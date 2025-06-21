Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Был массированный удар ракетами по Кременчугу, над городом поднимается дым: что известно

Алёна Воронина
21 июня 2025, 07:58
880
По городу был нанесен удар табунами "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".
Был массированный удар ракетами по Кременчугу, над городом поднимается дым: что известно
Был массированный удар ракетами по Кременчугу, над городом поднимается дым/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, минобороны РФ

Кратко:

  • РФ осуществила массированный удар по Кременчугу ракетами и дронами
  • Оккупанты запустили по городу табуны "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов"
  • По всей Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки дронов, в Одессе был взрыв

Страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами и дронами по городу Кременчуг в Полтавской области в ночь на субботу, 21 июня.

О том, что по городу ударили ракетами, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

видео дня

Отмечалось, что враг запустил крылатые ракеты из акватории Черного моря, и они через Николаевскую и Кировоградскую области направлялись в сторону Кременчуга.

"Ракеты продолжают движение на Кировоградщине в направлении г. Кременчуг (Полтавская область)", - говорилось в сообщении.

Мониторинговые группы сообщили, что Кременчуг и район оказались под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Отмечается, что на город ночью летели табуны "Кинжалов", "Искандеров", "Калибров" и "Шахедов".

Также в мониторинговых группах сообщалось, что фиксируются многочисленные повреждения, в частности одного из объектов энергетической инфраструктуры.

Официальной информации о последствиях удара еще не сообщалось.

Взрывы в Одессе

Кроме этого, ночью в Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, сообщает Суспільне.

"В Одессе слышны взрывы, сообщили корреспонденты "Суспільного", - говорится в сообщении.

Согласно данным мониторинговых каналов, в регионе фиксировалось не менее 17 вражеских дронов типа Shahed.

Удар дронами по Украине

В ночь на субботу, 21 июня, в Украине объявлялась воздушная тревога из-за угрозы удара "Шахедами". Об этом информировали Воздушные силы.

Вражеские беспилотники атаковали наше государство с юга, востока и севера.

ракета кинджал кинжал инфографика
Ракета "Кинжал"/ Инфографика: Главред

Удары по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня Киев был в дыму после атаки РФ, были повреждены многоэтажки, много раненых и погибших. Оккупанты атаковали жилые дома. Тогда РФ запустила более 440 дронов и 32 ракеты. Киев пережил один из самых страшных ударов. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области. В результате атаки погибло несколько десятков человек.

Также сообщалось, что на рассвете 17 июня РФ атаковала Одессу - пострадали 17 человек, в том числе беременная женщина. Оккупанты разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

Кроме этого, в ночь на 20 июня Одесса была в огне после атаки дронов. В ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. Зафиксировано 10 "прилетов".

Читайте также:

Что известно о ракете "Кинжал"

Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ракета беспилотники дроны Кременчуг Полтавская область новости Кременчуга ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Был массированный удар ракетами по Кременчугу, над городом поднимается дым: что известно

Был массированный удар ракетами по Кременчугу, над городом поднимается дым: что известно

07:58Украина
Будут ли отключать связь во время атаки "Шахедов": эксперт предложил компромисс

Будут ли отключать связь во время атаки "Шахедов": эксперт предложил компромисс

05:56Война
"Очень эффективно": эксперт назвал оружие, которым можно уничтожать "Шахеды"

"Очень эффективно": эксперт назвал оружие, которым можно уничтожать "Шахеды"

03:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп и Путин заключили сделку, Украину "разменяли": появился мрачный прогноз

Трамп и Путин заключили сделку, Украину "разменяли": появился мрачный прогноз

Ударит +6 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Ударит +6 градусов: стала известна дата сильного похолодания

Гороскоп Таро на завтра 21 июня: Весам - улучшение, Скорпионам - отпускать

Гороскоп Таро на завтра 21 июня: Весам - улучшение, Скорпионам - отпускать

Почему нельзя убирать в доме 21 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Почему нельзя убирать в доме 21 июня: строгие приметы и запреты в этот день

Китайский гороскоп на завтра 21 июня: Козлам - угроза, Свиньям - конфликт

Китайский гороскоп на завтра 21 июня: Козлам - угроза, Свиньям - конфликт

Последние новости

07:58

Был массированный удар ракетами по Кременчугу, над городом поднимается дым: что известно

05:56

Будут ли отключать связь во время атаки "Шахедов": эксперт предложил компромисс

05:30

Авто будет использовать меньше топлива, если убрали только одну деталь с крыши

04:35

СТО станет вторым домом: названы три ненадежных внедорожника

04:35

Почему неправильно говорить слово "підходящий": как его заменитьВидео

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – ЖдановСделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов
04:02

Действительно ли название "Украина" придумал Ленин: неожиданный для многих ответ

03:36

Магнитная буря уровня G1 накрыла Украину: названа дата, когда шторм отступит

03:20

"Очень эффективно": эксперт назвал оружие, которым можно уничтожать "Шахеды"

03:00

Внучка Софии Ротару блеснула шикарным платьем в Париже

Реклама
02:33

РФ выбрала цели для обстрелов: раскрыт вероятный план новых ударов по Украине

00:28

Отберут ли права за "спасибо аварийкой": в МВД предупредили водителей

00:08

"Их нашли между лестницами": вся правда о гибели одесской семьи в Израиле

20 июня, пятница
23:05

"Один миллион солдат. Два миллиона ног": Сибига поставил на место Путина

22:49

Загубили обручку – шлюб приречений: священник пояснив, чи можна купити новуВидео

22:31

Притула похвастался взрослым сыном-выпускником

22:29

Реальная угроза: водителей призвали убрать 3 предмета из авто до начала жары

22:22

"Абсолютно безумные намерения": Зеленский провел Ставку из-за ситуации на Сумщине

21:44

В Украине появился один из самых ожидаемых плодов лета - какие цены на фрукт

20:54

В жизни начнется "черная полоса": почему нельзя ставить сумку на пол

20:32

"Трамп еще и нагадил нам": Жданов объяснил последние решения президента США

Реклама
19:49

"Вся Украина наша": Путин отличился новой порцией циничных заявлений и угрозВидео

19:41

Почему во время похорон закрывают зеркала: правда, о которой мало кто знает

19:35

"В одностороннем порядке": ПриватБанк блокирует счета украинцев

19:30

Украину атакует похолодание: где температура воздуха опустится до +2 градусов

19:00

Почему нельзя убирать в доме 21 июня: строгие приметы и запреты в этот день

18:52

Украину раскалит до +30: синоптик назвала дату резкого потепления

18:51

"Максимум 10 дней протяну": Виктор Розовый рассказал о здоровье после ранения

18:29

В Укрзализныце ввели новые изменения на летний сезон: что стоит знать украинцам

18:26

Все рыдают, но счастливы: трогательные кадры разговоров бойцов с родными после пленаФотоВидео

18:25

Вкусный и полезный десерт на сковороде из лаваша: готовится всего 5 минут

17:43

Что сделать, чтобы летом не натирала обувь: лайфхак на миллион

17:41

У Путина прямо отвергли перемирие - Украина отреагировала на заявление Кремля

17:25

"Воевать будут все": Константин Грубич отреагировал на поступок своего сына

17:19

Оккупанты Путина рвутся на важное направление: в ВСУ раскрыли их планы

17:13

Томаты во время созревания никогда не потрескаются: что нужно сделать утром

16:50

Оккупанты захватывают руины: Жданов предупредил об опасном плане врага

16:45

Когда закончится война в Украине: боец Азова назвал два условия

16:44

Уже не деликатес: цены на популярную ягоду резко обвалились и удивили

16:25

Доллар резко рванул вверх, евро установил новый рекорд: курс валют на 23 июня

16:22

Гениально просто: рецепт шоколадного бисквита на сковородке за 15 минут

Реклама
16:22

Кабачок, куриное филе и ужин на столе - бомбический рецептВидео

16:10

Поймают удачу за хвост: кому из знаков зодиака невероятно повезет 21 июня

16:05

У Путина отказываются от прекращения огня и грозят "продолжать наступление"

15:46

Почему птицы поют по утрам: новое открытие удивило даже ученых

15:24

Помидоры и перец дадут больший урожай: каким средством их нужно опрыскивать

15:23

Российские офицеры массово бегут с передовой: ГУР нашло их "безопасное укрытие"

15:20

Противодействовать невозможно: эксперт рассказал о смертоносной тактике ударов РФ

15:13

Предательница Лорак отказалась развлекать оккупантов: "Для чего гражданство"

15:05

Зачем акулам ноздри, если они не имеют легких: раскрыта неожиданная правда

14:41

"Наконец они дома": Зеленский о новом обмене пленными между Украиной и РФФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять