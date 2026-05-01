Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"

Вы узнаете:
- Потери РФ от украинских дальнобойных ударов составили не менее $7 млрд
- Дальнобойные удары вышли на новый уровень по трем компонентам
С начала 2026 года потери России от украинских "дальнобойных санкций" против нефтяной индустрии и переработки составили не менее $7 млрд.
"По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее $7 млрд только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками", – написал президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что по итогам апреля дальнобойные санкции вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение российской нефтяной прибыли, дистанция и интенсивность санкций.
"Важно, что не только поражается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или, по крайней мере, ощутимое сокращение его работы", – отметил президент.
Зеленский поблагодарил всех воинов Сил обороны Украины, которые вместе с СБУ и разведками обеспечивают этот результат.
"Будем масштабировать направление наших дальнобойных систем. Готовим решение", – сообщил президент.
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
О персоне: Анатолий Храпчинский
Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред