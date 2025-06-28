РФ готовит 'праздничный' массированный удар по Украине: уже атакуют БпЛА

Главное:
- В ночь на 29 июня РФ, вероятно, нанесет ракетный удар по Украине
- Обстрел планировался днем ранее, но его перенесли
- Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги
В ночь на воскресенье, 29 июня, российские оккупанты планируют осуществить масштабную атаку по Украине. С высокой вероятностью состоятся пуски ракет с самолетов Ту-95МС икрылатых ракет "Калибр" с моря.Об этом сообщил мониторинговый канал "Николаевский Ванек".
"Вообще этот "праздничный" обстрел должен был быть вчера, но они его перенесли видимо на сегодня. Ничего особенного не будет: ограниченное количество ракет с ТУ-95МС, вероятно "Калибры" и так далее", - говорится в сообщении.видео дня
Автор отмечает, что такой тип обстрелов уже осуществлялся сотни раз и не считает целесообразным создавать лишнюю панику.
В то же время украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги, поскольку несмотря на заявления РФ о "всех целях поражены", на самом деле ракеты уничтожают жилые дома и мирные объекты. Куда именно враг планирует нанести удары - пока неизвестно.
"Прорвемся", - добавил Николаевский Ванек.
Украина под атакой БпЛА
По состоянию на 20:58 в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Тревога звучит в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.
"Днепр - БпЛА с севера в направлении города! Харьков - БпЛА с севера в направлении города", - сообщили Воздушные силы около 21:00.
По состоянию на 21:30 движение дронов зафиксировано:
- БпЛА с Черкасской области на Кировоградщину;
- БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;
- БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую и Кировоградскую области;
- БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
- БпЛА с Харьковщины на Днепропетровщину.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 26 июня Киев и область атаковали вражеские беспилотники, звучала воздушная тревога. В Полтавской области обломки дронов повредили авто и супермаркет, пострадавших нет.
Также в ночь на 28 июня российский дрон попал в 21-этажный жилой дом в Одессе. Погибла супружеская пара, еще шесть человек пострадали, среди них - двое детей.
Кроме этого, Россия все чаще атакует гражданскую инфраструктуру Украины, в частности Киев, пытаясь посеять панику и истощить ПВО. В июне столицу обстреливали особенно интенсивно: 285 дронов и 65 ракет, погибли 42 человека, ранены 234.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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