Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Настоящий Армагеддон: Киевом пронесся ливень с градом, все плывет

Ангелина Подвысоцкая
22 мая 2026, 19:38обновлено 22 мая, 20:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
В некоторых местах после ливня уровень воды поднялся по пояс.
непогода в Киеве
Киев накрыла жесткая непогода / Коллаж: Главред, фото: Главред

Что известно:

  • Киев накрыла жестка непогода
  • Столицу и область засыпало градом
  • В Киеве после ливня потоп

Украину накрыла жесткая непогода. Киев и область заливает сильным дождем с градом. В Сети уже разлетелись видео.

За считанные минуты земля стала белой. Град засыпал правый берег Киева и Борщаговку.

видео дня

Видео можно посмотреть в нашем Телеграм-канале по ссылке.

непогода в Киеве
Киев накрыла жесткая непогода / фото: скриншот

Известно, что из-за непогоды на Киевщине начались перебои со светом.

Штормовое предупреждение

Укргидрометцентр предупреждал о том, что в Киеве и области будут сильные дожди с градом и грозами. Также ожидались сильные порывы ветры - 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности.

"Погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта", - говорится в сообщении.

Видео можно посмотреть в нашем Телеграм-канале по ссылке.

непогода в Киеве
Киев накрыла жесткая непогода / фото: скриншот

В КГГА призвали людей во время непогоды не стоять возле рекламных щитов, линий электропередач и больших деревьев. Також их просили не парковать рядом машины.

"В случае затопления проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор". Если упало дерево или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленбуд". Также, если падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям. При травмировании людей немедленно звоните по номеру 103", - говорится в сообщении.

Потоп в Киеве

После ливня в Сети разлетелись видео с сильным потом в самом Киеве. Видно, как уровень воды достиг ступенек маршрутки. А в некоторых местах стоки не справлялись с работок настолько, что воды было по пояс.

Видео можете посмотреть в нашем Телеграм-канале по ссылке.

непогода в Киеве
Киев накрыла жесткая непогода / фото: скриншот

Погода в Украине — прогнозы

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в центральных и восточных регионах.

Погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Подробный прогноз на ближайшие четыре дня — с 19 по 22 мая — опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Напомним, 17 мая в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц.

Другие новости:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева погода прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине погода в Киеве Погода на сегодня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

20:15Мир
Настоящий Армагеддон: Киевом пронесся ливень с градом, все плывет

Настоящий Армагеддон: Киевом пронесся ливень с градом, все плывет

19:38Синоптик
Путин отдал приказ организовать удар возмездия по Украине: что произошло

Путин отдал приказ организовать удар возмездия по Украине: что произошло

17:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Можно ли передать родительские обручальные кольца детям: ответ священника

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

Школьная головоломка со спичками, которая вводит в ступор взрослых

О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты

О кондиционере можно забыть: как охладить комнату за считанные минуты

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Таро обещают плохие новости и большой доход: кого ждет ошеломительный июнь 2026

Госдеп США одобрил важную оборонную сделку с Киевом: что известно

Госдеп США одобрил важную оборонную сделку с Киевом: что известно

Последние новости

20:20

"Было очень тяжело": Наталка Денисенко назвала свой идеальный вес

20:15

Трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США приостановлены – Рубио

19:55

Они всегда получают всё: 10 женских имен, приносящих удачу

19:45

Не 60 гривен: эксперт раскрыл, сколько на самом деле должен стоить проезд в Киеве

19:38

Настоящий Армагеддон: Киевом пронесся ливень с градом, все плыветВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
19:22

"От Bonjour до Au revoir": сериал "Эмили в Париже" завершится на шестом сезоне

19:19

Буданов делает невероятную работу, — американский блогер

19:14

По 10-20 гривен каждый месяц: у клиентов Ощадбанка исчезают деньги с карт

19:10

Денисенко назвал главный результат визита Путина в Пекинмнение

Реклама
19:04

Анюткины глазки будут цвести и летом: что нужно сделать с цветами уже сейчас

18:46

Бабушка отказалась от особняка за миллионы у моря и сделала немыслимое

18:12

Жителей города в Харьковской области призывают не выходить на улицу — детали

18:11

Вредители будут обходить грядку с помидорами: какие растения следует посадить рядом

17:43

Ученые раскрыли тайну пирамид, позволяющую "обманывать" даже силу природы

17:40

Путин отдал приказ организовать удар возмездия по Украине: что произошло

17:03

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух детей за 29 с

16:56

Ушел в СОЧ и угрожал поджогом: ВСП задержала "Полтавского палия"

16:44

Родители отправили детей в лес с повязками на глазах "за сокровищами"

16:41

Хозяев призвали опрыскать входную дверь лимоном в мае: в чём причина

16:33

Новый скачок доллара и евро: каким будет курс валют 25 мая

Реклама
16:24

Урожай томатов некуда будет девать: что обязательно нужно сделать в мае

16:12

Голубая Луна скоро осчастливит трех знаков зодиака - кто они

15:59

Украинцев предупредили о сильном шторме: ожидаются грозовые ливни и шквалы

15:56

Термометры покажут рекордные значения: на Европу надвигается аномальная жара

15:47

Кот научился "говорить" и раскритиковал шумную музыку хозяйкиВидео

15:36

Поймут только украинцы: 11 сложных слов, которые сбивают с толку даже переводчиков

15:17

Мужчина бросил боевую гранату во двор многоэтажки в Житомире: как наказали злоумышленника

15:13

"Она съела все мои мозги": EL Кравчук рассказал о конфликте с Могилевской

15:12

Дроны РФ ударили по Полтавщине: вспыхнул пожар, есть разрушениеФото

15:10

В Венгрии сделали неожиданное заявление о мире в Украине — что сказали

15:05

Порошенко создал тыловой батальон, в который фиктивно зачислил почти полсотни подчиненных - ветеран

15:05

Маршрутки могут подорожать до 35-40 гривен: Гречко — о новых тарифах на проезд в Киеве

15:00

Гороскоп Таро на завтра 23 мая: Овнам - действовать, Львам - удовольствие

14:58

Дарья или Дарина — лингвист объяснил, как правильно говорить на украинском языке

14:45

Игорь Кондратюк рассказал, сколько миллионов заработал за годВидео

14:33

"Состояние довольно тяжелое": как проходит лечение оленя Бориса после двух ДТП

14:29

Китайский гороскоп на завтра, 23 мая: Кроликам - суета, Петухам - срывы

14:19

"Укрепляем единство между военными, ветеранами и гражданскими", — ОВД отчитался за год работы

14:14

Хороший вариант: актриса Дизель Шоу рассказала, почему ее постоянно зовут замуж

14:13

Тарифы на проезд в Тернополе рекордно вырастут: сколько придется платить

Реклама
14:13

Секретная функция овощечистки помогает быстро чистить картошкуВидео

14:05

Москва опустеет на фоне мощных атак ВСУ: эксперт назвал условие

14:03

Кто зарабатывает больше всех: ученые назвали самые успешные знаки зодиака

13:50

Почему 23 мая нельзя рассказывать о своих планах: какой церковный праздник

13:29

Ночь за 80 тыс. гривен: Решетник с женой уехали в Турцию побыть наедине

13:26

Говорить "ревень" неправильно: как следует называть это растение на украинском

13:23

Приятный ценовой сюрприз: какие продукты скоро заметно подешевеют

13:16

Дети будут в восторге: рецепт вкусной домашней пиццы из кабачка

13:09

Как вырастить крупный чеснок: чем поливать грядки в конце мая

13:05

Пассажиры закричали после жуткой вспышки рядом с крылом самолетаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять