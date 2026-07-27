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"Есть данные разведки": Зеленский раскрыл новый план Путина на осень

Руслана Заклинская
27 июля 2026, 10:56
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Президент Украины рассказал о подготовке к новой волне призыва в РФ.
Зеленский раскрыл секретный план мобилизации в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Путин не готов остановить войну
  • Россия готовит новую мобилизацию после выборов в Госдуму
  • Кремль может призвать 300–500 тысяч человек

Российский лидер Владимир Путин не готов остановить войну против Украины. Украинская разведка выяснила, что в России готовят мобилизацию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

"Путин не готов остановить эту войну. Есть данные разведки, что он готовится к мобилизации. Он хочет сделать это после выборов в Госдуму 21 сентября. Он хочет усилить мобилизацию. Не открыто, потому что боится своего общества, но он сделает это в начале октября", - заявил глава государства.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что этому можно противодействовать, если Украина и ее партнеры создадут для России серьезные трудности в сфере логистики, снабжения ресурсами и военного потенциала. Президент заявил, что Путин может рассчитывать на мобилизацию от 300 до 500 тысяч человек. По словам Зеленского, для России организация такого призыва не является слишком сложной задачей.

"У него будут внутренние проблемы по этому поводу, поскольку его общество - и я видел опросы - выступает против мобилизации. Значительный процент населения также выступает против войны, но они все равно поддерживают Путина", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что Россия не сможет быстро подготовить такое количество новобранцев, из-за чего на фронт могут попасть недостаточно обученные военные.

"Он будет отправлять на поле боя плохо подготовленных людей. А это, в свою очередь, означает большие потери", - добавил президент.

Какие проблемы в РФ могут возникнуть с мобилизацией - мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что Кремль может прибегнуть к новой волне мобилизации, однако это не изменит ход войны. По его словам, Владимир Путин может попытаться перевести Россию на режим военной экономики и еще больше изолировать страну.

"У Путина нет козырей. Хотя он еще попытается провести мобилизацию и превратить Россию в Северную Корею, то есть закрыть границы и перейти на режим военной экономики. Впрочем, это ничем не поможет, потому что денег нет", - сказал Загородний в интервью Главреду.

Эксперт также отметил, что даже в случае новой мобилизации РФ столкнется с проблемами переброски войск на фронт из-за нарушенной логистики.

"Пусть попробуют. Пусть в России и наберут людей, но вот вопрос - как они их доставят на фронт, если логистика либо прервана, либо находится под огневым контролем?", - добавил он.

Мобилизация в России - новости по теме

Как сообщал Главред, российские власти создают законодательную базу для новой мобилизации и готовятся к потенциальным внутренним протестам, считают аналитики Института изучения войны (ISW). В Госдуме РФ одобрили законопроект, позволяющий людям с непогашенными судимостями заключать контракты с Минобороны во время мобилизации.

Также ранее Зеленский заявил, что Россия готовится к расширению мобилизации осенью, а не к миру. По его словам, за семь месяцев 2026 года в российскую армию было привлечено 221 тысяча человек, тогда как потери РФ за этот период составили почти 225,5 тысячи военных.

В то же время российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия якобы не является агрессором и лишь "отвечает" на действия Украины и Запада. Он также повторил пропагандистские обвинения в адрес Киева.

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Об источнике: Sky News

Sky News - британский круглосуточный новостной телеканал. Входит в группу каналов компании Sky, которая, в свою очередь, является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности, в международных гостиничных сетях). Аудиторию оценивают в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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