться с принцем Гарри, если Камилла сможет делать все, что захочет, после его смерти.

Несмотря на то, что Уильяму удалось "наладить отношения" и "сотрудничать" с бывшей любовницей своего отца, один источник утверждает: "Большинство людей считают, что он до сих пор питает к ней сильную обиду".

Король Чарльз III просит Уильяма

По словам инсайдеров, Уильям никогда не ладил с Камиллой из-за её роли в разрушении брака его отца с принцессой Дианой.

"Предательство Камиллы по отношению к их матери не забыто ни одним из детей Дианы", — утверждает источник. "Уильям более дипломатичен, чем Гарри, поэтому он пытается скрыть свою обиду", - добавил он.

Даже сама Диана в 1995 году обрушилась с критикой на Камиллу, сказав: "В этом браке нас было трое, поэтому было немного тесно".

Чарльз и Камилла поженились 9 апреля 2005 года, через восемь лет после трагической смерти Дианы.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - будущие король и королева

Вражда между Уильямом и Камиллой только усилилась, поскольку ранее сообщалось, что в прошлом году он уволил сестру королевы, Аннабель Эллиот, из королевского штата.

"Уильям уже демонстрирует безжалостность", — отметил источник. "Неудивительно, что Чарльз опасается, что вряд ли он найдет место для Камиллы", - говорит источник.

Однако Камилла, возможно, получила подтверждение от своего мужа, что останется во дворце после его смерти, особенно учитывая, что, по словам инсайдеров, она закрепляет для себя планы по предоставлению ей права выбора королевских владений, с полным штатом персонала в ее распоряжении.

Также говорят, что Камилла не согласна с Уильямом по поводу рабочей нагрузки больного Чарльза.

Король Чарльз

Ранее Главред сообщал, что жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина рассекретила в Instagram, что пара приняла решение выехать из Украины.

Ранее также когда-то украинская певица, а сейчас предательница, Ани Лорак рассказала о том, что ее муж-испанец не дарит ей материальные подарки.

О персоне: король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Путин придумает новый "блицкриг": Зеленский насторожил сценарием по Донбассу

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

