Какими дровами не стоит топить - не дадут тепла, только забьют дымоход

Надо понимать, что не все дрова одинаково хорошо горят, а некоторыми вообще лучше не топить.

Неправильные дрова могут вызвать задымление, отравление и даже пожар

Крашеные, сырые или заплесневелые поленья - опасны для здоровья и неэффективны для обогрева

Наилучший выбор - хорошо просушенные дрова из лиственных пород

С наступлением холодного времени года многие украинцы возвращаются к старым добрым способам обогрева - разжигают печи, камины или буржуйки. Тепло живого огня создает особую атмосферу уюта, но не все дрова одинаково полезны.

Неправильный выбор древесины может не только испортить вечер, но и поставить под угрозу здоровье и безопасность семьи, пишет сайт Добрые новости.

Сырые или недостаточно просушенные поленья - одна из самых распространенных ошибок. Они содержат много влаги, поэтому горят неохотно, выделяя густой дым, который оседает в дымоходе в виде сажи.

Это может привести к обратной тяге, задымлению помещения и даже пожару. Кроме того, неприятный запах проникает в комнаты, вызывая дискомфорт.

Еще опаснее крашеные доски, лакированная мебель или остатки стройматериалов. Во время горения они выделяют токсичные вещества, такие как формальдегид, фенолы и тяжелые металлы.

Вдыхание таких паров опасно для легких, сердца и нервной системы, особенно для детей, пожилых людей и аллергиков.

Трухлявая или заплесневелая древесина тоже не годится для обогрева. Она горит быстро, но неэффективно, оставляя много пепла и дыма. Споры плесени, попадающие в воздух, могут вызвать аллергии, астму или грибковые инфекции.

Какую древесину для обогрева рекомендуют специалисты

Специалисты советуют выбирать качественные дрова из лиственных пород - дуба, граба, бука - или хорошо просушенную сосну. Такие дрова горят равномерно, дают много тепла и не вредят ни вам, ни вашему дому. Влажность древесины должна быть не более 20%, идеально - если она сушилась не менее года.

Хранить дрова следует в сухом, хорошо проветриваемом месте. Не стоит жечь мусор, фанеру, ДСП или другие материалы с примесями. Также важно регулярно проверять состояние дымохода и вентиляции.

