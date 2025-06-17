Юрий Фелипенко погиб на фронте: вдова актера-воина рассказала, где и когда состоится прощание

Кратко:
- 15 июня стало известно о гибели Юрия Фелипенко
- Вдова воина рассказала, где и когда можно попрощаться с ним
Украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко погиб на войне против страны-оккупанта. Трагическую новость сообщила его вдова Екатерина Мотрич.
Она же сегодня опубликовала информацию о том, где и когда пройдет прощание с Фелипенко. 19 июня состоится две церемонии: в 11:00 в Театре на Подоле, в 13:30 в Михайловском соборе.
"Я очень прошу вас прийти. Для Юры это имело бы большое значение. Для меня - стало бы утешением", - написала Екатерина Мотрич.
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Кто такой Юрий Фелипенко?
Юрий Фелипенко – украинский актер театра и кино. Родился 8 мая 1993 года в Запорожье.
После окончания в 2016 году Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (курс Юрия Высоцкого) – актер Киевского академического драматического театра на Подоле (задействован в 20 ролях). Также работает в театре-студии Стигма и занимается дубляжем зарубежных фильмов. На экране Юрий Фелипенко впервые появился в 2014 году в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9". Среди других работ – "Отдел 44", "Что делает твоя жена", "Цвет страсти".
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