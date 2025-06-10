Обострение на Днепропетровщине: военный рассказал о реальном положении на фронте

Российские войска продолжают наступать на Днепропетровщину, используя численное преимущество в живой силе.

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Враг не прекращает попыток прорыва / Коллаж: Главред, фото: 144 отдельная пехотная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Российские войска наступают на Днепропетровщину

Военный отмечает, что враг пытается выйти на админграницу

Российские войска продолжают наступление в направлении Днепропетровщины, используя значительное преимущество в живой силе. Об этом в интервью ТСН сообщил командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

Отвечая на вопрос, придется ли в ближайшее время оборонять саму Днепропетровскую область, военный подчеркнул:

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"Это основное приоритетное направление противника, он пытается выйти на админграницу. Особенно до 9 мая он делал все, чтобы добраться до административных границ, однако мы эффективно уничтожали его. Ежедневно противник нес потери в более 100 человек погибшими и ранеными".

По словам командира, хотя российские подразделения несут большие потери и "стираются" об украинскую оборону, враг имеет значительное численное преимущество. "Примерно один украинский защитник противостоит десяти оккупантам", - рассказал военный.

Он также подчеркнул важность сохранения жизни украинских воинов:

"Мы делаем все, чтобы противника не пропустить. Они несут огромные потери, но для них живая сила - это исключительно ресурс, а для нас это люди, это жизнь".

Несмотря на сопротивление украинских сил, враг постепенно продвигается вперед, хоть и не с той скоростью, как планировал.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска продвигаются по территории Сумской области. На данный момент им уже удалось захватить некоторые населенные пункты.

Кроме того, россияне пытаются активно продвигаться на нескольких участках фронта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Наиболее жесткие и интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском, Курском и Сумском направлениях.

Ранее сообщалось, что через Мариуполь страна-агрессор Россия 7 и 8 июня перебрасывала большое количество военной техники и живой силы: более 10 САУ, системы ПВО, колонны на более чем 40 грузовиков с БК и оккупантами. Эту силу оккупанты хотят переправить на Сумщину.

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Что такое ТСН? ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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