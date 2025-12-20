Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"

Андрей Головань выполнял боевые задачи на Торецком направлении и погиб в результате обстрела.

https://glavred.info/article/otec-ne-perezhil-poteryu-syna-pogib-voennyy-s-pozyvnym-malyy-10725839.html Ссылка скопирована

На фронте погиб военный Андрей Головань / Колаж: Главред, фото: Виктория Головань

Российские оккупанты убили отважного воина и отца двоих детей. Андрей Головань с позывным "Малый" выполнял боевые задачи в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ДШВ ВСУ в должности стрелка-снайпера. Его жена Виктория лично рассказала Главреду о боевом пути воина.

Что известно об Андрее Головане

Андрей Головань родился в 1980 году. Он был родом из Сум. Единственный ребенок у родителей стал светлым человеком, который всегда мог прийти на помощь. Он очень любил своих родителей, стал их опорой и поддержкой.

Андрей познакомился с Викторией и покорил ее сердце своей добротой.

видео дня

"Он откликался на все просьбы. Это был очень светлый человек. Он всегда придет на помощь, всегда отдаст последнее. Он был светлым и золотым человеком", - говорит Виктория.

Впоследствии пара поженилась. У них родилось двое прекрасных детей. Сейчас Яне 17 лет, она студентка, 9-летний сын Владислав учится в 4-м классе. Андрей и Виктория прожили в браке целых 19 лет и всегда поддерживали друг друга.

На фронте погиб военный Андрей Головань / фото: Виктория Головань

В гражданской жизни Андрей работал слесарем по ремонту оборудования. Во время полномасштабного вторжения он получил повестку и пошел защищать страну на фронт.

Участие в боях

Андрей Головань с позывным "Малый" попал на фронт в июне 2024 года. Он выполнял боевые задачи на Торецком направлении в Донецкой области.

"Ему очень трудно там было. Условия, в которых они находились были очень тяжелыми, сидя в той "норе" при его росте 182 см. Там летало все, что могло летать: и дроны, и КАБы, и артобстрелы были", - говорит жена мужа.

На фронте погиб военный Андрей Головань / фото: Виктория Головань

Интересно то, что позывной "Малый" был символическим для него, ведь прошел с ним через всю жизнь. Еще в школьные годы Андрей был самым высоким в компании, но друзья решили его так называть. Так получилось и на фронте. Андрей был самым высоким среди собратьев, но решил взять позывной "Малый".

Жена, дети и родители ждали мужа дома и верили, что он сможет вернуться, но этого не произошло. В какой-то момент связь с Андреем оборвалась.

Гибель Андрея Голованя

В июле 2024 года Андрей ушел на позицию и пообещал выйти на связь через четыре дня. Однако жена так и не получила от него известие. Виктория написала собрату и тот объяснил, что выход с позиции задерживается из-за плотного артиллерийского обстрела. В таких условиях идти в тыл было опасно и очень рискованно. Андрей должен был выйти с позиции на следующий день, но даже тогда он не позвонил любимой.

Оказалось, что ротация все же состоялась. Андрей с другими собратьями вышел с позиции и направлялся в сторону тыла. Однако в этот момент россияне начали обстреливать этот квадрат артиллерией. Мужчину нашли уже мертвым.

"Видимо, россияне засекли их дроном. Тогда все, кто выходил с позиции, их накрыло артобстрелом. Там шансов не было ни у кого. У него были осколочные ранения несовместимые с жизнью", - вспоминает Виктория.

На фронте погиб военный Андрей Головань / фото: Виктория Головань

На момент гибели ему было 43 года. Впоследствии женщине позвонили из бригады и сообщили, что ее любимого убили россияне. Труднее всего было сообщить эту весть детям и родителям Андрея.

"Дети пережили очень тяжело. Он был действительно тем папой, который присутствовал в жизни детей. Он моментами был для них даже ближе, чем мама. Они до сих пор на каждом шагу вспоминают папу. Родители очень тяжело отреагировали на потерю сына. Отец вообще не пережил этого, в мае мы его похоронили. А мама осталась. Это очень тяжело терять детей. Он был очень значимым для них сыном", - признается женщина.

"Андрей во сне предупредил о начале Курской операции"

После смерти Андрей часто приходил во снах к своим родным. Он пытался поддержать их даже из мира мертвых. Виктория часто чувствовала, что ее любимый рядом, особенно, в самые сложные моменты.

"Он во снах говорил, что он от нас не уйдет, что он всегда был с нами и остается. Даже были такие моменты, когда очень трудно, тогда появлялось ощущение, что меня кто-то берет за плечи и обнимает. А однажды я проснулась от того, что меня как одеялом кто-то накрыл и я почувствовала запах сигарет. Хотя у нас в доме кроме Андрея никто не курил, а окна и двери на тот момент были все закрыты. Я поняла, что это он", - признается она.

На фронте погиб военный Андрей Головань / фото: Виктория Головань

А однажды Виктории приснился странный сон, в котором Андрей собирал рюкзак и сказал, что будет ехать на позицию на границе.

"Я понимаю во сне, что он погиб, что он может туда не идти, а он говорит: "Я должен быть со своими ребятами на границе и быть спокойным, что у вас здесь все хорошо". Уже через неделю после этого началась Курская операция и его бригаду перевели на это направление", - говорит Виктория.

Петиция

Семья Андрея Голованя просит поддержать их и подписать петицию о посмертном присвоении звания Героя Украины за его верность и мужество.

"До последнего вздоха он достойно защищал родную землю, отдав свою жизнь, имея еще столько планов и несбыточных мечтаний - за нас с вами, за свободную Украину. Семья потеряла свою самую крепкую опору, лучшего мужа, сына, отца", - говорится в тексте петиции.

На фронте погиб военный Андрей Головань / фото: Виктория Головань

Если вы хотите поддержать семью и подписать петицию, сделать это можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред