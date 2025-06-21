Был массированный удар ракетами по Кременчугу, над городом поднимается дым: что известно

По городу был нанесен удар табунами "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".

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Был массированный удар ракетами по Кременчугу, над городом поднимается дым/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, минобороны РФ

Кратко:

РФ осуществила массированный удар по Кременчугу ракетами и дронами

Оккупанты запустили по городу табуны "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов"

По всей Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки дронов, в Одессе был взрыв

Страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами и дронами по городу Кременчуг в Полтавской области в ночь на субботу, 21 июня.

О том, что по городу ударили ракетами, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Отмечалось, что враг запустил крылатые ракеты из акватории Черного моря, и они через Николаевскую и Кировоградскую области направлялись в сторону Кременчуга.

"Ракеты продолжают движение на Кировоградщине в направлении г. Кременчуг (Полтавская область)", - говорилось в сообщении.

Мониторинговые группы сообщили, что Кременчуг и район оказались под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Отмечается, что на город ночью летели табуны "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".

Также в мониторинговых группах сообщалось, что фиксируются многочисленные повреждения, в частности одного из объектов энергетической инфраструктуры.

Официальной информации о последствиях удара еще не сообщалось.

Взрывы в Одессе

Кроме этого, ночью в Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, сообщает Суспільне.

"В Одессе слышны взрывы, сообщили корреспонденты "Суспільного", - говорится в сообщении.

Согласно данным мониторинговых каналов, в регионе фиксировалось не менее 17 вражеских дронов типа Shahed.

Удар дронами по Украине

В ночь на субботу, 21 июня, в Украине объявлялась воздушная тревога из-за угрозы удара "Шахедами". Об этом информировали Воздушные силы.

Вражеские беспилотники атаковали наше государство с юга, востока и севера.

Ракета "Кинжал"/ Инфографика: Главред

Удары по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня Киев был в дыму после атаки РФ, были повреждены многоэтажки, много раненых и погибших. Оккупанты атаковали жилые дома. Тогда РФ запустила более 440 дронов и 32 ракеты. Киев пережил один из самых страшных ударов. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. В результате атаки погибло несколько десятков человек.

Также сообщалось, что на рассвете 17 июня РФ атаковала Одессу - пострадали 17 человек, в том числе беременная женщина. Оккупанты разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

Кроме этого, в ночь на 20 июня Одесса была в огне после атаки дронов. В ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. Зафиксировано 10 "прилетов".

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Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

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