'В ближайшие недели': Зеленский отреагировал на удары РФ и назвал условия мира

Зеленский отметил важность принятия в ближайшие недели важных решений для увеличения санкционного давления на Россию для прекращения войны.

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Зеленский отреагировал на удары РФ и назвал условия остановки войны / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Украины, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

За июнь РФ выпустила по Украине 2800 дронов, почти 3000 КАБов и 140 ракет разных типов

РФ усиливает масштаб воздушных ударов по Украине

Важно усилить давление на Россию в ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за текущий месяц Россия выпустила по Украине около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиабомб и 140 ракет различных типов. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram.

По его словам, только за минувшую ночь силы ПВО сбили 167 вражеских воздушных целей - среди них 183 дрона-камикадзе и 11 ракет, в том числе "Кинжалы", баллистические и крылатые. Основной удар пришелся на Полтавскую область, в частности Кременчуг.

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Зеленский подчеркнул, что Москва ведет такой интенсивный террор уже четвертый год подряд, постоянно наращивая масштабы атак. Именно поэтому, по его словам, в ближайшие недели критически важно принять все необходимые решения для усиления санкционного давления на РФ.

"Нужны прайс-кэпы, которые остановят войну. Нужны санкции против российских банков и финансового сектора, которые будут действительно болезненными. Нужно бороться и со схемами обхода санкций. Америка, Европейский Союз, страны G7 могут это обеспечить", - резюмировал он.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 июня Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ракеты и ударные дроны. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Украинская ПВО сумела уничтожить 167 из 194 воздушных целей, которыми Россия пыталась поразить объекты на территории Украины, среди них были беспилотники и ракеты различных типов.

Отмечается, что в последнее время Россия значительно активизировала воздушные удары, используя сотни дронов и ракет за ночь. В то же время изменилась и тактика, ведь атаки стали более концентрированными, а ударные беспилотники теперь летят на значительной высоте, что затрудняет их перехват. Об этом сообщает CNN.

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Что такое КАБ? КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия. Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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