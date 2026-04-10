Телеведущий Остапчук с женой покидает Украину

Катерина Остапчук рассказала о том, что они вместе с Владимиром Остапчуком приняли решение выехать из Украины.

Владимир Остапчук и Катерина Остапчук будут жить в Канаде

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина рассекретила в Instagram, что пара приняла решение выехать из Украины.

Об этом она написала на своей странице и обосновала такое решение.

По ее словам, над этим решением пара начала задумываться еще год назад. Она говорит, что находила множество причин, чтобы не переезжать, но прилет российской ракеты по дому Владимира Остапчука стал "последней каплей".

"Мой муж - резидент Канады, а еще у него там живут старшие дети, поэтому переезд туда нам кажется закономерным и логичным", - говорит она.

"Всем сердцем люблю Украину и Киев, но надо думать не только о себе, а и про Тимофея. Лично мне морально легче воспринимать это решение не окончательным, поэтому оставляю за собой право на надежду вернуться", - написала она.

Катерина также добавила, что продает свой автомобиль, который ей подарил Владимир Остапчук в прошлом году.

Блогер также сообщила, что Владимир окончил курсы и теперь может преподавать в местных университетах. Более того, некоторые уже даже пригласили его на работу.

Почему Владимир Остапчук может выезжать за границу

Ведущий Владимир Остапчук свободно пересекает украинскую границу, потому что является отцом троих несовершеннолетних детей.

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

