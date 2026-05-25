4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: приметы в праздник 26 мая

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день много комаров
- Что нельзя делать в этот день
- Что нужно попросить у святых 26 мая
26 мая церковь почитает память святого апостола Карпа. Как сообщает Главред, он был одним из 70-ти апостолов. Однажды он встретился с апостолом Павлом. Ему доверили пастырскую опеку над христианской общиной в одном из городов Малой Азии или Фракии.
Карп стал епископом, когда христиане подверглись преследованиям. Святой Карп также подвергся преследованиям за веру. Он принял мученическую смерть.
Что можно делать 26 мая
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и достатка.
- В этот день можно пойти на рыбалку, а часть улова отдать. Считается, что это сбережет удачу.
Что нельзя делать 26 мая
1. Нельзя 26 мая долго спать. Иначе это отпугнет удачу.
2. Нельзя 26 мая убирать после заката в доме и выносить мусор. Иначе вы можете потерять достаток.
3. Нельзя 26 мая давать и брать деньги взаймы. Вы можете потерять достаток.
4. Нельзя 26 мая жадничать и лениться. Иначе вы можете притянуть к себе неприятности.
Приметы 26 мая
- Если в этот день утки ныряют, то будет дождь.
- Если в этот день рыба на поверхности, то будет непогода.
- Если в этот день обильная роса утром, то погода будет ясной.
- Если в этот день много комаров, то будет тепло.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
