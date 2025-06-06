Цены на такси в Киеве взлетели до небес: в "Укрзализныце" эмоционально отреагировали

Перцовский сделал заявление о космических ценах на такси в Киеве, которые выросли в несколько раз в результате вражеского удара.

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Перцовский сделал заявление о тарифах на такси в столице / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вкратце:

Из-за ночной атаки в Киеве выросли резко цены на такси

Даже за небольшое расстояние компании ставят космические тарифы

На завышенные цены отреагировал председатель правления "Укрзализныци"

В ночь на 6 июня, Киев оказался под российской массированной атакой. В результате вражеского удара серьезно пострадал участок между станциями метро "Дарница" и "Левобережная", что привело к перебоям в движении поездов на красной ветке метрополитена. В результате цены на такси в столице взлетели до небес. На космические тарифы отреагировал председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

На фоне российского удара стоимость поездки на такси даже на небольшое расстояние превышала 800-1000 гривен. Все из-за того, что общественный наземный транспорт был переполнен, а ветки метрополитена повреждены.

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Перцовский задал риторический вопрос украинцам: "Если бы "Укрзализныця" была частной и внедрила настоящее динамическое ценообразование"?

"Сколько бы сейчас стоил KyivCityExpress с Левого на Правый?.. точно не 15 грн. Сколько бы стоили билеты на последний эвакорейс из Покровска? Сколько бы стоили билеты на последние места Интерсити из Краматорска, потому что боец узнал о долгожданном отпуске, готов отдать все деньги, чтобы через пару часов уже мчаться, чтобы обнять своих родных как можно быстрее, иметь каждую минуту с ними... хотя бы еще раз..." - написал председатель правления "Укрзализныци".

Он сразу подчеркнул, что ответа на это все нет и пока таких экспериментов с ценами, "к счастью", не прогнозируется.

При этом Перцовский добавил, что в этой ситуации есть определенная несправедливость.

"Но цена у этой миссии железной дороги и железнодорожников также есть: кто-то сегодня принесет домой толстенькую сумму, потому что "натаксировал" в пик, откупорит вероятно шампанское на радостях... а кто-то сейчас под палящим солнцем восстанавливает участок пути и... получит очень скромную зарплату, а вместе с ней - искреннюю благодарность миллионов", - добавил председатель правления "Укрзализныци"

Он подчеркнул, что несмотря на все железнодорожники и железная дорога работает, ведь "цена в возможности стране ехать, ехать нашим военным - не в деньгах".

Цены на такси в Киеве / фото: facebook/oleksandr.pertsovskyi

Массированный удар РФ по Украине 6 июня - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дронный удар РФ по Украине в ночь на 6 июня.

Кроме того, в столице Украины во время удара погибли трое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки. Очевидица Ирина Нечай рассказала в комментарии Главреду о ночном ударе захватчиков. Женщина отметила, что после пережитого она даже не могла сделать глоток воды, и сейчас со слезами на глазах она идет на работу.

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Что такое "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

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