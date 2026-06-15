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В центре Киева горит "Мистецький арсенал": пожар пока не могут потушить

Анна Ярославская
15 июня 2026, 10:12
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Удар по Арсеналу россияне нанесли тогда, когда спасатели уже тушили возгорание в Лавре.
Под удар попал
Под удар попал "Мистецький арсенал" / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС Украины

Главное:

  • В Лавре потушили пожар, в комплексе "Мистецький арсенал" с огнем еще борются
  • По Арсеналу нанесли повторный удар во время тушения собора
  • Все сотрудники музейного комплекса находятся в безопасности

Во время массированной атаки 15 июня российская армия атаковал центр Киева. По состоянию на 9 утра потушен масштабный пожар на территории Киево-Печерской лавры. В то же время в национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький арсенал" продолжается ликвидация возгорания.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Facebook, в то время, когда спасатели пытались потушить пламя в главном соборном храме Киево-Печерской Лавры, оккупанты нанесли повторный удар рядом - под удар попал "Мистецький арсенал".

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Директор Олеся Островская-Люта сообщила, что "прилет" был именно в ту часть комплекса, которая уже была разрушена во времена Второй мировой.

По данным ГосЧС, площадь пожара достигла 1000 кв. м.

В Арсенале вспыхнул пожар
В Арсенале вспыхнул пожар / Фото: ГосЧС Киева

Пресс-служба Арсенала сообщила, что вероятной причиной пожара стало попадание российского дрона-камикадзе типа "Шахед".

Сейчас на месте работают спасатели и профильные службы. Специалисты устанавливают масштабы разрушений и оценивают последствия для здания комплекса. По информации учреждения, все сотрудники находятся в безопасности.

В Арсенале подчеркнули, что российская агрессия в очередной раз нанесла удар по культурному наследию Украины.

"Для многих людей "Мистецький арсенал" является местом встречи с культурой, историей и важными общественными дискуссиями. Сегодня российская агрессия в очередной раз наносит удар по культурному наследию Украины", – говорится в сообщении.

"Мистецький арсенал" - что о нем известно

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс в Киеве, созданный по инициативе президента Украины Виктора Ющенко в 2006 году, пишет Википедия.

Концептуальные основы создания и функционирования комплекса одобрены указом Президента Украины № 415 от 22 мая 2006 года.

Здание, где расположили комплекс "Мистецький арсенал", находится в стенах военного арсенала, построенного в 1783—1801 годах по проекту генерала-поручика Ивана Меллера.

С начала XIX века в здании арсенала находились военные склады, мастерские по ремонту оружия и конной амуниции, кузница. На протяжении XX века здание использовалось для военных нужд по своему прямому назначению.

Здание "Мистецького арсенала" является памятником архитектуры национального значения Украины.

Площадь здания "Мистецького арсенала" — 50 000 м².

Удар по Киево-Печерской лавре - что известно

Во время атаки на Киев российские оккупанты дважды ударили по Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Сейчас Лавра закрыта.

Один из "шахедов" попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена Башня Иоанна Кушника. Это было оборонительное сооружение XVII–XVIII веков — часть фортификационного комплекса Верхней Лавры.

Киево-Печерская лавра после атаки
Киево-Печерская лавра после атаки / Фото: ГосЧС

Спасатели разбирают конструкции собора, чтобы потушить возгорание внутри.

Украина срочно инициирует процедуры в рамках ЮНЕСКО и всех других международных механизмов, требуя немедленного ответа на действия оккупантов.

Удар по Киево-Печерской лавре - последствия
Удар по Киево-Печерской лавре - последствия / Фото: ГосЧС Киева
Удар по Киево-Печерской лавре - последствия
Удар по Киево-Печерской лавре - последствия / Фото: Нацполиция

Армия РФ атаковала киностудию Довженко в Киеве

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 15 июня российская армия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. Вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная.

В результате попадания снаряда был поврежден костюмерный цех.

Пожар, разразившийся на территории киностудии, уничтожил уникальную коллекцию костюмов, которая была самой большой и старой в Украине.

"В студии хранилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц различной одежды", — отметила Бережная.

Также повреждены другие корпуса и здания киностудии. На месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и безопасности.

  • Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ
    Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana
  • Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ
    Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana
  • Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ
    Киностудия Довженко в Киеве попала под удар РФ Фото: facebook.com/berezhna.tetyana

Атака на Украину 15 июня 2026 - что известно

Как писал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня зацепила почти все районы Киева. По состоянию на 05:40 в столице известно о 23 раненых, среди них - ребенок и беременная женщина, трое — в тяжелом состоянии. Погибли четыре человека.

В 10:19 мэр Киева Кличко сообщил, что одна из находившихся в тяжелом состоянии пострадавших скончалась в больнице. Таким образом, число жертв в столице в результате массированной атаки врага возросло до пяти.

В ночь на 15 июня армия страны-агрессора РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по территории Киевской области. Зафиксированы падения обломков и возникли пожары в пяти районах. Пострадали три человека, среди них ребенок.

Российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами.

В Днепре изуродованы предприятия, колледж и инфраструктура. Ранения получил 64-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Из-за ночной атаки россиян изуродован и Дом органной и камерной музыки в Днепре.

  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия
    Атака на Днепр 15 июня 2026 - последствия Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили 681 воздушную цель по Украине. Основным направлением удара стал Киев. Также под массированным обстрелом оказались Днепр и Харьков.

Силам ПВО удалось сбить или подавить 50 ракет и 582 дрона. Однако вражеские попадания были зафиксированы в 42 точках. Также в 12 точках упали обломки дронов.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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