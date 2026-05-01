Популярная украинская певица рассекретила, как похудела на 33 кг: назвала ошибку

Украинская исполнительница Valeriya Force, участница шоу "Х-фактор" и Национального отбора на "Евровидение-2026", рассказала о том, как ей удалось похудеть на 33 килограмма.
Об этом певица написала на своей странице в Instagram.
"Я вам честно скажу, я сама когда-нибудь думала, что делаю все правильно. Типа: овсянка утром, фрешик… ну и что, должно худеть, правильно? Нет. Я просто годами сама себе поднимала сахар и не понимала, почему хочу постоянно есть", - рассказывает артистка.
По ее словам, свежевыжатые соки – это вообще отдельная тема. "Ты выпиваешь стакан и думаешь, что это что-то легкое и полезное, а по факту – это просто сахар, который залетел в кровь максимально быстро. Там нет клетчатки, ничего не сдерживает это всасывание. И организм реагирует так же, как на сладкое", - добавила Валерия.
Она также говорит, что была уверена, что делает "здоровый выбор", а потом удивлялась, чего стоит вес и чего она голодна через час.
"Когда я это убрала, мне стало гораздо легче контролировать аппетит", - рассказала артистка.
О персоне: Valeriya Force
Valeriya Force (настоящее имя - Валерия Симулик) - украинская певица и автор песен, получившая широкую известность в 2026 году как финалистка украинского Национального отбора на "Евровидение".
Валерия родилась в Харькове. Впервые заявила о себе в 2014 году, став полуфиналисткой 5-го сезона шоу "Х-Фактор" в возрасте 14 лет. После долгого перерыва в карьере и переезда в США она вернулась на сцену под новым псевдонимом.
На Национальном отборе она представила песню "Open Our Hearts", в создании которой участвовали обладатель "Грэмми" саундпродюсер Винни Вендитто и певица Джамала.
В феврале 2026 года стало известно, что дядя певицы, защищавший Украину, пропал без вести в Донецкой области.
