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"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

Анна Косик
30 июля 2026, 22:55
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Премьер немедленно дал соответствующие поручения чиновникам.
укрытие, Корецкий
В Украине доступ ко всем убежищам должен быть бесперебойным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/Koretskyi_official

Что сообщил Корецкий:

  • В Украине будут проверять все укрытия для гражданского населения
  • Украинцы должны иметь постоянный доступ к укрытиям

Профильные министерства и службы совместно с областными военными администрациями, включая КМВА и органы местного самоуправления, в зонах своей ответственности незамедлительно проверят все укрытия гражданской защиты на предмет их надлежащего содержания и беспрепятственного доступа граждан.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram. По его словам, соответствующие поручения получили все ответственные должностные лица без исключения.

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"Доступ к укрытиям должен быть и тогда, когда уже известно, что опасность существует, но тревога ещё не объявлена. В условиях постоянной угрозы баллистических ударов областные власти и городские администрации должны действовать более оперативно и исходя из реальной необходимости защиты людей", - подчеркнул он.

Корецкий добавил, что на пятом году полномасштабной войны в украинских городах не может возникать проблема с доступом к укрытиям. Люди должны всегда иметь возможность своевременно и беспрепятственно добраться до укрытий, особенно когда существует угроза баллистических ударов. И это личная ответственность каждого должностного лица.

Россия сможет массированно наносить удары дронами по западу Украины

Главред писал, что, по словам Сергея Бескрестнова, российские ударные беспилотники пока не способны эффективно достигать западных регионов Украины из-за отсутствия действующих ретрансляторов на территории Беларуси.

Ситуация может измениться, если Беларусь разрешит использовать такие средства связи. В таком случае управляемые российские дроны, применяющие новые методы наведения, смогут угрожать не только приграничным районам, но и областям на западе Украины, в частности Львовской и Волынской.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что во время массированной атаки в ночь на 30 июля Россия неслучайно выбрала двумя ключевыми направлениями ударов Киев и западные регионы Украины.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов есть погибший, несколько человек получили ранения.

Накануне стало известно, что за прошедшую неделю Россия выпустила по Украине более 50 ракет, летевших по баллистической траектории. Речь идет прежде всего об "Искандере-М", С-400 и "Цирконах".

Инфографика циркон
Циркон / Инфографика: Главред

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 по 13 мая 2025), пишет Википедия.

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