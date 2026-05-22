Пассажиры закричали после жуткой вспышки рядом с крылом самолета

Константин Пономарев
22 мая 2026, 13:05
Во время полета над Мексикой молния попала прямо в крыло самолета Viva Airlines. Пассажиры закричали от страха, увидев вспышку.
Молния ударила в крыло самолета в полете
Молния ударила в крыло самолета в полете / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

  • Почему пассажиры решили, что самолет сейчас рухнет
  • Что произошло с крылом после мощного удара молнии
  • Как пилоты реагируют на удары молнии во время полета

Во время пассажирского рейса в Мексике молния ударила прямо в крыло самолета авиакомпании Viva, вызвав панику среди людей на борту. Очевидцы сняли момент на видео.

После яркой вспышки часть крыла начала светиться, а из законцовки поднялся дым. Инцидент произошел во время полета из Пуэрто-Эскондидо в Мехико. Об этом пишет Daily Star.

Что происходит с самолетом после попадания молнии

На кадрах с видео видно, как мощный электрический разряд пронзает небо и попадает в левое крыло лайнера. В салоне сразу послышались крики испуганных пассажиров, решивших, что самолет оказался на грани катастрофы.

Несмотря на пугающее зрелище, в авиакомпании Viva заявили, что самолет ни на секунду не находился в опасности. По словам представителей перевозчика, лайнер успешно продолжил полет и без проблем приземлился в международном аэропорту Фелипе-Анхелес.

Инцидент произошел в начале сезона сильных дождей в мексиканском штате Оахака. В этом регионе ежегодно фиксируют одни из самых мощных гроз в стране, а в 2026 году синоптики прогнозируют особенно активный сезон из-за аномально теплых вод Тихого океана.

Мощный электрический разряд попадал в левое крыло лайнера / Фото: Jam Press

Эксперты отмечают, что удары молнии по самолетам происходят чаще, чем многие думают. По данным FAA (Федеральное авиационное управление США), коммерческие лайнеры в среднем сталкиваются с молнией примерно раз в год. Однако современные самолеты проектируются так, чтобы безопасно выдерживать подобные удары.

Ролик с моментом удара молнии по крылу самолета быстро разлетелся по соцсетям и собрал тысячи просмотров и комментариев. Пользователи признавались, что кадры выглядят как сцена из фильма-катастрофы. Яркая вспышка, дым над крылом и крики пассажиров в салоне заставили многих почувствовать настоящий ужас.

Ролик с моментом удара молнии по крылу самолета быстро разлетелся по соцсетям / Фото: Jam Press

Некоторые зрители писали, что после просмотра видео начали еще сильнее бояться перелетов во время грозы.

"В принципе, ничего не происходит, но это все равно впечатляет и довольно пугает в полете", - отметил один из зрителей.

Другие пользователи удивлялись тому, насколько спокойно самолет продолжил движение после мощного электрического разряда.

Ранее Главред писал о том, что cамолет "призрак" без пилота пересек полстраны, а затем начался кошмар. Обычный частный рейс превратился в одну из самых загадочных авиакатастроф последних лет.

Также сообщалось о том, что военный пилот совершил "путешествие во времени". Мужчина заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.

Об источнике: The Daily Star

The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
