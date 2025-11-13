Сырые дрова будут гореть, как сухие: простой способ, который всегда работает

Существуют методы уменьшить дым от сырых дров и сделать горение эффективным.

https://glavred.info/lifehack/syrye-drova-budut-goret-kak-suhie-prostoy-sposob-kotoryy-vsegda-rabotaet-10715174.html Ссылка скопирована

Как разжечь печь сырыми дровами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Главное из новости:

видео дня

Сырые дрова дымят и плохо греют, но их можно эффективно использовать, если правильно разжечь

Для старта нужны сухие лучины, бумага и постепенное добавление влажных поленьев

Береза, орешник, ясень - лучше всего горят даже сырыми

С наступлением холодов украинцы все чаще сталкиваются с проблемой сырых дров - топливо, которое не успело высохнуть, дымит, плохо горит и оставляет копоть в дымоходе. Однако даже влажную древесину можно использовать эффективно, если знать несколько простых хитростей.

Как объясняет издание Новости.LIVE, главная причина чрезмерного дыма - это влага, которая испаряется во время горения, забирая большинство тепловой энергии. В результате температура в печи снижается, а помещение прогревается медленнее. Кроме того, в дымоходе скапливается деготь и сажа, что может привести к засорению или даже пожару.

Как разжечь сырые дрова

Впрочем, есть способ разжечь печь даже сырыми дровами. Для этого стоит иметь под рукой несколько сухих щепок или полено, которые помогут создать начальный жар. Рекомендуется расщепить полено на тонкие лучины, а в печь положить смятую бумагу и выложить лучины в форме шалаша. Когда огонь разгорится, к нему постепенно добавляют влажные дрова - сначала мелкие, а затем более крупные.

Какие дрова горят хорошо и сырыми

Некоторые породы древесины горят лучше даже в сыром состоянии. В частности, береза, орешник и ясень быстро разгораются и дают стабильное тепло. Осина и ольха, кроме того, имеют свойство очищать дымоход, а фруктовые деревья добавляют приятный аромат во время горения.

Специалисты также отмечают: чтобы избежать проблем с дымом в будущем, дрова следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте под навесом. Это позволит сохранить их энергоэффективность и обеспечить комфортное тепло в доме.

Интересное по теме:

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред