Долго горят и дают максимум тепла: какие дрова лучше всего подходят для отопления

О чем речь:
- Твердые породы древесины - самые эффективные для отопления
- Береза и ольха - удобные для разжигания и кратковременного обогрева
- Сосна - самая дешевая, но быстро сгорает и засаливает дымоход
С приходом осенних морозов украинцы все чаще задумываются над тем, какие дрова лучше всего использовать для обогрева.
Оказывается, не вся древесина одинаково эффективна: некоторые породы горят долго и стабильно, другие - быстро сгорают, оставляя больше хлопот, чем тепла, пишет сайт Новости.LIVE.
Твердая древесина - золотая формула тепла
Для тех, кто стремится к стабильному и длительному обогреву, лучшим выбором станут дуб, граб и ясень. Эти породы имеют высокую плотность, горят медленно, выделяют много тепла и почти не оставляют пепла. Они идеально подходят для печей и котлов, где важна равномерная температура без постоянного подкладывания.
Береза и ольха - отличный вариант для тех, кто ищет компромисс. Они быстрее разгораются, создают уютное пламя, но и сгорают быстрее. Такие дрова хорошо комбинировать с твердыми породами или использовать для кратковременного обогрева.
Мягкая древесина - для старта
Сосна - самый доступный вариант, но и наименее эффективный. Она быстро сгорает, оставляет смолу на дымоходе и может создать проблемы с тягой. Ее следует использовать только для разжигания или короткого обогрева, например, в буржуйках.
Какие дрова выбрать для вашей системы отопления
Печь: дуб, граб, ясень - для стабильного тепла.
Буржуйка: сосна - для быстрого старта, твердые породы - для длительного горения.
Камин: в открытых - избегайте сосны из-за искр; в закрытых - береза, но в умеренном количестве.
Совет
Лучшая стратегия - использовать твердые породы как основное топливо, а мягкие - как вспомогательные для разжигания. Это позволит сэкономить, сохранить тепло и избежать лишних хлопот с дымоходом.
Другие интересные новости:
- Как нагреть дом и при этом экономить дрова: украинка поделилась интересным лайфхаком
- Превратятся в труху: как нельзя хранить дрова зимой, чтобы не остаться без тепла
- Какими дровами не стоит топить - не дадут тепла, только забьют дымоход
Об источнике: Новости.LIVE
Новини.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".
До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.
Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:
- уважение к читателю и его право на правду
- объективность и беспристрастность
- полнота и всесторонний анализ информации
- простота и доступность
- отсутствие скрытой рекламы
- уникальность и оперативность
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред