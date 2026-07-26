Более тысячи ударов по России: Зеленский сообщил о новом этапе дальнобойных санкций

По словам Зеленского, реализация украинского плана дальнобойных ударов продолжается в соответствии с утвержденными приоритетами.

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Зеленский, Путин / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru

Главное из заявления:

Зеленский сообщил о дальности ударов свыше 3000 км

Украина обновила список приоритетных целей

Президент заявил об усилении давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные средства поражения уже способны уничтожать цели на расстоянии свыше 3000 километров. По его словам, Украина продолжает расширять свои возможности для ударов по объектам в глубине российской территории, а список приоритетных целей уже обновлен.

Об этом глава государства сообщил по итогам совещания, посвященного развитию дальнобойных возможностей Украины.

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По словам Зеленского, реализация украинского плана дальнобойных ударов продолжается в соответствии с утвержденными приоритетами.

"Дальность поражения уже превышает 3 тысячи километров, и продолжается наращивание наших возможностей действовать на еще большие расстояния", - заявил президент.

Глава государства отметил, что Россия постепенно теряет одно из своих ключевых преимуществ - глубину тыла.

По его словам, значительная часть российской системы противовоздушной обороны сегодня сосредоточена вокруг Москвы, государственных резиденций, Крымского моста и Санкт-Петербурга, что делает другие регионы страны более уязвимыми.

Зеленский подчеркнул, что украинские беспилотники уже неоднократно достигали целей далеко за пределами европейской части России.

"Мы уже доказали, что украинские дроны могут достигать, в частности, целей в Уральском регионе, в Сибири и других удаленных от Москвы территориях", - отметил президент.

По его данным, с начала реализации программы дальнобойных ударов в текущем году украинские силы выполнили уже более тысячи огневых задач.

Как сообщил глава государства, среди пораженных объектов - нефтяная инфраструктура, предприятия российского военно-промышленного комплекса и ключевые логистические узлы.

Во время совещания также было принято решение продолжить проведение подобных операций и обновить перечень приоритетных целей.

По словам Зеленского, главная задача заключается в том, чтобы увеличить давление на Россию и осложнить ее способность продолжать войну.

"Главная цель - чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало Россию к дипломатии за счет затруднений в производстве компонентов для оружия, нефтяных и других экономических потерь, а также возвращения этой войны в "родную гавань"", - подчеркнул президент.

Зеленский также заявил, что Украина уже представила российскому руководству необходимые предложения для завершения войны на условиях достойного мира.

"Мы представили все необходимые предложения политическому руководству России, чтобы завершить войну достойным миром. Все партнеры знают, что нужно", - сказал он.

Президент добавил, что эффективность украинских дальнобойных ударов способствует созданию условий для реального дипломатического процесса, и поблагодарил Силы обороны Украины за их работу.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал важное заявление по поводу расширения дальности ударов. Он подчеркнул, что дальнобойные удары по нефтяной инфраструктуре существенно повлияют на дальнейшее развитие событий на фронте и экономическое состояние противника, что увеличит давление на российские логистические цепочки. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что президент Владимир Зеленский во время совещания заявил о приоритетах дальнейших операций. По его словам, атаки по военным объектам и нефтеперерабатывающим заводам помогут решить задачу по ограничению поставок и производства вооружений в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, глава государства высказал позицию по поводу эскалации дальнобойных операций. Зеленский обратил внимание на сложные удары по оборонным и нефтеперерабатывающим объектам и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сопутствующих логистических и экономических последствий ситуации.

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