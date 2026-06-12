Бросала котов, привязывала петарды: Ольга Мартыновская угодила в скандал

Ольга Мартыновская дала интервью Маше Ефросининой и угодила в неприятный скандал.

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Интервью Мартыновской вызвало скандал / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что сказала Ольга Мартыновская

Как отреагировала Маша Ефросинина

В украинском медиа-пространстве разгорелся скандал из-за интервью судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольги Мартыновской телеведущей Маше Ефросининой.

Накануне обе знаменитости пообщались обо всем во время откровенного разговора. Проблемы начались после того, как Мартыновская рассказала о своем детстве и о том, каким она была сорванцом.

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Ольга Мартыновская оскандалилась интервью / Скриншот

Что сказала Ольга Мартыновская

"Я висела на деревьях, бросала котов через крышу, бегала их там ловила или петарды привязывали к кошачьим хвостам - сорванцом была", - заявила шеф-повар.

Больше всего пользователей сети возмутило признание о жестком обращении с животными, а также сама атмосфера и как говориться, вайб, с которым звучало это признание.

Стоит ли говорить, что в комментариях начался буквально шквал сообщений о невозможности такого обращения. Писали волонтеры, которые спасают животных после атак россиян, а также простые люди, которых задела эта тема.

Пользователи возмущены интервью Ольги Мартыновской / Скриншот

Пользователи возмущены интервью Ольги Мартыновской / Скриншот

Пользователи возмущены интервью Ольги Мартыновской / Скриншот

Как отреагировала Ефросинина на критику

Кроме того, волну критики вызвала и реакция Маши Ефросининой на это признание.Позже она написала, что убирает этот фрагмент из интервью.

"Друзья, мы осознаем, что одна из фраз, прозвучавшая в этом интервью, вызвала негативную реакцию. Ни я, ни Оля не поддерживаем жестокое обращение с животными и какие-либо действия, которые могут причинить им боли или страдания. Фраза, которую вы слышали в начальной версии интервью, являлась неудачной гиперболой со стороны гости, а не реальной историей ее детства. Она была использована для эмоционального усиления мысли героини, но не преследовала цели одобрения или нормализацию насилия в отношении животных. Мы убираем этот эпизод из интервью. Простите всех, кого это могло оскорбить или огорчить", - сообщила ведущая.

Ольга Мартыновская извинилась после интервью

Также сама Ольга Мартыновская записала сторис в своем инстаграм с извинениями.

"Я бы хотела извиниться за те эмоции, которые вам пришлось пережить во время просмотра моего интервью у Маши, особенного того момента, который касается моего шкодного детства. Хочу попросить прощения за гиперболизацию этой истории, я точно не хотела задеть чьи-то чувства", - говорит Мартыновская.

Ольга Мартыновская извинилась за котов / Скриншот

"Не пропагандирую и не поддерживаю издевательства над животными", - добавила звезда.

К слову, поддержать Ольгу Мартыновскую пришли ее коллеги по шоу - Эктор Хименес Браво и Владимир Ярославский.

Эктор и Ярославский поддержали Мартыновскую

"Я против всякого жестокого обращения с животными, без исключений. Олю знаю много лет – и знаю, какая она на самом деле. Кто хоть раз был на интервью перед камерой – знает, как легко сказать что-нибудь не так, как не имел в виду. Стресс, волнение, и ты уже звучишь совсем не так, как думаешь. Оля - добрый, искренний, отзывчивый человек, делающий тысячи хороших дел каждый день", - написал Владимир.

"Олюня, мы знакомы уже 13 лет и я знаю, какая ты добрая и отзывчивая. К тому же невероятно заботливая мама. Люблю тебя и обнимаю", - добавил Эктор.

Мастер Шеф / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

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