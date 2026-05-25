Погода в Украине резко ухудшится: какие регионы накроют дожди и шквалы

Вторник будет отмечен порывистым северо-западным ветром, который местами будет достигать значительной силы.

Погода в Украине на 26 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине 26 мая

В каких областях пройдут дожди

Какая температура ожидается в Киеве

Во вторник, 26 мая, погодные условия в Украине будут контрастными: от прохлады на севере до летнего тепла на юге и западе.

Наиболее характерной чертой дня станет порывистый, местами даже сильный, северо-западный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 26 мая

По прогнозу синоптика, прохладнее всего будет в Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях — в течение дня температура поднимется лишь до +17…+19 градусов. Зато в Одесской, Николаевской, Черновицкой областях и на Закарпатье будет теплее всего — от +25 до +28 градусов. В большинстве западных областей прогнозируют +23…+26 градусов, а на остальной территории страны — от +20 до +24 градусов.

Где ожидаются осадки

Во вторник дожди вероятны на востоке и севере страны, отмечает Наталья Диденко. Вечером они могут распространиться на центральные области и Запорожье. На большей части территории юга и в западных областях 26 мая будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В столице завтра ожидается порывистый, до сильного, северо-западный ветер. Большую часть суток существенных осадков не прогнозируют, дождь возможен только вечером. Температура воздуха составит +22…+23 градуса.

Прогноз на неделю

В ближайшие дни синоптики прогнозируют свежую, даже прохладную погоду.

"В ближайшие дни не спешите доставать шорты и бретельки, потому что неделя будет свежей, даже прохладной. Уже с середины недели температура воздуха снизится на несколько градусов, а периодические дожди пока будут нередко посещать Украину. А ко Дню Киева как раз потеплеет до комфортных +20 градусов, что идеально подходит для прогулок по столице на свежем воздухе!" — говорится в сообщении.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, погода в Украине 25 мая будет дождливой. Украину пересечет холодный атмосферный фронт. Небольшие дожди будут на территории западных и северных областей. Вечером дожди будут также в центральных и южных регионах.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что погода в Украине начнет меняться. Сначала температура воздуха будет комфортной, но впоследствии наступит похолодание. Во многих регионах ожидаются дожди.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что уже на следующей неделе ожидается значительное похолодание, усиление ветра и дожди. Снижение температуры будет длительным, и похолодает на 10-15 градусов по всей территории Украины. Также ожидаются грозы.

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

