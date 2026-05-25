4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: приметы в праздник 26 мая

25 мая 2026, 15:31
Что можно делать 26 мая. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от серьезных бед.
26 мая церковь почитает память святого апостола Карпа. Как сообщает Главред, он был одним из 70-ти апостолов. Однажды он встретился с апостолом Павлом. Ему доверили пастырскую опеку над христианской общиной в одном из городов Малой Азии или Фракии.

Карп стал епископом, когда христиане подверглись преследованиям. Святой Карп также подвергся преследованиям за веру. Он принял мученическую смерть.

Что можно делать 26 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и достатка.
  • В этот день можно пойти на рыбалку, а часть улова отдать. Считается, что это сбережет удачу.

Что нельзя делать 26 мая

1. Нельзя 26 мая долго спать. Иначе это отпугнет удачу.

2. Нельзя 26 мая убирать после заката в доме и выносить мусор. Иначе вы можете потерять достаток.

3. Нельзя 26 мая давать и брать деньги взаймы. Вы можете потерять достаток.

4. Нельзя 26 мая жадничать и лениться. Иначе вы можете притянуть к себе неприятности.

Приметы 26 мая

  • Если в этот день утки ныряют, то будет дождь.
  • Если в этот день рыба на поверхности, то будет непогода.
  • Если в этот день обильная роса утром, то погода будет ясной.
  • Если в этот день много комаров, то будет тепло.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

