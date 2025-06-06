Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Хотел жениться": друзья рассказали о погибших спасателях в Киеве

Марина Фурман
6 июня 2025, 17:13
261
Одному из спасателей было всего 32 года - он не дожил четыре месяца до своего 33-го дня рождения.
погибшие спасатели
Появилась информация о погибших спасателях в Киеве / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главред, facebook/borislav.bereza

Главное:

  • Во время ночного удара россиян в Киеве погибли спасатели
  • Одному из погибших было 32 года
  • Другой погибший учился на стомалога, но стал спасателем

Трое спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли во время ликвидации последствий ночной атаки оккупантов на Киев, которая произошла утром 6 июня. Друзья в комментарии "Суспільному" рассказали о погибших спасателях.

Погибшими в Киеве оказались пожарные-спасатели Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

видео дня

Даниилу Скадину было всего 32 года - он не дожил четыре месяца до своего 33-го дня рождения. В его жизни всегда был спорт. Занимался гиревым спортом в 2016 году. Последние годы еще увлекался легкой атлетикой.

"Был холост, но собирался. К сожалению, не суждено", - рассказал его друг Сергей Долина.

Народный депутат Борислав Береза опубликовал сообщение, в котором вспоминает о погибшем спасателе Данииле Скадине.

"После обороны Киева в 2022 году он вернулся в свою пожарную часть, где продолжил путь спасателя. Сегодня ночью его расчет первым прибыл для ликвидации последствий ракетной атаки россиян. И погиб вместе с товарищами из-за повторного удара российской ракетой", - написал Береза.

Тем временем подруга погибшего Павла Езгора вспоминает, что с детства они часто проводили время вместе в кругу общих друзей. Она говорит, что он умел ладить с кем угодно.

"Он всегда всех разнимал, был очень искренним и внимательным. В школе был отличником, а впоследствии учился на стоматолога, но стал спасателем", - говорит Екатерина Васькевич.

Киевляне несут цветы на место гибели спасателей - смотрите видео:

'Хотел жениться': друзья рассказали о погибших спасателях в Киеве

Обстрел Киева 6 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Очевидец Ирина Нечай рассказала в комментарии Главреду о ночном ударе захватчиков. Женщина отметила, что после пережитого она даже не могла сделать глоток воды, и сейчас со слезами на глазах она идет на работу.

  • Чернигов
    Чернигов Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Чернигов
    Чернигов Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Чернигов
    Чернигов Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Атака на Украину 6 июня 2025
    Атака на Украину 6 июня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ГосЧС
  • Атака на Украину 6 июня 2025
    Атака на Украину 6 июня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ГосЧС
  • Атака на Украину 6 июня 2025
    Атака на Украину 6 июня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ГосЧС
  • Атака на Украину 6 июня 2025
    Атака на Украину 6 июня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ГосЧС
  • Атака на Украину 6 июня 2025
    Атака на Украину 6 июня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ГосЧС
  • Атака на Украину 6 июня 2025
    Атака на Украину 6 июня 2025 Фото: t.me/lomako_oleksandr, ГосЧС
  • Луцк
    Луцк t.me/mayorpolishchuk
  • Киев
    Киев Главред
  • Киев
    Киев Главред
  • Киев
    Киев Главред
  • Киев
    Киев Главред
  • Киев
    Киев Главред
  • Киев
    Киев Главред

Тем временем Россия заявила, что массированный ночной удар по Украине был "ответом на теракты Киева". Кроме того, захватчики заявили, что якобы нанесли удар по предприятиям, занимающимся ремонтом, изготовлением военной техники и беспилотников.

Читайте также:

Что такое ГСЧС?

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева война в Украине ГСЧС спасатели ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Хотел жениться": друзья рассказали о погибших спасателях в Киеве

"Хотел жениться": друзья рассказали о погибших спасателях в Киеве

17:13Украина
Тела с 8-го этажа упали в подвал: в Луцке РФ убила молодую пару влюбленных

Тела с 8-го этажа упали в подвал: в Луцке РФ убила молодую пару влюбленных

17:01Украина
Россия выбрала цели для наступления: полковник ВСУ раскрыл три направления

Россия выбрала цели для наступления: полковник ВСУ раскрыл три направления

15:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

Гороскоп на завтра 7 июня: Близнецам - серьезные неприятности, Водолеям - успех

Гороскоп на завтра 7 июня: Близнецам - серьезные неприятности, Водолеям - успех

Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову

Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову

Будет свой сценарий: Жданов рассказал, как может закончиться война в Украине

Будет свой сценарий: Жданов рассказал, как может закончиться война в Украине

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Последние новости

18:37

Троицкая поминальная субботу: 5 запретов, которые нельзя нарушать 7 июня

18:25

"Никогда бы не подумал": известный украинский артист назвал размер своей пенсии

18:23

РФ пошла в наступление с новой тактикой: офицер ВСУ назвал "горячее" направление

17:58

"Паутина" сделала свое дело: как ракетная атака РФ разоблачила проблемы с авиацией

