Ракетный удар по Украине: РФ запустила более 440 дронов и 32 ракеты

Киев пережил один из самых страшных ударов. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина.

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В Киеве пытаются извлечь людей из-под завалов обычного жилого дома / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, МВД

Главное из заявления Зеленского:

РФ применила более 440 дронов и 32 ракеты

Под удар попали Киев, Одесса, Запорожье и еще пять областей

Известно о 75 раненых и 15 погибших, под завалами ищут людей

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые подробности массированного российского удара по Украине в ночь на 17 июня. По его словам, враг применил более 440 дронов и 32 ракеты.

Киев пережил один из самых страшных ударов. Также ночью были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина.

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"Сейчас в Киеве пытаются извлечь людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их - сейчас непонятно. Россияне разрушили целый подъезд", - сообщил Зеленский.

В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева.

До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах "прилетов". Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"Известно о 75 раненых людях. По состоянию на данный момент 15 погибших. Мои соболезнования родным и близким", - добавил президент.

Смотрите видео - Зеленский опубликовал кадры ракетной атаки РФ по Украине:

Зеленский призвал мир отреагировать на российские атаки по Украине.

"Такие атаки – чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов. Путин это делает исключительно потому, что может позволить себе продолжать войну. Он хочет войны и дальше. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Общаемся со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны ощущать боль, а не нормальные, мирные люди", - заявил президент.

Воздушная атака РФ 17 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В столице Украины есть разрушения. Оккупанты били по жилым домам. Спасателей и медиков вызывали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе. Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей. Дом "сложился" до уровня полтора-двух этажей.

Поисково-спасательные работы уже начались. Такие работы могут продлиться по меньшей мере сутки.

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, больше всего разрушений в Соломенском и Дарницком районах.

Кроме того, под удар РФ попала и Одесса - на рассвете в городе прогремели взрывы. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т. д. По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди.

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