Пассажиры закричали после жуткой вспышки рядом с крылом самолета

Вы узнаете:
- Почему пассажиры решили, что самолет сейчас рухнет
- Что произошло с крылом после мощного удара молнии
- Как пилоты реагируют на удары молнии во время полета
Во время пассажирского рейса в Мексике молния ударила прямо в крыло самолета авиакомпании Viva, вызвав панику среди людей на борту. Очевидцы сняли момент на видео.
После яркой вспышки часть крыла начала светиться, а из законцовки поднялся дым. Инцидент произошел во время полета из Пуэрто-Эскондидо в Мехико. Об этом пишет Daily Star.
Что происходит с самолетом после попадания молнии
На кадрах с видео видно, как мощный электрический разряд пронзает небо и попадает в левое крыло лайнера. В салоне сразу послышались крики испуганных пассажиров, решивших, что самолет оказался на грани катастрофы.
Несмотря на пугающее зрелище, в авиакомпании Viva заявили, что самолет ни на секунду не находился в опасности. По словам представителей перевозчика, лайнер успешно продолжил полет и без проблем приземлился в международном аэропорту Фелипе-Анхелес.
Инцидент произошел в начале сезона сильных дождей в мексиканском штате Оахака. В этом регионе ежегодно фиксируют одни из самых мощных гроз в стране, а в 2026 году синоптики прогнозируют особенно активный сезон из-за аномально теплых вод Тихого океана.
Эксперты отмечают, что удары молнии по самолетам происходят чаще, чем многие думают. По данным FAA (Федеральное авиационное управление США), коммерческие лайнеры в среднем сталкиваются с молнией примерно раз в год. Однако современные самолеты проектируются так, чтобы безопасно выдерживать подобные удары.
Видео быстро стало вирусным
Ролик с моментом удара молнии по крылу самолета быстро разлетелся по соцсетям и собрал тысячи просмотров и комментариев. Пользователи признавались, что кадры выглядят как сцена из фильма-катастрофы. Яркая вспышка, дым над крылом и крики пассажиров в салоне заставили многих почувствовать настоящий ужас.
Некоторые зрители писали, что после просмотра видео начали еще сильнее бояться перелетов во время грозы.
"В принципе, ничего не происходит, но это все равно впечатляет и довольно пугает в полете", - отметил один из зрителей.
Другие пользователи удивлялись тому, насколько спокойно самолет продолжил движение после мощного электрического разряда.
Смотрите в видео о том, молния ударила прямо в самолет:
Об источнике: The Daily Star
The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
