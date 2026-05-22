Украину раскалит до +30 и ударят дожди с грозами: где будет жарче всего

Анна Косик
22 мая 2026, 12:40
Синоптик предупредила о резком изменении погоды во многих регионах.
Прогноз погоды в Украине на 23–24 мая / фото: УНИАН

Погода в Украине в ближайшие выходные будет неоднородной. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, завтра, 23 мая, на запад, север и часть центральных областей распространится влияние антициклона.

Из-за этого в указанных регионах в субботу дождей не будет. А в других областях Украины ожидаются дожди, грозы, шквалы ветра и даже град из-за влияния атмосферного фронта.

Карта прогноза осадков / фото: t.me/PohodaNatalka

В воскресенье, 24 мая, дожди продолжатся на востоке и юго-востоке, а к вечеру охватят и Волынь, Ровенскую и Житомирскую области. В других областях Украины осадки в последний день недели маловероятны.

Погода в Украине 23 мая / фото: скриншот с meteoprog

"Температура воздуха в течение дня составит +23+28 градусов, на юго-востоке еще задержится жара +25+30 градусов", — добавила Диденко.

Погода в Украине 24 мая / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 23-24 мая

В столице в эти выходные будет преобладать сухая погода. Температура воздуха по сравнению с сегодняшней снизится. В дневные часы 23 и 24 мая ожидается +21+23 градуса.

Погода в Киеве 23 мая / фото: скриншот с meteoprog

Какая погода будет в Украине до конца мая — прогноз

Главред писал, что по данным синоптиков Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в Украине до конца текущего месяца составит: +12+15 градусов по стране, +9+12 градусов в горных районах.

При этом до конца месяца возможны резкие перепады температуры, кратковременные похолодания, грозы и дожди. Такие условия, как пояснили синоптики, считаются типичными для конца весны.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в июне, по данным карт Европейского центра среднесрочных прогнозов, в Одессе и по области будет немного прохладнее, чем в центральных и восточных регионах страны.

Ранее сообщалось, что погода 22 мая в Украине будет жаркой. Температура воздуха повысится до 24-28 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке — 25-30 градусов тепла.

Накануне синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что 23 мая в большинстве регионов Украины синоптическая ситуация начнет улучшаться — прогнозируется погода преимущественно без осадков.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

