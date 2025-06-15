Смогли ли россияне зайти на Днепропетровщину - в ВСУ заявили об аномальной ситуации

В ВСУ рассказали о ходе боевых действий на Новопавловском направлении и опровергли информацию о выходе войск РФ в Днепропетровскую область.

https://glavred.info/front/smogli-rossiyane-zayti-na-dnepropetrovshchinu-v-vsu-zayavili-ob-anomalnoy-situacii-10673564.html Ссылка скопирована

В ВСУ заявили об аномальной ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

ВСУ успешно отражают атаки врага на Новопавловском направлении

Россиянам не удается закрепиться на Днепропетровщине

Количество боевых столкновений остается аномально высоким

Российские войска за минувшие сутки совершили 34 атаки на Новопавловском направлении, пытаясь прорваться к границам Днепропетровской области. Все эти штурмы были безрезультатными. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По словам Трегубова, такое количество боестолкновений - чрезвычайно большое для этого района фронта.

видео дня

Он также отметил, что противник проявляет высокую активность вдоль всей линии боевых действий - на Торецком, Краматорском, Купянском и Харьковском направлениях.

Комментируя намерения оккупантов прорваться к административной границе с Днепропетровской областью, Виктор Трегубов отметил, что сейчас российские войска пытаются продемонстрировать там хотя бы какое-то присутствие. Однако о постоянном закреплении на этих позициях речь пока не идет.

"Они (россияне - ред.) хотели еще это проявить по состоянию на 9 мая, чтобы было как-то к празднику, но у них не получилось тогда, у них не получается до сих пор. Очень активно бьются, чтобы подвинуть линию разграничения к административным границам просто, чтобы показать, что у них есть выход на эти административные границы, что частично достигнута их политическая цель. С военной точки зрения здесь нет особого смысла, с политической может и есть", - подчеркнул спикер.

По его словам, украинские силы оказывают мощное сопротивление, противник несет значительные потери. В то же время он подчеркнул, что количество боестолкновений на Новопавловском направлении остается аномально большим.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Краматорском и Торецком направлениях остается напряженной, российские войска не прекращают интенсивных штурмов на отдельных участках фронта. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

По данным Института изучения войны (ISW), противник продолжает наступательные действия по нескольким направлениям, пытаясь прорваться к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями. В то же время украинские защитники осуществляют контратаки в ответ.

Аналитики DeepState зафиксировали продвижение российских войск в районах трех населенных пунктов, расположенных в двух областях Украины.

Другие новости:

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред