ВСУ перерезали логистику оккупантов: СМИ сообщают об окружении десантников РФ

Россияне жалуются, что вся логистика оказалась под огневым контролем ВСУ.

https://glavred.info/front/vsu-pererezali-logistiku-okkupantov-smi-soobshchayut-ob-okruzhenii-desantnikov-rf-10671254.html Ссылка скопирована

Украинские военные нарушили логистику россиян в Курской области / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, скрин с DeepState

Главное:

ВСУ продвигаются вглубь Курской области

Украинские военные перерезали логистические пути противника

Российские десантники оказались в окружении

Украинские военные на территории Курской области, что в стране-агрессоре России, продолжают выполнять боевые задачи. В частности в районе населенного пункта Теткино ВСУ почти непрерывно атакуют россиян.

Как сообщают росСМИ, на этом направлении сейчас для оккупантов ситуация патовая. Украинские военные якобы продвинулись к центру Теткино, а также с юго-востока на Попово-Лежачи.

видео дня

Россияне утверждают, что сейчас фактически перерезаны все дороги армии РФ, ведь любые попытки снабжения вражеской группировки делают неудачными украинские дроны и артиллерия.

"Наши, преимущественно десантники, в оперативном окружении. Ожидаемых решений на отвод или усиление нет", - говорится в сообщении.

Отметим, что пока украинские официальные лица и аналитики не комментируют успехи ВСУ в Курской области, о которых сообщили россияне.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что в РФ сообщили о том, что ВСУ ударили ракетами по скоплению военной техники россиян в районе АЗС на выезде из Льгова в Курской области.

Ранее сообщалось, что наибольшая концентрация оккупантов фиксируется в Курской области вблизи границы с Сумской областью. Там враг пытается расширять зону активных боевых действий.

Накануне украинские воины-десантники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен десять военнослужащих армии РФ на Курском направлении.

Больше новостей:

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред