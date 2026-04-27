Появился точный прогноз погоды на май: где будет много дождей и когда придет тепло

Май традиционно считается переходным месяцем к лету, однако в 2026 году погода может оказаться немного прохладнее обычного. В Укргидрометцентре уже озвучили предварительный прогноз погоды на май 2026 в Украине.
Какая будет температура в мае 2026
По данным синоптиков, погода в Украине в мае 2026 ожидается с умеренными температурами.
Средняя температура воздуха составит:
- 12–15 °C по стране
- 9–12 °C в горных районах
Это примерно на 1,5 градуса ниже климатической нормы.
В то же время возможны значительные колебания:
- ночью температура может опускаться почти до нуля
- днем в отдельные периоды воздух способен прогреваться до +30 °C и выше
Осадки в мае: где будет больше дождей
Прогноз осадков на май 2026 показывает, что месяц будет достаточно влажным.
Ожидается:
- 35–76 мм осадков по Украине
- до 88–138 мм в западных регионах и Карпатах
В целом количество дождей будет в пределах нормы, но в некоторых областях возможны более частые осадки.
Когда придет тепло
Синоптики отмечают, что устойчивое потепление в Украине обычно начинается во второй половине мая.
Именно в этот период среднесуточная температура стабильно превышает +15 °C — это условный климатический старт лета.
В Карпатах и на западе страны тепло может прийти немного позже — ближе к концу месяца или даже в начале июня.
Особенности погоды в мае
Майская погода в Украине традиционно отличается нестабильностью.
Синоптики говорят, что в течение месяца возможны резкие перепады температуры, кратковременные похолодания, грозы и дожди. Такие условия считаются типичными для конца весны.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
