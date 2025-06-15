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"Миротворец" с ракетами: Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Кременчугу

Руслан Иваненко
15 июня 2025, 23:50
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Враг применил сложную тактику комбинированных ракетных ударов, что усложнило работу украинской противовоздушной обороны.
'Миротворец' с ракетами: Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Кременчугу
Зеленский заявил о российской атаке на Кременчуг / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

О главном:

  • Зеленский назвал атаку "плевком" на международные усилия для остановки войны
  • РФ ответила после разговора Путина с Трампом и призывов США не бить по РФ
  • Президент призвал мир не поддаваться российской лжи и действовать жестко

После обращений США относительно воздержания от ударов по российским энергетическим объектам, Россия осуществила комбинированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру в Полтавской области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Сегодня наши спасатели боролись с последствиями российского удара по Полтавщине, по Кременчугу. Это был комбинированный удар, абсолютно подло продуманный именно против нашей гражданской инфраструктуры - энергетической инфраструктуры", - сказал глава государства.

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По словам президента, для атаки были применены крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты, а также дроны типа "Шахед", что осложнило работу украинской ПВО. Значительную часть воздушных целей удалось сбить. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения объектов энергетики.

Зеленский подчеркнул, что этот удар является прямым ответом на международные усилия по сдерживанию эскалации.

"Это - российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну. Как раз после разговора Путина с Трампом. После того, как американцы просили нас не бить по российским энергетическим объектам", - добавил он.

Президент также прокомментировал попытки российского лидера позиционировать себя как миротворца на международной арене.

"Именно в этот момент глава Кремля пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и хоть как-то помочь своим сообщникам в Тегеране", - отметил Зеленский.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Завершая, он подчеркнул, что Украина ежедневно теряет людей и могла бы завершить войну раньше, если бы международное сообщество действовало жестче.

"Эта война могла бы давно закончиться, если бы мир реагировал на РФ принципиально и не покупался на российские манипуляции и ложь", - резюмировал глава государства.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 июня Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ракеты и ударные дроны. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за текущий месяц Россия выпустила по Украине около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиабомб и 140 ракет различных типов.

Отмечается, что в последнее время Россия значительно активизировала воздушные удары, используя сотни дронов и ракет за ночь. В то же время изменилась и тактика, ведь атаки стали более концентрированными, а ударные беспилотники теперь летят на значительной высоте, что затрудняет их перехват. Об этом сообщает CNN.

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Что известно о ракете "Кинжал"

Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

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