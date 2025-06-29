Сделал все возможное: во время отражения атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко

Ему удалось сбить семь воздушных целей.

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Погиб пилот F-16 / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

На самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко

Он отражал массированное воздушное нападение врага

Его самолет получил повреждения и начал терять высоту

В ночь на 29 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Отражая массированное воздушное нападение противника погиб летчик. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", - отметили в ведомстве. видео дня

Известно, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней - его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

"Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой! Искренние соболезнования семье Максима... Вечного полета, брат, ты сделал все, что мог!", - поделились в Воздушных силах.

Отмечается, что в целом во время ночного удара Россия применила против Украины более 500 воздушных целей. Авиация, в частности самолеты F-16, уничтожила десятки Шахедов.

Самолет F-16 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, страна-агрессор Россия снова массированно атаковала Украину. Так, в ночь на 29 июня враг применил дроны и ракеты, большое количество из которых было направлено на западные области Украины.

В ночь на субботу, 28 июня, российские силы нанесли воздушный удар по Украине, в частности по Одессе, применив дроны-камикадзе типа Shahed. Кроме того, были применены беспилотные аппараты-имитаторы, при этом атака имела свои особенности.

24 июня в Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. Повреждения получили общежитие, гимназия, админздание, пассажирский поезд, где травмы получили его пассажиры.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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