Огурцы "жируют" вместо плодов: эксперт назвал три распространенных ошибки ухода

Автор рассказал, какие ошибки в подкормке во время цветения приводят к массовому опадению завязи.

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Почему огурцы вместо плодоношения наращивают избыточную зеленую массу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему огурцы сбрасывают завязь

Как правильно подкармливать растение

Какой полив дает стабильный урожай

Многие огородники каждый год сталкиваются с парадоксальной ситуацией, когда кусты огурцов выглядят мощными и здоровыми, но долгожданного урожая так и не дают. Пышная зеленая масса часто создает иллюзию идеального развития, однако завязи либо не образуются, либо массово опадают еще на ранних этапах.

Главред решил разобраться, почему мощные кусты огурцов с густой листвой не дают ожидаемого урожая.

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Как рассказал автор YouTube-канала "Домашний урожай", чрезмерная забота о растении нередко становится ключевой причиной потери урожайности. По его словам, огурцы особенно чувствительны к ошибкам в подкормке и поливе из-за особенностей своей поверхностной корневой системы, которая расположена в верхних слоях почвы и быстро реагирует на любой дисбаланс.

Ошибки азотной подкормки во время цветения

По его словам, избыток азотных удобрений в период цветения запускает процесс так называемого "жирения", когда растение полностью переключается на наращивание листьев вместо формирования плодов. Именно в этот период важно изменить подход к питанию культуры и избегать стимуляции зеленой массы.

"Когда огурец получает слишком много азота, он начинает так называемое жирение", — отмечает специалист.

На этапе активного плодоношения ключевую роль играет калий, который обеспечивает транспортировку питательных веществ к плодам и влияет на их форму и качество.

Дефицит этого элемента часто приводит к деформации огурцов и подсыханию краев старой листвы. Не менее важен фосфор, который поддерживает развитие корневой системы, а также бор, отвечающий за качество цветения и удержание завязи.

Особое внимание специалист уделяет поливу. Использование холодной воды из скважин или колодцев может вызвать у растения резкий стресс, блокирующий усвоение питательных веществ. Оптимальной считается вода температурой около 20–25 °C, предварительно отстоянная и прогретая.

"Вода должна быть такой же температуры, как и почва, или немного теплее — где-то от 20 до 25°", — рекомендует эксперт.

Негативно влияет и неравномерный полив, когда почва то переувлажняется, то пересыхает. Такой режим нарушает стабильность развития корней и провоцирует массовое опадение цветков.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Важным элементом ухода за огурцами является также правильное формирование куста. Загущенные посадки и отсутствие вентиляции способствуют развитию грибковых заболеваний и снижают урожайность. Удаление нижних побегов и контроль роста боковых пасынков позволяет перенаправить силы растения на формирование плодов в верхней части.

Народные методы подкормки

Среди народных методов подкормки отдельно выделяются дрожжевые растворы, однако специалисты предостерегают от их неконтролируемого использования. Сами дрожжи не являются удобрением и могут нарушать баланс питательных веществ в почве.

"В процессе своей жизнедеятельности дрожжи поглощают из земли гигантское количество калия и кальция, то есть они буквально обкрадывают ваши огурцы", — предупреждает специалист.

Подробнее о подкормке во время цветения смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Домашний урожай" Канал "Домашний урожай" на YouTube посвящен садоводству, огородничеству и советам по получению щедрого урожая дома или на даче. Акцент делается на подзимний посев, полив и предотвращение ошибок. Видео раскрывают методы для плодородной почвы, натуральные подкормки и защиту от болезней

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