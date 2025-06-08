Оккупанты готовятся к выводу войск на Курщине: СМИ рассказали, что произошло

Окружение украинскими войсками заставляет врага прибегать к радикальным решениям.

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У россиян возникли трудности в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

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В Курской области оккупанты оказались в окружении

Командование РФ рассматривает возможность вывода войск

В штабе группировки войск Север страны-агрессора России обсуждают план вывода 1 батальона 56 десантного полка с Теткино, что в Курской области страны-агрессора России.

Как сообщают росСМИ, такое решение хотят принять из-за того, что у оккупантов нет ни сил, ни возможностей полноценно снабжать группировку в районе населенного пункта, или же деблокировать.

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"План еще не утвердили, слишком высок риск потерь при выходе", - говорится в сообщении.

Россияне опасаются, что попытка спасения оккупантов обернется большой катастрофой, ведь вывод из окружения войск иногда бывает сложнее, чем заход на позиции.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в районе населенного пункта Теткино ВСУ почти непрерывно атакуют россиян. Там для оккупантов ситуация патовая. Украинские военные якобы продвинулись к центру Теткино, а также с юго-востока на Попово-Лежачи.

Накануне стало известно, что воины-десантники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих армии РФ на Курском направлении.

Ранее в России сообщили о том, что украинские силы ударили ракетами по скоплению военной техники россиян в районе АЗС на выезде из Льгова, что в Курской области.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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