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Дома в огне, дети под завалами: трагическая ночь на Сумщине глазами семьи из эпицентра атаки

Ангелина Подвысоцкая
25 июня 2025, 00:34
87
Российские оккупанты атаковали село Большой Бобрик. В результате этого разрушены и повреждены десятки домов, погибли люди.
удар по Сумам
Последствия вражеской атаки на Великий Бобрик на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, Главред

Что известно:

  • Россияне ударили "Шахедами" по жилым домам на Сумщине
  • В селе Большой Бобрик под завалами были целые семьи с детьми
  • В результате атаки есть погибшие и много раненых

Российские оккупанты атаковали Сумскую область ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом были частные дома в селе Большой Бобрик. В ночь на 24 июня вражеские дроны летели один за другим, жестоко уничтожая дома мирных людей, где спали семьи с семьями. Юлия Велитченко была в самом эпицентре и чудом выжила. Она рассказала Главреду о том, как все происходило.

Вечером женщина с 3-летним сынишкой и мужем приехали в гости к родителям любимого. На следующий день отец Юлии должен был праздновать День рождения. Родители женщины живут в том же селе на соседней улице. Однако никто даже не подозревал, что через несколько часов после приезда все превратится в ад.

видео дня

Российские оккупанты начали уничтожать "Шахедами" частные дома один за другим. В огне была почти вся улица. Один из дронов попал прямо в дом, где была Юлия со своей семьей. В тот момент они мирно спали, их засыпало камнями и придавило плитой. Они чудом смогли выбраться.

"Стою среди камней, малый на руках, все в огне и только крики: "Бегите, падает, бегите". Как мы бежали по тому дому я не знаю, почувствовала под ногами траву, а потом асфальт, упали, говорю: "Сынок, кричи". Закрыла ему уши, оно как взорвется. Меня волной толкнуло, зову мужа, он кричит: "Беги, спасай сына, я за родителями", - вспоминает Юлия.

Ее муж побежал к разрушенному дому, где были его мама и отец. К сожалению, спасти папу не удалось, однако выжила мать.

Свекор будто знал, что что-то произойдет

Юлия вспоминает, что свекор будто чувствовал, что он в последний раз видит детей и внука.

"Боже, как он радовался, когда мы приехали, за все годы такой любви не было. Именно в тот вечер все было особенное. Он реально чувствовал что-то. Даже перед сном прошел всех поцеловал", - признается женщина.

Юлия с сыном бежала ночью по улице почти без одежды, время от времени падая на землю, потому что летели "Шахеды".

"Мы поехали в село, потому что у моего папы, сегодня день рождения, они живут почти на соседней улице, были планы, а тут такое. Боже, как мой папа извинялся за этот день. Я говорю, что ничего бы не изменилось, а он снова", - признается они.

Женщина сказала сыну, что его дедушка теперь ангел, но мальчик не верит и хочет поехать за дедушкой.

  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Нацполиция Украины
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Нацполиция Украины
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Нацполиция Украины
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Нацполиция Украины
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Сумская областная прокуратура
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Сумская областная прокуратура
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Сумская областная прокуратура
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Сумская областная прокуратура
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне
  • Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня
    Атака дронов на Сумщину в ночь на 24 июня фото: Суспільне

Одна история страшнее другой

Юлия рассказывает, что беда затронула не только ее семью. Эта ночь стала ужасной почти для всей улицы, одна история страшнее другой.

В доме поблизости была еще одна семья с двумя детьми. Вражеский дрон попал прямо в детскую спальню, где и были дети. Они оказались под завалами и люди собственными руками пытались спасти их.

"Соседи были все в доме. Последний попал в спальню детскую, где мальчик Саша и девочка Карина были. Реально не было времени ждать ГСЧС, все рыли, откапывали, потому что время шло не в нашу пользу", - рассказывает женщина.

К счастью, детей достали из-под завалов, но они сильно травмированы. У девочки многочисленные ушибы.

В результате атаки погиб 5-летний мальчик

В другом доме был 5-летний мальчик, его мама, бабушка и сестра. Представитель ГУ ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка сообщил Суспільне, что сначала из-под завалов достали бабушку.

"Она обнимала свою внучку, остались живы. В другой части этого дома под завалами находилась мама, которая накрыла собой своего сына. Маму достали живой. К большому сожалению, мальчик не выжил. Его уже доставали мертвым из-под завалов", - говорит он.

Юлия рассказала, что мать погибшего Димы постоянно кричала и звала сына, но он не отвечал.

"Она кричала постоянно, звала Диму, военные забрали его и бегом в больницу, к сожалению, ребенок уже был мертв. Ксюне говорили, только что тяжелый. Их просто завалило плитами", - рассказывает Юлия.

Женщина работала в школе. Дети - это было единственное, что держали ее. Ее муж защищал страну на фронте, однако сейчас он считается пропавшим без вести.

Позже Юлия узнала, что бабушка и сестра погибшего 5-летнего мальчика также умерли в больнице. Однако официально известно пока только о трех погибших.

Ракетный удар РФ по Днепру 24 июня - новости Украины

Как сообщал Главред, утром 24 июня Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Взрывная волна повредила пассажирский поезд.

Впоследствии стало известно, что российский удар повредил гражданскую инфраструктуру: общежитие, гимназию, административные здания, детские сады, школы, медучреждения и пассажирский поезд Одесса-Запорожье. В городе Самар также зафиксировано попадание.

Сейчас в Днепре продолжается разбор завалов, поэтому количество жертв может возрасти, сообщил президент Зеленский. Он выразил соболезнования семьям и подчеркнул важность усиления санкций против России.

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