В Запорожье прогремели взрывы: на месте работают экстренные службы

Основное:
- В Запорожской области прогремели взрывы
- Предварительно, в регионе работали силы ПВО
- В результате вражеского удара без света осталось 5 тысяч украинцев
Вечером воскресенья, 22 июня, Запорожская область оказалась под вражеским ударом. В городе и за пределами раздавались взрывы. Предварительно, работало ПВО. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram.
Сначала он предупреждал, что существует угроза ударных беспилотников по Запорожской области.
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах...Запорожцы, звуки, которые вы слышите - это работа наших охранников неба. Тревога объявлена по всей Запорожской области", - написал Федоров.
Позже глава Запорожской ОВА добавил, что в районе, где были слышны взрывы, работают экстренные службы и продолжается обследование территории. По его словам, обошлось, предварительно, без пострадавших.
Тем временем местные каналы пишут, что взрывы прогремели не в области, а непосредственно в городе. Сообщается, что в одном из районов Запорожья после двух взрывов виден дым, вероятно, начался пожар.
Федоров уточнил, что в результате вражеского удара в Запорожском районе без электроснабжения остались почти 5 тысяч абонентов.
Электроэнергию начнут восстанавливать как только позволит ситуация с безопасностью.
Ранее в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго" сообщали, что армия РФ обстреляла бригаду энергетиков, которые выполняли аварийно-восстановительные работы. В результате обстрела получила повреждения автовышка, работники не пострадали.
"Наши специалисты работали в приближенной к линии соприкосновения территории, устраняя повреждения электросетей, которые вызвали вражеские атаки. Завершить работы так и не смогли - россияне нанесли очередной удар", - отметил глава "Запорожьеоблэнерго".
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами и дронами по городу Кременчуг в Полтавской области в ночь на субботу, 21 июня. Мониторинговые группы сообщили, что Кременчуг и район оказались под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Отмечается, что на город ночью летели табуны "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".
Позже выяснилось, что в результате обстрела пострадали жилые кварталы города. Повреждены частные и многоквартирные дома - выбиты окна, есть разрушения оконных рам. Также зафиксированы повреждения легковых автомобилей горожан. Кроме того, ударные дроны и ракеты различных типов били по объектам энергетики.
В ночь на 20 июня Одесса была в огне после атаки дронов. Россияне нанесли массированный удар беспилотниками по городу. было зафиксировано 10 "прилетов".
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Кто такой Иван Федоров
С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
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