'Хотел жениться': друзья рассказали о погибших спасателях в Киеве

Одному из спасателей было всего 32 года - он не дожил четыре месяца до своего 33-го дня рождения.

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Появилась информация о погибших спасателях в Киеве / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред, facebook/borislav.bereza

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Во время ночного удара россиян в Киеве погибли спасатели

Одному из погибших было 32 года

Другой погибший учился на стомалога, но стал спасателем

Трое спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли во время ликвидации последствий ночной атаки оккупантов на Киев, которая произошла утром 6 июня. Друзья в комментарии "Суспільному" рассказали о погибших спасателях.

Погибшими в Киеве оказались пожарные-спасатели Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

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Даниилу Скадину было всего 32 года - он не дожил четыре месяца до своего 33-го дня рождения. В его жизни всегда был спорт. Занимался гиревым спортом в 2016 году. Последние годы еще увлекался легкой атлетикой.

"Был холост, но собирался. К сожалению, не суждено", - рассказал его друг Сергей Долина.

Народный депутат Борислав Береза опубликовал сообщение, в котором вспоминает о погибшем спасателе Данииле Скадине.

"После обороны Киева в 2022 году он вернулся в свою пожарную часть, где продолжил путь спасателя. Сегодня ночью его расчет первым прибыл для ликвидации последствий ракетной атаки россиян. И погиб вместе с товарищами из-за повторного удара российской ракетой", - написал Береза.

Тем временем подруга погибшего Павла Езгора вспоминает, что с детства они часто проводили время вместе в кругу общих друзей. Она говорит, что он умел ладить с кем угодно.

"Он всегда всех разнимал, был очень искренним и внимательным. В школе был отличником, а впоследствии учился на стоматолога, но стал спасателем", - говорит Екатерина Васькевич.

Киевляне несут цветы на место гибели спасателей - смотрите видео:

Обстрел Киева 6 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Очевидец Ирина Нечай рассказала в комментарии Главреду о ночном ударе захватчиков. Женщина отметила, что после пережитого она даже не могла сделать глоток воды, и сейчас со слезами на глазах она идет на работу.

Тем временем Россия заявила, что массированный ночной удар по Украине был "ответом на теракты Киева". Кроме того, захватчики заявили, что якобы нанесли удар по предприятиям, занимающимся ремонтом, изготовлением военной техники и беспилотников.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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