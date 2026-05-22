Настоящий Армагеддон: Киевом пронесся ливень с градом, все плывет

Украину накрыла жесткая непогода. Киев и область заливает сильным дождем с градом. В Сети уже разлетелись видео.
За считанные минуты земля стала белой. Град засыпал правый берег Киева и Борщаговку.
Известно, что из-за непогоды на Киевщине начались перебои со светом.
Штормовое предупреждение
Укргидрометцентр предупреждал о том, что в Киеве и области будут сильные дожди с градом и грозами. Также ожидались сильные порывы ветры - 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности.
"Погодные условия могут затруднить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта", - говорится в сообщении.
В КГГА призвали людей во время непогоды не стоять возле рекламных щитов, линий электропередач и больших деревьев. Також их просили не парковать рядом машины.
"В случае затопления проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор". Если упало дерево или сломались ветки — звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленбуд". Также, если падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям. При травмировании людей немедленно звоните по номеру 103", - говорится в сообщении.
Потоп в Киеве
После ливня в Сети разлетелись видео с сильным потом в самом Киеве. Видно, как уровень воды достиг ступенек маршрутки. А в некоторых местах стоки не справлялись с работок настолько, что воды было по пояс.
Погода в Украине — прогнозы
Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что погода в Украине в течение недели с 18 по 24 мая будет нестабильной, с периодическими дождями, грозами и градом. Несмотря на это, температура воздуха будет постепенно повышаться, особенно в центральных и восточных регионах.
Погода в Одессе и области до конца недели будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Подробный прогноз на ближайшие четыре дня — с 19 по 22 мая — опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Напомним, 17 мая в Днепре прошел сильный ливень, который привел к подтоплению части городских улиц.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
