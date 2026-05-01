Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"

"Дальнобойные санкции" вышли на новый уровень по трем компонентам, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский прокомментировал удары по целям РФ

Потери РФ от украинских дальнобойных ударов составили не менее $7 млрд

Дальнобойные удары вышли на новый уровень по трем компонентам

С начала 2026 года потери России от украинских "дальнобойных санкций" против нефтяной индустрии и переработки составили не менее $7 млрд.

"По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее $7 млрд только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками", – написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что по итогам апреля дальнобойные санкции вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение российской нефтяной прибыли, дистанция и интенсивность санкций.

"Важно, что не только поражается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или, по крайней мере, ощутимое сокращение его работы", – отметил президент.

Зеленский поблагодарил всех воинов Сил обороны Украины, которые вместе с СБУ и разведками обеспечивают этот результат.

"Будем масштабировать направление наших дальнобойных систем. Готовим решение", – сообщил президент.

Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

