Популярная украинская певица рассекретила, как похудела на 33 кг: назвала ошибку

Valeriya Force раскрыла неожиданный продукт, который годами мешал ей похудеть.

https://glavred.info/starnews/populyarnaya-ukrainskaya-pevica-rassekretila-kak-pohudela-na-33-kg-nazvala-oshibku-10761110.html Ссылка скопирована

Valeriya Force рассказала о своем похудении

Кратко:

О каком продукте сообщила певица

Почему Valeriya Force не худела

Украинская исполнительница Valeriya Force, участница шоу "Х-фактор" и Национального отбора на "Евровидение-2026", рассказала о том, как ей удалось похудеть на 33 килограмма.

Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

видео дня

"Я вам честно скажу, я сама когда-нибудь думала, что делаю все правильно. Типа: овсянка утром, фрешик… ну и что, должно худеть, правильно? Нет. Я просто годами сама себе поднимала сахар и не понимала, почему хочу постоянно есть", - рассказывает артистка.

Valeriya Force рассказла о похудении / Скриншот Instagram/Valeriya Force

По ее словам, свежевыжатые соки – это вообще отдельная тема. "Ты выпиваешь стакан и думаешь, что это что-то легкое и полезное, а по факту – это просто сахар, который залетел в кровь максимально быстро. Там нет клетчатки, ничего не сдерживает это всасывание. И организм реагирует так же, как на сладкое", - добавила Валерия.

Она также говорит, что была уверена, что делает "здоровый выбор", а потом удивлялась, чего стоит вес и чего она голодна через час.

Valeriya Force поделилась личным / Фото Instagram/ Valeriya Force

"Когда я это убрала, мне стало гораздо легче контролировать аппетит", - рассказала артистка.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Valeriya Force Valeriya Force (настоящее имя - Валерия Симулик) - украинская певица и автор песен, получившая широкую известность в 2026 году как финалистка украинского Национального отбора на "Евровидение". Валерия родилась в Харькове. Впервые заявила о себе в 2014 году, став полуфиналисткой 5-го сезона шоу "Х-Фактор" в возрасте 14 лет. После долгого перерыва в карьере и переезда в США она вернулась на сцену под новым псевдонимом. На Национальном отборе она представила песню "Open Our Hearts", в создании которой участвовали обладатель "Грэмми" саундпродюсер Винни Вендитто и певица Джамала. В феврале 2026 года стало известно, что дядя певицы, защищавший Украину, пропал без вести в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред