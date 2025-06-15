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Смогли ли россияне зайти на Днепропетровщину - в ВСУ заявили об аномальной ситуации

Юрий Берендий
15 июня 2025, 13:50
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В ВСУ рассказали о ходе боевых действий на Новопавловском направлении и опровергли информацию о выходе войск РФ в Днепропетровскую область.
Смогли ли россияне зайти на Днепропетровщину - в ВСУ заявили об аномальной ситуации
В ВСУ заявили об аномальной ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

  • ВСУ успешно отражают атаки врага на Новопавловском направлении
  • Россиянам не удается закрепиться на Днепропетровщине
  • Количество боевых столкновений остается аномально высоким

Российские войска за минувшие сутки совершили 34 атаки на Новопавловском направлении, пытаясь прорваться к границам Днепропетровской области. Все эти штурмы были безрезультатными. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По словам Трегубова, такое количество боестолкновений - чрезвычайно большое для этого района фронта.

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Он также отметил, что противник проявляет высокую активность вдоль всей линии боевых действий - на Торецком, Краматорском, Купянском и Харьковском направлениях.

Комментируя намерения оккупантов прорваться к административной границе с Днепропетровской областью, Виктор Трегубов отметил, что сейчас российские войска пытаются продемонстрировать там хотя бы какое-то присутствие. Однако о постоянном закреплении на этих позициях речь пока не идет.

"Они (россияне - ред.) хотели еще это проявить по состоянию на 9 мая, чтобы было как-то к празднику, но у них не получилось тогда, у них не получается до сих пор. Очень активно бьются, чтобы подвинуть линию разграничения к административным границам просто, чтобы показать, что у них есть выход на эти административные границы, что частично достигнута их политическая цель. С военной точки зрения здесь нет особого смысла, с политической может и есть", - подчеркнул спикер.

По его словам, украинские силы оказывают мощное сопротивление, противник несет значительные потери. В то же время он подчеркнул, что количество боестолкновений на Новопавловском направлении остается аномально большим.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Краматорском и Торецком направлениях остается напряженной, российские войска не прекращают интенсивных штурмов на отдельных участках фронта. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

По данным Института изучения войны (ISW), противник продолжает наступательные действия по нескольким направлениям, пытаясь прорваться к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями. В то же время украинские защитники осуществляют контратаки в ответ.

Аналитики DeepState зафиксировали продвижение российских войск в районах трех населенных пунктов, расположенных в двух областях Украины.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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