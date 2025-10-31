Какими дровами не стоит топить - не дадут тепла, только забьют дымоход

Главное из новости:
- Неправильные дрова могут вызвать задымление, отравление и даже пожар
- Крашеные, сырые или заплесневелые поленья - опасны для здоровья и неэффективны для обогрева
- Наилучший выбор - хорошо просушенные дрова из лиственных пород
С наступлением холодного времени года многие украинцы возвращаются к старым добрым способам обогрева - разжигают печи, камины или буржуйки. Тепло живого огня создает особую атмосферу уюта, но не все дрова одинаково полезны.
Неправильный выбор древесины может не только испортить вечер, но и поставить под угрозу здоровье и безопасность семьи, пишет сайт Добрые новости.
Сырые или недостаточно просушенные поленья - одна из самых распространенных ошибок. Они содержат много влаги, поэтому горят неохотно, выделяя густой дым, который оседает в дымоходе в виде сажи.
Это может привести к обратной тяге, задымлению помещения и даже пожару. Кроме того, неприятный запах проникает в комнаты, вызывая дискомфорт.
Еще опаснее крашеные доски, лакированная мебель или остатки стройматериалов. Во время горения они выделяют токсичные вещества, такие как формальдегид, фенолы и тяжелые металлы.
Вдыхание таких паров опасно для легких, сердца и нервной системы, особенно для детей, пожилых людей и аллергиков.
Трухлявая или заплесневелая древесина тоже не годится для обогрева. Она горит быстро, но неэффективно, оставляя много пепла и дыма. Споры плесени, попадающие в воздух, могут вызвать аллергии, астму или грибковые инфекции.
Какую древесину для обогрева рекомендуют специалисты
Специалисты советуют выбирать качественные дрова из лиственных пород - дуба, граба, бука - или хорошо просушенную сосну. Такие дрова горят равномерно, дают много тепла и не вредят ни вам, ни вашему дому. Влажность древесины должна быть не более 20%, идеально - если она сушилась не менее года.
Хранить дрова следует в сухом, хорошо проветриваемом месте. Не стоит жечь мусор, фанеру, ДСП или другие материалы с примесями. Также важно регулярно проверять состояние дымохода и вентиляции.
