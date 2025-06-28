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РФ готовит "праздничный" массированный удар по Украине: уже атакуют БпЛА

Руслана Заклинская
28 июня 2025, 21:28
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Оккупанты планируют массированный удар по Украине ночью 29 июня.
РФ готовит 'праздничный' массированный удар по Украине: уже атакуют БпЛА
Россия готовит ночную ракетную атаку по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Главное:

  • В ночь на 29 июня РФ, вероятно, нанесет ракетный удар по Украине
  • Обстрел планировался днем ранее, но его перенесли
  • Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги

В ночь на воскресенье, 29 июня, российские оккупанты планируют осуществить масштабную атаку по Украине. С высокой вероятностью состоятся пуски ракет с самолетов Ту-95МС икрылатых ракет "Калибр" с моря.Об этом сообщил мониторинговый канал "Николаевский Ванек".

"Вообще этот "праздничный" обстрел должен был быть вчера, но они его перенесли видимо на сегодня. Ничего особенного не будет: ограниченное количество ракет с ТУ-95МС, вероятно "Калибры" и так далее", - говорится в сообщении.

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Автор отмечает, что такой тип обстрелов уже осуществлялся сотни раз и не считает целесообразным создавать лишнюю панику.

В то же время украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги, поскольку несмотря на заявления РФ о "всех целях поражены", на самом деле ракеты уничтожают жилые дома и мирные объекты. Куда именно враг планирует нанести удары - пока неизвестно.

"Прорвемся", - добавил Николаевский Ванек.

Украина под атакой БпЛА

По состоянию на 20:58 в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Тревога звучит в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

"Днепр - БпЛА с севера в направлении города! Харьков - БпЛА с севера в направлении города", - сообщили Воздушные силы около 21:00.

По состоянию на 21:30 движение дронов зафиксировано:

  • БпЛА с Черкасской области на Кировоградщину;
  • БпЛА с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;
  • БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую и Кировоградскую области;
  • БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении;
  • БпЛА с Харьковщины на Днепропетровщину.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 26 июня Киев и область атаковали вражеские беспилотники, звучала воздушная тревога. В Полтавской области обломки дронов повредили авто и супермаркет, пострадавших нет.

Также в ночь на 28 июня российский дрон попал в 21-этажный жилой дом в Одессе. Погибла супружеская пара, еще шесть человек пострадали, среди них - двое детей.

Кроме этого, Россия все чаще атакует гражданскую инфраструктуру Украины, в частности Киев, пытаясь посеять панику и истощить ПВО. В июне столицу обстреливали особенно интенсивно: 285 дронов и 65 ракет, погибли 42 человека, ранены 234.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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