17:28

ВСУ перерезали логистику оккупантов: СМИ сообщают об окружении десантников РФ

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
17:16

Десятки тысяч штурмовиков РФ пошли в наступление: в The Telegraph узнали цели

17:13

"Хотел жениться": друзья рассказали о погибших спасателях в КиевеФото

17:12

Супертест на IQ: найдите спрятавшегося оленя в лесу за 7 секунд

17:01

Тела с 8-го этажа упали в подвал: в Луцке РФ убила молодую пару влюбленныхФотоВидео

Реклама
16:58

Внебрачная дочь Путина "попалась" в галерее Парижа: занимается антивоенным АРТом

16:51

Эксперт раскрыл данные разведки о масштабном перемещении сил РФ в Беларусь

16:41

Доллар ушел в крутое пике: что будет с курсом с 9 июня

16:26

Эксперты назвали 12 продуктов, в которых больше всего клетчатки

16:19

РФ нашла слабое место в обороне ВСУ и продвигается на востоке – DeepState

16:06

Украинцам грозит штраф в размере 34 тысяч гривен: за что и кого будут наказывать

16:03

Дети будут в восторге: рецепт домашнего зефира из клубники за 10 минут

15:52

Рейтинг провальных новых авто по краш-тестам: ТОП-9 опасных моделей

15:51

Кто придумал пиво и сколько лет этому напитку: большинство людей даже не догадываютсяВидео

15:50

Дожди не страшны: как спасти клубнику от гниения за копейки

15:32

На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы в 2025 году - оценка НБУ

Реклама
15:28

В какой месяц будут рождаться миллионеры: нумерологи назвали ТОП-3 счастливчика

15:15

Россия выбрала цели для наступления: полковник ВСУ раскрыл три направления

15:02

Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса: 16 прыжков с горящим парашютомВидео

14:55

В центре Киева разоблачили продажу запрещенных электронных сигарет

14:52

Цель не Украина: военный предупредил, что РФ готовится к масштабному наступлению

14:50

Мобилизация мужчин 60+: в ВР сделали важное заявление, кого будут брать первыми

14:47

Звезда "Беверли Хиллз" показала шикарное тело в свои 53

14:38

Из-за компаний Порошенко миллионы граждан Украины не смогут стать владельцами земли - эксперт

14:31

Сезон только начался, а цены уже шокируют: сколько стоит малина в Украине

14:24

После острой ссоры: Трамп и Маск планируют провести телефонный разговор

14:21

В результате атаки РФ в Луцке много пострадавших, есть пропавшие без вести - ОВАФото

14:20

Украинцы получат выплаты ко Дню Независимости: кому начислят 3100 гривен

14:15

7 июня Клечальная суббота: что это за праздник и что нужно сделать

14:12

Пенсии в Украине значительно вырастут: кто получит прибавку в 2 тысячи грн

13:39

В РФ цинично прокомментировали ночные удары по Украине: что сказали в МосквеФото

13:31

Легкоатлеты попали под ракетную атаку в Луцке: что известноВидео

13:28

Где ошибка на рисунке: на поиск разгадки дается всего 5 секунд

13:23

Стоимость выросла почти до 120 гривен: в Украине переписали цены на продукты

13:20

Украинские дроны под Брянском уничтожили российский Ми-8 и повредили Ми-35 - СМИ

13:01

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Реклама
12:58

Новообразование: звезда советского фильма оказалась на экстренной операции

12:44

"Закошмарить": стало известно, что подготовила РФ для Сум и речь не об оккупации

12:42

"Грязная война": какие страны могут стать "полем боя" спецслужб Украины и РФ - WP

12:38

Цены на такси в Киеве взлетели до небес: в "Укрзализныце" эмоционально отреагировалиФото

12:27

Динамика удивит: каким будет новый курс доллара и евро до 15 июня

12:26

"Ответ" на уничтоженные самолеты: Сибига жестко отреагировал на ночную атаку

12:26

Российская оппозиция ведет тайные диалоги с украинскими чиновниками - Politico

12:12

"Это был звук смерти": очевидица описала удар по Киеву, от которого погибли спасателиФотоВидео

12:10

Не должна оправдываться: Санина рассказала, как ее муж выехал из УкраиныВидео

12:00

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять