Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Запорожье прогремели взрывы: на месте работают экстренные службы

Марина Фурман
22 июня 2025, 22:02
438
Местные каналы пишут, что в одном из районов Запорожья после взрывов виден дым.
Shahed 136, карта тревог
В регионе объявили воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts

Основное:

  • В Запорожской области прогремели взрывы
  • Предварительно, в регионе работали силы ПВО
  • В результате вражеского удара без света осталось 5 тысяч украинцев

Вечером воскресенья, 22 июня, Запорожская область оказалась под вражеским ударом. В городе и за пределами раздавались взрывы. Предварительно, работало ПВО. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram.

Сначала он предупреждал, что существует угроза ударных беспилотников по Запорожской области.

видео дня

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах...Запорожцы, звуки, которые вы слышите - это работа наших охранников неба. Тревога объявлена по всей Запорожской области", - написал Федоров.

Позже глава Запорожской ОВА добавил, что в районе, где были слышны взрывы, работают экстренные службы и продолжается обследование территории. По его словам, обошлось, предварительно, без пострадавших.

Тем временем местные каналы пишут, что взрывы прогремели не в области, а непосредственно в городе. Сообщается, что в одном из районов Запорожья после двух взрывов виден дым, вероятно, начался пожар.

Федоров уточнил, что в результате вражеского удара в Запорожском районе без электроснабжения остались почти 5 тысяч абонентов.

Электроэнергию начнут восстанавливать как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго" сообщали, что армия РФ обстреляла бригаду энергетиков, которые выполняли аварийно-восстановительные работы. В результате обстрела получила повреждения автовышка, работники не пострадали.

"Наши специалисты работали в приближенной к линии соприкосновения территории, устраняя повреждения электросетей, которые вызвали вражеские атаки. Завершить работы так и не смогли - россияне нанесли очередной удар", - отметил глава "Запорожьеоблэнерго".

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами и дронами по городу Кременчуг в Полтавской области в ночь на субботу, 21 июня. Мониторинговые группы сообщили, что Кременчуг и район оказались под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Отмечается, что на город ночью летели табуны "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".

Позже выяснилось, что в результате обстрела пострадали жилые кварталы города. Повреждены частные и многоквартирные дома - выбиты окна, есть разрушения оконных рам. Также зафиксированы повреждения легковых автомобилей горожан. Кроме того, ударные дроны и ракеты различных типов били по объектам энергетики.

В ночь на 20 июня Одесса была в огне после атаки дронов. Россияне нанесли массированный удар беспилотниками по городу. было зафиксировано 10 "прилетов".

Другие новости:

Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Запорожья новости Украины атака дронов Иван Федоров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Запорожье прогремели взрывы: на месте работают экстренные службы

В Запорожье прогремели взрывы: на месте работают экстренные службы

22:02Украина
ВСУ контратакуют и отбрасывают врага при возможности - Силы обороны юга

ВСУ контратакуют и отбрасывают врага при возможности - Силы обороны юга

22:00Фронт
Удар по полигону ВСУ: в Сухопутных войсках раскрыли новые детали

Удар по полигону ВСУ: в Сухопутных войсках раскрыли новые детали

19:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 июня: Ракам - удар по бюджету, Рыбам - отдых

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 июня: Ракам - удар по бюджету, Рыбам - отдых

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июня (обновляется)

Ударить ракетой и добить БпЛА: раскрыт сценарий нового обстрела Киева

Ударить ракетой и добить БпЛА: раскрыт сценарий нового обстрела Киева

Гороскоп на завтра 23 июня: Весам - благословенный день, Рыбам - отдых

Гороскоп на завтра 23 июня: Весам - благословенный день, Рыбам - отдых

Последние новости

22:35

Ваша морковь и свекла не растут: этот простой ингредиент укрепит ваши овощи

22:02

В Запорожье прогремели взрывы: на месте работают экстренные службы

22:00

ВСУ контратакуют и отбрасывают врага при возможности - Силы обороны юга

21:51

Чего больше всего боится белокрылка: как быстро уничтожить вредителя

21:34

22 июня 1941 года - особая дата: как Сталин спасал Гитлерамнение

Россия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – ГончарРоссия "кинет" Иран, если Трамп для нее решит вопрос Украины – Гончар
21:18

"Не надо впадать в агрессию": Билык высказалась про языковой скандал с Сердючкой

21:16

После Ирана должна быть РФ: Украина сделала емкое заявление по поводу ударов США по Ирану

21:15

Нанесет ли Трамп новый удар по Ирану: в США четко ответили

20:31

Цена взлетит еще на 20%: важный для каждого украинца продукт резко подорожает

Реклама
20:25

"Было все синее": Оля Цибульская призналась, почему больше не спит с мужем

20:10

Против больного СМА Гусакова полиция открыла 2 дела: в чем его подозревают

20:05

Что означает слово "Украина" - правда, которую годами скрывала российская пропагандаВидео

19:53

Удар по полигону ВСУ: в Сухопутных войсках раскрыли новые детали

19:28

Что носить летом, когда прохладно - стильные решения для переменчивой погоды

19:24

Фортуна улыбнется: 4 знака зодиака проведут лучшее лето в жизни

19:00

Его голос знает вся страна: что осталось за кадром жизни Назария ЯремчукаВидео

18:38

"Самый дорогой человек": в семье экс-командующего Воздушных сил случилось горе

18:30

Застрелили и сбросили в море: в Атеш рассказали о бойне россиян на Кинбурнской косе

18:20

Национальный гимн России оказался ворованным - раскрыта масштабная афераВидео

18:02

Та самая закуска к шашлыку, пальчики оближешь: простейший рецепт за 5 минут

Реклама
18:01

Стоит ли ждать крутого пике: банкир сказал, что будет с долларом до конца июня

17:39

"Утерла нос бывшему": Slavia раскрыла детали рождения первенца

17:35

"Повышенная опасность для Украины на эти 2 дня": раскрыт сценарий Кремля и новая цель обстрела

17:25

Есть погибшие и раненые: Россия ударила ракетами по полигону ВСУ, первые детали

17:19

Россия готовит новые военные операции в Европе - ГУР обнаружило доказательства

16:53

Украинцев предупредили об ухудшении погоды: где будет бушевать непогода

16:08

Мог не смыкать глаз по 5 суток подряд: почему Сталин боялся спать

15:58

Назарий Гусаков, которого подозревают в мошенничестве, выехал из Украины - Зеленский

15:51

Какую пенсию платят после 35 лет стажа со средней зарплатой: цифра впечатляет

15:08

ВСУ пошли в контрнаступление на важном направлении: удалось освободить территории

14:49

Украинцам возвращают деньги за коммунальные услуги: кому придет компенсация

14:41

"Нужно было защищать": нардеп откровенно рассказал об оккупации Крыма в 2014-м

14:30

Секрет идеальных огурцов: как избежать горечи и деформации

14:17

Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц - кто под ударом

13:57

"Черные столбы дыма и огня": ГУР сожгли эшелон РФ на ЗапорожьеВидео

13:47

Цены взлетят вверх: эксперт предупредил о подорожании сезонных фруктов

13:37

"Сбивать ракетами - бессмысленно": назван реальный способ противодействия атакам "Шахедов"

13:14

Цифры стали неожиданностью: как отличаются пенсии в Украине и странах Европы

13:10

Почему жук называется божья коровка - магия, значение и роли в природе и культуре

12:49

Елена Мозговая призналась, кто был ее лучшим мужчиной

Реклама
12:46

Водителям в Украине грозит большой штраф: что нужно немедленно проверить

12:42

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 июня

12:40

Мобилизация по-новому: Сырский заявил об изменениях для ТЦК и условии контрнаступления

12:13

Откуда пошло название города Сумы: легенды, история и современность

12:04

Температура упадет до +7 градусов: когда в Украину придут дожди и сильный ветер

11:33

Украинцев ждут изменения: главком резко прокомментировал работу ТЦК

11:22

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 июня: Ракам - удар по бюджету, Рыбам - отдых

11:12

Сорвали планы: Сырский признался, сколько территорий контролируют ВСУ на Курщине

10:37

Украина сможет пойти в контрнаступление: Сырский рассказал, что готовят ВСУ

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 июня

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменскихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять