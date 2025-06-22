В Запорожье прогремели взрывы: на месте работают экстренные службы

Местные каналы пишут, что в одном из районов Запорожья после взрывов виден дым.

https://glavred.info/ukraine/v-zaporozhe-progremeli-vzryvy-na-meste-rabotayut-ekstrennye-sluzhby-10675475.html Ссылка скопирована

В регионе объявили воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Основное:

В Запорожской области прогремели взрывы

Предварительно, в регионе работали силы ПВО

В результате вражеского удара без света осталось 5 тысяч украинцев

Вечером воскресенья, 22 июня, Запорожская область оказалась под вражеским ударом. В городе и за пределами раздавались взрывы. Предварительно, работало ПВО. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram.

Сначала он предупреждал, что существует угроза ударных беспилотников по Запорожской области.

видео дня

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах...Запорожцы, звуки, которые вы слышите - это работа наших охранников неба. Тревога объявлена по всей Запорожской области", - написал Федоров.

Позже глава Запорожской ОВА добавил, что в районе, где были слышны взрывы, работают экстренные службы и продолжается обследование территории. По его словам, обошлось, предварительно, без пострадавших.

Тем временем местные каналы пишут, что взрывы прогремели не в области, а непосредственно в городе. Сообщается, что в одном из районов Запорожья после двух взрывов виден дым, вероятно, начался пожар.

Федоров уточнил, что в результате вражеского удара в Запорожском районе без электроснабжения остались почти 5 тысяч абонентов.

Электроэнергию начнут восстанавливать как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго" сообщали, что армия РФ обстреляла бригаду энергетиков, которые выполняли аварийно-восстановительные работы. В результате обстрела получила повреждения автовышка, работники не пострадали.

"Наши специалисты работали в приближенной к линии соприкосновения территории, устраняя повреждения электросетей, которые вызвали вражеские атаки. Завершить работы так и не смогли - россияне нанесли очередной удар", - отметил глава "Запорожьеоблэнерго".

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами и дронами по городу Кременчуг в Полтавской области в ночь на субботу, 21 июня. Мониторинговые группы сообщили, что Кременчуг и район оказались под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Отмечается, что на город ночью летели табуны "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".

Позже выяснилось, что в результате обстрела пострадали жилые кварталы города. Повреждены частные и многоквартирные дома - выбиты окна, есть разрушения оконных рам. Также зафиксированы повреждения легковых автомобилей горожан. Кроме того, ударные дроны и ракеты различных типов били по объектам энергетики.

В ночь на 20 июня Одесса была в огне после атаки дронов. Россияне нанесли массированный удар беспилотниками по городу. было зафиксировано 10 "прилетов".

Другие новости:

Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред