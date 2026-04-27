Появился точный прогноз погоды на май: где будет много дождей и когда придет тепло

Сергей Кущ
27 апреля 2026, 16:03
Погода в Украине в мае 2026 будет немного прохладнее обычного
Вы узнаете:

  • Какая погода будет в мае
  • Где будет больше дождей

Май традиционно считается переходным месяцем к лету, однако в 2026 году погода может оказаться немного прохладнее обычного. В Укргидрометцентре уже озвучили предварительный прогноз погоды на май 2026 в Украине.

Какая будет температура в мае 2026

По данным синоптиков, погода в Украине в мае 2026 ожидается с умеренными температурами.

Средняя температура воздуха составит:

  • 12–15 °C по стране
  • 9–12 °C в горных районах

Это примерно на 1,5 градуса ниже климатической нормы.

В то же время возможны значительные колебания:

  • ночью температура может опускаться почти до нуля
  • днем в отдельные периоды воздух способен прогреваться до +30 °C и выше
Опасные погодные явления в Украине
Опасные погодные явления в Украине / Инфографика: Главред

Осадки в мае: где будет больше дождей

Прогноз осадков на май 2026 показывает, что месяц будет достаточно влажным.

Ожидается:

  • 35–76 мм осадков по Украине
  • до 88–138 мм в западных регионах и Карпатах

В целом количество дождей будет в пределах нормы, но в некоторых областях возможны более частые осадки.

Когда придет тепло

Синоптики отмечают, что устойчивое потепление в Украине обычно начинается во второй половине мая.

Именно в этот период среднесуточная температура стабильно превышает +15 °C — это условный климатический старт лета.

В Карпатах и на западе страны тепло может прийти немного позже — ближе к концу месяца или даже в начале июня.

Особенности погоды в мае

Майская погода в Украине традиционно отличается нестабильностью.

Синоптики говорят, что в течение месяца возможны резкие перепады температуры, кратковременные похолодания, грозы и дожди. Такие условия считаются типичными для конца весны.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

