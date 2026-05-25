4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: приметы в праздник 26 мая

Что можно делать 26 мая. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от серьезных бед.

https://glavred.info/primety/4-strogih-zapreta-kotorye-nelzya-narushat-primety-v-prazdnik-26-maya-10767581.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 26 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много комаров

Что нельзя делать в этот день

Что нужно попросить у святых 26 мая

26 мая церковь почитает память святого апостола Карпа. Как сообщает Главред, он был одним из 70-ти апостолов. Однажды он встретился с апостолом Павлом. Ему доверили пастырскую опеку над христианской общиной в одном из городов Малой Азии или Фракии.

Карп стал епископом, когда христиане подверглись преследованиям. Святой Карп также подвергся преследованиям за веру. Он принял мученическую смерть.

видео дня

Что можно делать 26 мая

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и достатка.

В этот день можно пойти на рыбалку, а часть улова отдать. Считается, что это сбережет удачу.

Что нельзя делать 26 мая

1. Нельзя 26 мая долго спать. Иначе это отпугнет удачу.

2. Нельзя 26 мая убирать после заката в доме и выносить мусор. Иначе вы можете потерять достаток.

3. Нельзя 26 мая давать и брать деньги взаймы. Вы можете потерять достаток.

4. Нельзя 26 мая жадничать и лениться. Иначе вы можете притянуть к себе неприятности.

Приметы 26 мая

Если в этот день утки ныряют, то будет дождь.

Если в этот день рыба на поверхности, то будет непогода.

Если в этот день обильная роса утром, то погода будет ясной.

Если в этот день много комаров, то будет тепло.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред