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РФ наступает к Днепропетровщине, ВСУ продвигаются после контратаки – ISW

Алексей Тесля
15 июня 2025, 09:31
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Российские войска пытаются продвигаться в сторону Днепропетровской области.
Россияне на мотоциклах пытаются прорваться на Днепропетровщину
Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину / Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Главное:

  • Россияне наступают сразу с нескольких направлений
  • ВСУ проводят локальные контрнаступательные действия

Российские войска продолжают попытки прорваться к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, наступая сразу с нескольких направлений.

При этом украинские Силы обороны ведут активные контратаки. Об этом говорится в свежем анализе Института изучения войны (ISW).

видео дня

В то же время, по данным ISW, ВСУ проводят локальные контрнаступательные действия. На геолокационном видео, датированном 12 июня, зафиксировано небольшое продвижение украинских сил на восточной окраине Алексеевки, к востоку от Новопавловки.

Согласно данным аналитиков, российские подразделения постепенно продвигаются в сторону села Новопавловка с трех тактических направлений — преимущественно с востока. Цель — выйти на территорию Днепропетровской области.

В центре наступления, по данным аналитиков, находятся части 41-й общевойсковой армии РФ. Также сообщается, что 80-й танковый полк продвинулся западнее Котляровки, расположенной к востоку от Новопавловки.

Украинский военный аналитик Константин Машовец отмечает, что подразделения 74-й и 137-й мотострелковых бригад из состава 41-й армии ведут бои в районе Котляровки и Муравки, а части 74-й бригады атакуют Орехово с севера.

Также сообщается, что вражеские силы, вероятно, наступают с юго-восточного направления вдоль трассы Т-0428 (соединяющей Курахово и Новопавловку).

Курахове, Курахово Инфографика
/ Инфографика: Главред

Кроме того, успехи российской армии в районе села Комар (к югу от Новопавловки), по мнению экспертов, также являются частью широкой наступательной операции.

"Судя по всему, российские войска пытаются продвигаться на север в сторону Днепропетровской области, стремясь выйти к Новопавловке, Ивановке (к юго-западу от неё) и вдоль реки Мокрые Ялы, в направлении Великой Новосёлки", — заявили аналитики ISW.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее, как писал Главред, в Силах обороны Юга сообщили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

Как сообщал Главред, в Днепропетровской области из-за угрозы российского наступления и постоянных обстрелов объявили обязательную эвакуацию из 7 сел прифронтовой зоны Синельниковского района.

Кроме того, российские войска продолжают наступление в направлении Днепропетровщины, используя значительное преимущество в живой силе. Об этом в интервью ТСН сообщил командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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