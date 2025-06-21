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Будут ли отключать связь во время атаки "Шахедов": эксперт предложил компромисс

Ангелина Подвысоцкая
21 июня 2025, 05:56
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Константин Криволап утверждает, что нет смысла отключать полностью связь во время атаки ударных дронов.
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Нет смысла отключать связь во время атаки "Шахедов" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем говорит Криволап:

  • РФ использует вышки сотовой связи для корректировки "Шахедов"
  • Нет смысла полностью отключать связь для населения, чтобы помешать этому

РФ начала использовать украинские вышки сотовой связи для корректировки "Шахедов". Из-за этого появилось предложение глушить связь во время атаки дронов. Это в интервью Главреду прокомментировал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

У "Шахедов" есть основная система навигации, однако она со временем накапливает погрешности и периодически требует уточнения координат.

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"Чтобы обновить свои координаты, дроны используют простейшую SIM-карту, фиксируют вышки мобильной связи, координаты которых известны и не меняются, и методом триангуляции определяют точное местонахождение "шахеда", уменьшая погрешность инерционной навигации", - объяснил Криволап.

В то же время он считает плохим предложение оставить население без мобильной связи. Ведь в таком случае без нее будут и службы, как ГСЧС.

"Во-вторых, действительно ли базовые станции мобильной связи могут влиять на точность наведения и ориентации "шахедов"? Да, могут. Как сделать так, чтобы и "овцы целы, и волки сыты"? Для этого, насколько я понимаю (были соответствующие сообщения), операторы мобильной связи уже работают над тем, чтобы отключать отдельные соты (базовые станции) именно по маршрутам движения "шахедов", - говорит эксперт.

В то же время он считает разумным компромиссом, если отключения станций будут продолжаться исключительно в момент пролета дрона.

"Полностью отключать связь - нет смысла. Нужно точечное отключение - именно в тех местах, где пролетают дроны. Ведь их может быть много, они могут "выстраиваться в очередь". Россияне будут пытаться сокращать расстояния между дронами, менять тактику. Но это процесс, над которым нужно работать", - добавил он.

Удары по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 июня РФ ударила по Украине ракетами и дронами - на Полтавщине гремели десятки взрывов. Ночью по всей Украине раздавался сигнал воздушной тревоги, сообщалось о комбинированной атаке РФ.

Также сообщалось, что РФ била кинжалами, баллистикой и БпЛА - в Украине прогремели десятки взрывов в ночь на 15 июня. Противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника.

Напомним, Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Кременчугу. Враг применил сложную тактику комбинированных ракетных ударов, что усложнило работу украинской противовоздушной обороны.

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Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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