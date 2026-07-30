Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

Профилактику рекомендуется проводить раз в полгода - и лучше всего перед началом отопительного сезона.

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Что разъедает сажу в дымоходе / Коллаж Главред, фото: Chimney Cleaning Service, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Когда выгоднее всего чистить дымоход

Что сжечь в печи, чтобы сажа исчезла сама

Почему осиновые поленья могут вызвать пожар

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Одна таблетка нафталина, сожженная в печи, способна удалить даже многолетний нагар в дымоходе - сажа растворяется и выходит вместе с дымом, без щеток и механического вмешательства. Главный минус метода - резкий запах, поэтому во время такой чистки в помещении с печью лучше не оставаться, сообщает УНИАН.

Чистить трубу рекомендуют не только тогда, когда загрязнение уже очевидно, но и профилактически - примерно раз в шесть месяцев. Запущенный дымоход сначала дает о себе знать слабой теплоотдачей печи, впоследствии дым начинает проникать в комнаты, а в худшем случае дело доходит до тушения пожара.

Самый удобный момент для работ - до начала отопительного сезона, когда печь простаивает и нет необходимости спешить.

Почему труба забивается быстрее, чем обычно

Постоянные загрязнения почти всегда сводятся к двум причинам: ошибкам в эксплуатации печи и её неправильному монтажу. Ускоряют накопление нагара слишком большой угол установки трубы, шероховатые стенки и чрезмерное количество изгибов, нарушенная кирпичная кладка самой печи, а также неподходящее сырье для топки и плохо закрытая дверца.

Отдельный и менее очевидный сценарий - птичьи гнезда, которые птицы вьют непосредственно в трубе. Именно поэтому конструкцию следует осмотреть на наличие посторонних предметов ещё до начала чистки.

Народные средства против сажи

Владельцы домов с печами традиционно обходятся "дедовскими" способами, чтобы не платить за вызов мастера. Они работают преимущественно при незначительных отложениях, когда слой нагара ещё тонкий.

Одно-два осиновых полена поднимают температуру горения настолько, что сажа выжигается сама. Но при толстом слое этот вариант опасен: нагар не растворяется, а воспламеняется, и риск пожара резко возрастает.

Для более серьезных отложений применяют так называемую синюю смесь - 1/5 медного купороса, 1/7 селитры и 1/2 кокса. Полученный состав добавляют в печь при закладке дров: под действием высокой температуры соединения испаряются и разрушают нагар. Частота использования ограничена - не более одного-двух раз в месяц.

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